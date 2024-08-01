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Batı Sibirya Laykası

Batı Sibirya Laykaları ana vatanları Rusya'da hala avlanmak için kullanılırlar, bu yüzden bazı avlanma bölgelerinde özel köpek evleri bulunmaktadır.
West Siberian Laika adult black and white

Batı Sibirya Laykası hakkında

Batı Sibirya Laykaları, ana vatanları Rusya'da avlanmak üzere yetiştirilir. Bu çok yönlü hayvanlar aynı zamanda iyi bir çoban ve çekiş köpeğidir. Çalışmadıkları zaman dengeli ama neşelidirler.

Batı Sibirya Laykası, Rusya'nın en yaygın av köpeği ırkıdır. Karelya'dan Kamçatka'ya kadar ülkenin tüm ağaçlık bölgelerine yayılmıştır. Bu ırk özellikle yerli olduğu bölgelerde popüler görünmektedir.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Rusya
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 14-16 yıl
Neşeli / Girişken / Soğukkanlı / Dikkatli / Hassas / Özgüvenli

Önemli bilgiler

Dış mekana ihtiyaç duyar
İtaat eğitimi önemlidir
Harika bir aile köpeği olur
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

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Sağlıklı yaşam

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