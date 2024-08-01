Batı Sibirya Laykaları, ana vatanları Rusya'da avlanmak üzere yetiştirilir. Bu çok yönlü hayvanlar aynı zamanda iyi bir çoban ve çekiş köpeğidir. Çalışmadıkları zaman dengeli ama neşelidirler.

Batı Sibirya Laykası, Rusya'nın en yaygın av köpeği ırkıdır. Karelya'dan Kamçatka'ya kadar ülkenin tüm ağaçlık bölgelerine yayılmıştır. Bu ırk özellikle yerli olduğu bölgelerde popüler görünmektedir.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler