Wire Fox Terrier ayaktayken kısa gövdeli bir av atına benzer. Hareket halindeyken çok mesafe katederler. Küçük terrier ırkları refakatçi köpek olarak kullanılmaya başlanana kadar, Wire Fox Terrier yüzyıllar boyunca ailenin en sevilen üyesiydi.

Yakın çevresindekiler ile birlikteyken arkadaş canlısı ve sosyaldir. Ancak iz sürerken -zemin üzerinde veya yerin altında- cesur ve kararlıdır.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler