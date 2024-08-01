Beyaz İsviçre Çoban Köpeği
Beyaz İsviçre Çoban Köpeği Hakkında
Bu orta cüsseli, güçlü ve kaslı çoban köpeğinin dik kulakları, orta ila uzun tüylü çift katlı bir kürkü ve uzun bir gövdesi vardır. Beyaz İsviçre Çoban Köpeği, özellikle çocuklara bayılan uysal bir aile köpeği ve arkadaştır.
Dikkatli bir bekçi ve çok enerjik çalışkan bir işçidir. Dikkatli ve uyanık olan Beyaz İsviçre Çoban Köpeği sakin mizaçlıdır ve hiç gerginlik göstermez. Ara sıra yabancılara karşı biraz çekingen davransa da asla tedirgin değildir.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Boyut kategorisi: Büyük (26-44 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-14 yıl
Dikkatli / Arkadaş canlısı / Zeki / Sosyal / Sevecen / İtaatkar
Önemli bilgiler
Çok az bakım gerektirir
Çok fazla egzersize ihtiyaç duyar
Hayata sağlıklı bir başlangıç
Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.
Sağlıklı yaşam
Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.
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