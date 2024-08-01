Tüysüz Meksika Köpeği
Tüysüz Meksika Köpeği hakkında
"Şo-lo-its-ku-int-li" olarak telaffuz edilen Xoloitzcuintle (Tüysüz Meksika Köpeği), neşeli ve dikkatli bir kişiliğe sahip, sessiz ve sakin bir köpektir. Dikkatlidir ve yabancılara karşı şüpheci davranır. Bu özellikleriyle iyi birer bekçi köpeği ve harika bir yol arkadaşıdır.
Xoloitzcuintle isminin yanı sıra Tüysüz Meksika Köpeği olarak da bilinen bu ırk, kendi ülkesinde olağan dışı görünümü ve sakin kişiliğiyle popülerdir. Bu ırk özellikle buruşuk yüzü ve karakteristik kafa tüyleri ile bilinir. Üç farklı boydadır. Böylece her haneye uygun bir Tüysüz Meksika Köpeği vardır.Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler
Irkın özellikleri
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 15-20 yıl
Sakin / Sessiz / Arkadaş canlısı / Dikkatli / Zeki / Soğukkanlı
Önemli bilgiler
Harika bir bekçi köpeği olur
Bahçeli ortam, şart değildir
Hayata sağlıklı bir başlangıç
Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.
Sağlıklı yaşam
Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.
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