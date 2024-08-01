Batı Sibirya Laykası
Batı Sibirya Laykası hakkında
Batı Sibirya Laykaları, ana vatanları Rusya'da avlanmak üzere yetiştirilir. Bu çok yönlü hayvanlar aynı zamanda iyi bir çoban ve çekiş köpeğidir. Çalışmadıkları zaman dengeli ama neşelidirler.
Batı Sibirya Laykası, Rusya'nın en yaygın av köpeği ırkıdır. Karelya'dan Kamçatka'ya kadar ülkenin tüm ağaçlık bölgelerine yayılmıştır. Bu ırk özellikle yerli olduğu bölgelerde popüler görünmektedir.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 14-16 yıl
Neşeli / Girişken / Soğukkanlı / Dikkatli / Hassas / Özgüvenli
Önemli bilgiler
İtaat eğitimi önemlidir
Harika bir aile köpeği olur
Hayata sağlıklı bir başlangıç
Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.
Sağlıklı yaşam
Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.
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