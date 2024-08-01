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Wire Fox Terrier

Wire Fox Terrier'ler zorluklara karşı her zaman dikkatli, mücadele etmeye hevesli, aktif ve neşeli köpeklerdir.
Fox Wire Terrier adult black and white

Wire Fox Terrier hakkında

Wire Fox Terrier  ayaktayken kısa gövdeli bir av atına benzer. Hareket halindeyken çok mesafe katederler. Küçük terrier ırkları refakatçi köpek olarak kullanılmaya başlanana kadar, Wire Fox Terrier yüzyıllar boyunca ailenin en sevilen üyesiydi.

Yakın çevresindekiler ile birlikteyken arkadaş canlısı ve sosyaldir. Ancak iz sürerken -zemin üzerinde veya yerin altında- cesur ve kararlıdır.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Birleşik Krallık
Boyut kategorisi: Küçük (4-10 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 12-14 yıl
Neşeli / Dikkatli / Hevesli / Arkadaş canlısı / Özgüvenli

Önemli bilgiler

Çok fazla eğitime ihtiyaç duyar
Bahçeli ortam, şart değildir
Orta seviyede bakım gerektirir
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

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Sağlıklı yaşam

Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.

Ayrıntılı Bilgi

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