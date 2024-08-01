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Welsh Corgi Pembroke

Welsh Corgi Pembrokes are sturdy little dogs with an alert and active character.

About the Welsh Corgi Pembroke

Welsh Corgi Pembrokes are more widespread than Cardigans. Over time, they have gained the royal seal of approval, with King George VI giving a Welsh Corgi Pembroke puppy to his daughter, the future Queen Elizabeth II, who has kept them ever since.

Slightly smaller than their Cardigan cousins, the Welsh Corgi Pembroke is a friendly and outgoing breed that can make an ideal family pet or companion dog.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Birleşik Krallık
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 11-13 yıl
Dikkatli / Neşeli / Özgüvenli / Arkadaş canlısı / Zeki

Önemli bilgiler

Orta seviyede bakım gerektirir
Çok fazla eğitime ihtiyaç duyar
Bahçeli ortam, şart değildir

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