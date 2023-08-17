MATURE CONSULT SMALL DOG

MATURE CONSULT SMALL DOG

Kuru / Köpek

Köpekler için Diyetetik Tam Yem – Küçük Irk Yetişkin Köpekler (10 kg’a kadar) – 8 Yaşından Büyük (Özel Amaçlı Yem)

Mevcut boylar

1.5kg

Doğru porsiyon nedir?

MÜSAİTLİK

Bu ürün veterinerlere özel bir formüldür. Evcil hayvanınız için doğru ürün olup olmadığını öğrenmek için veteriner hekiminize danışın.

CANLILIK & BEYİN SAĞLIĞI

Yaş alımı ile, köpeklerin böbrek, kalp ve beyin fonksiyonları dahil hayati sistemleri etkilenebilir. Bu formül, canlılığı destekleyen bir dizi besin ögesi içerir.

KAS KÜTLESİNİN DESTEKLENMESİ

Yaşa bağlı değişen kas kütlesini korumaya yardımcı olmak için özel olarak dengelenmiş formül.

DİŞ SAĞLIĞI

Mama tanelerinin mekanik hareketleri ve kasiyum bağlayıcıların etkisi birleşerek, dişlerde tartar oluşumunun geciktirilmesine yardımcı olur.

ÜRÜN AYRINTILARI

görsel yanındaki ürün detayları

Evcil hayvanların sağlığını ve refahını desteklemek

Tüm ekosistemimiz için değer yaratmak

2025'e kadar sertifikalı karbon nötr olma taahhüdü

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