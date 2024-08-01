Mükemmel avcılar olan Tel Tüylü Pointing Griffon'lar, sahiplerine ve bölgelerine çok bağlıdır ve onları dikkatli bir şekilde korur. Bu gururlu köpekler çocuklara karşı çok uysaldır.

Orta büyüklükte, dikdörtgen şekilli bu güçlü ve dayanıklı köpekler koyu sarı veya kahverengi gözlere sahiptir, gür kaşları yoktur ancak onlara kendinden emin bir ifade veren bıyıkları ve sakalları vardır.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler