Welsh Springer Spaniel, İngiliz kuzenlerinden çok daha az yaygındır, ancak birçok uzman bu ırkın mükemmel bir av ve gösteri köpeği karışımı olduğunu düşünmektedir. Suda, karada, ağaçlıkta ve çalılıkta sülün ve yabani tavşanlar için bolca dur kalklı bir şekilde hızlı hareket ederler.

Bu ırk, sevecen bir aile hayvanının tüm özelliklerine sahiptir: dikkatli ve sadık bir kişilik, ortalamanın üzerinde yaşam süresi, mükemmel bir sağlık ve neredeyse kendiliğinden temizlenen bir kürk. Welsh Springer Spaniel, hem çocuklar hem de yetişkinler için mükemmel bir arkadaştır.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler