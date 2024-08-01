"Şo-lo-its-ku-int-li" olarak telaffuz edilen Xoloitzcuintle (Tüysüz Meksika Köpeği), neşeli ve dikkatli bir kişiliğe sahip, sessiz ve sakin bir köpektir. Dikkatlidir ve yabancılara karşı şüpheci davranır. Bu özellikleriyle iyi birer bekçi köpeği ve harika bir yol arkadaşıdır.

Xoloitzcuintle isminin yanı sıra Tüysüz Meksika Köpeği olarak da bilinen bu ırk, kendi ülkesinde olağan dışı görünümü ve sakin kişiliğiyle popülerdir. Bu ırk özellikle buruşuk yüzü ve karakteristik kafa tüyleri ile bilinir. Üç farklı boydadır. Böylece her haneye uygun bir Tüysüz Meksika Köpeği vardır.

Kaynak: Fédération Cynologique Internationale'den (FCI) alınan temel bilgi ve özellikler