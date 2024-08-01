CLUB aboneliğine özel %10 İNDİRİM! İlk siparişte HEDİYE YAŞ MAMA! Veteriner hekimden BESLENME DANIŞMANLIĞI!

Keşfet

Tüysüz Meksika Köpeği

Tüysüz Meksika Köpeğinin altı türü vardır: Tamamı tüysüz veya kürklü, boyları 25 ila 60 cm arasında değişen Standart, Orta ve Minyatür.
Xoloitzcuintli adult black and white

Tüysüz Meksika Köpeği hakkında

"Şo-lo-its-ku-int-li" olarak telaffuz edilen Xoloitzcuintle (Tüysüz Meksika Köpeği), neşeli ve dikkatli bir kişiliğe sahip, sessiz ve sakin bir köpektir. Dikkatlidir ve yabancılara karşı şüpheci davranır. Bu özellikleriyle iyi birer bekçi köpeği ve harika bir yol arkadaşıdır.

Xoloitzcuintle isminin yanı sıra Tüysüz Meksika Köpeği olarak da bilinen bu ırk, kendi ülkesinde olağan dışı görünümü ve sakin kişiliğiyle popülerdir. Bu ırk özellikle buruşuk yüzü ve karakteristik kafa tüyleri ile bilinir. Üç farklı boydadır. Böylece her haneye uygun bir Tüysüz Meksika Köpeği vardır.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Meksika
Boyut kategorisi: Orta (11-25 kg)
Beklenen ortalama yaşam süresi: 15-20 yıl
Sakin / Sessiz / Arkadaş canlısı / Dikkatli / Zeki / Soğukkanlı

Önemli bilgiler

Harika bir aile köpeği olur
Harika bir bekçi köpeği olur
Bahçeli ortam, şart değildir
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Hayata sağlıklı bir başlangıç

Köpeklerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir köpeğe dönüşmesi için yavru köpeğinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

Daha fazla bilgi edinin

Sağlıklı yaşam

Köpeğinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı nasıl sağlayacağınız konusunda öneri ve bilgi alın.

Ayrıntılı Bilgi

Bu sayfayı beğenin & paylaşın