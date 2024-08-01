CLUB aboneliğine özel %10 İNDİRİM! İlk siparişte HEDİYE YAŞ MAMA! Veteriner hekimden BESLENME DANIŞMANLIĞI!

Keşfet

Beyaz İsviçre Çoban Köpeği

5 Mart 1966 doğumlu Amerikalı Bay Lobo, İsviçre'de ırkın babası olarak kabul edilir. Sonraki nesiller, Kuzey Amerika'dan ithal edilenler ile birlikte Avrupa'da yavaş yavaş bambaşka bir aile oluşturmuştur.
White Swiss Shepherd Dog adult black and white

Beyaz İsviçre Çoban Köpeği Hakkında

Bu orta cüsseli, güçlü ve kaslı çoban köpeğinin dik kulakları, orta ila uzun tüylü çift katlı bir kürkü ve uzun bir gövdesi vardır. Beyaz İsviçre Çoban Köpeği, özellikle çocuklara bayılan uysal bir aile köpeği ve arkadaştır.

Dikkatli bir bekçi ve çok enerjik çalışkan bir işçidir. Dikkatli ve uyanık olan Beyaz İsviçre Çoban Köpeği sakin mizaçlıdır ve hiç gerginlik göstermez. Ara sıra yabancılara karşı biraz çekingen davransa da asla tedirgin değildir.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: İsviçre
Boyut kategorisi: Büyük (26-44 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-14 yıl
Dikkatli / Arkadaş canlısı / Zeki / Sosyal / Sevecen / İtaatkar

Önemli bilgiler

Harika bir bekçi köpeği olur
Çok az bakım gerektirir
Çok fazla egzersize ihtiyaç duyar
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

Daha fazla bilgi edinin

Sağlıklı yaşam

Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.

Ayrıntılı Bilgi

Bu sayfayı beğenin & paylaşın