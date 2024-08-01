Bu orta cüsseli, güçlü ve kaslı çoban köpeğinin dik kulakları, orta ila uzun tüylü çift katlı bir kürkü ve uzun bir gövdesi vardır. Beyaz İsviçre Çoban Köpeği, özellikle çocuklara bayılan uysal bir aile köpeği ve arkadaştır.

Dikkatli bir bekçi ve çok enerjik çalışkan bir işçidir. Dikkatli ve uyanık olan Beyaz İsviçre Çoban Köpeği sakin mizaçlıdır ve hiç gerginlik göstermez. Ara sıra yabancılara karşı biraz çekingen davransa da asla tedirgin değildir.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler