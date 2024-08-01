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Tel Tüylü Pointing Griffon

Bu ırkın hızlı İngiliz köpeklerinden daha yavaş, fakat ağırkanlı Avrupa köpeklerinden daha hızlı olması amaçlanmıştır. Sonuçta, her türlü arazide iyi manevra yapabilen bir hayvan ortaya çıkmıştır.
Wire-Haired Pointing Griffon Korthals adult black and white

Tel Tüylü Pointing Griffon hakkında

Mükemmel avcılar olan Tel Tüylü Pointing Griffon'lar, sahiplerine ve bölgelerine çok bağlıdır ve onları dikkatli bir şekilde korur. Bu gururlu köpekler çocuklara karşı çok uysaldır.

Orta büyüklükte, dikdörtgen şekilli bu güçlü ve dayanıklı köpekler koyu sarı veya kahverengi gözlere sahiptir, gür kaşları yoktur ancak onlara kendinden emin bir ifade veren bıyıkları ve sakalları vardır.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Fransa
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 10-14 yıl
Sevecen / Girişken / Dikkatli / Özgür Ruhlu / Uysal / Zeki / Sadık / İtaatkar / Sessiz / Soğukkanlı / Dayanıklı

Önemli bilgiler

Dış mekana ihtiyaç duyar
Orta seviyede bakım gerektirir
Çok fazla egzersize ihtiyaç duyar
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

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Sağlıklı yaşam

Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.

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