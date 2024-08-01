Tel Tüylü Pointing Griffon
Tel Tüylü Pointing Griffon hakkında
Mükemmel avcılar olan Tel Tüylü Pointing Griffon'lar, sahiplerine ve bölgelerine çok bağlıdır ve onları dikkatli bir şekilde korur. Bu gururlu köpekler çocuklara karşı çok uysaldır.
Orta büyüklükte, dikdörtgen şekilli bu güçlü ve dayanıklı köpekler koyu sarı veya kahverengi gözlere sahiptir, gür kaşları yoktur ancak onlara kendinden emin bir ifade veren bıyıkları ve sakalları vardır.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 10-14 yıl
Sevecen / Girişken / Dikkatli / Özgür Ruhlu / Uysal / Zeki / Sadık / İtaatkar / Sessiz / Soğukkanlı / Dayanıklı
Önemli bilgiler
Orta seviyede bakım gerektirir
Çok fazla egzersize ihtiyaç duyar
Hayata sağlıklı bir başlangıç
Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.
Sağlıklı yaşam
Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.
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