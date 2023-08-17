MATURE CONSULT SMALL DOG
Kuru / Köpek
Köpekler için Diyetetik Tam Yem – Küçük Irk Yetişkin Köpekler (10 kg’a kadar) – 8 Yaşından Büyük (Özel Amaçlı Yem)
Mevcut boylar
Doğru porsiyon nedir?
1.5kg
MÜSAİTLİK
Bu ürün veterinerlere özel bir formüldür. Evcil hayvanınız için doğru ürün olup olmadığını öğrenmek için veteriner hekiminize danışın.
CANLILIK & BEYİN SAĞLIĞI
Yaş alımı ile, köpeklerin böbrek, kalp ve beyin fonksiyonları dahil hayati sistemleri etkilenebilir. Bu formül, canlılığı destekleyen bir dizi besin ögesi içerir.
KAS KÜTLESİNİN DESTEKLENMESİ
Yaşa bağlı değişen kas kütlesini korumaya yardımcı olmak için özel olarak dengelenmiş formül.
DİŞ SAĞLIĞI
Mama tanelerinin mekanik hareketleri ve kasiyum bağlayıcıların etkisi birleşerek, dişlerde tartar oluşumunun geciktirilmesine yardımcı olur.
KOMPOZİSYON: mısır, kurutulmuş kümes hayvanları proteini, buğday unu, buğday, bitkisel lifler, hayvansal yağlar, kurutulmuş domuz eti proteini, mısır gluten, hidrolize hayvansal proteinler, buğday gluten*, mineraller, hindiba posası, balık yağı, soya yağı, kurutulmuş domates posası (likopen kaynağı) (%0.84), frukto-oligo-sakkaritler, hodan yağı, kadife çiçeği özü (lutein kaynağı).
İLAVELER(her kg için): Beslenmeye dayalı ilaveler: Vitamin A (3a672a): 29500 IU, Vitamin D3 (3a671): 800 IU, Demir (3b103): 39 mg, İyot (3b201, 3b202): 3.9 mg, Bakır (3b405, 3b406): 12 mg, Manganez (3b502, 3b504): 50 mg, Çinko (3b603, 3b605, 3b606): 137 mg, Selenyum (3b801, 3b811, 3b812): 0.08 mg. Teknolojik ilaveler: Sedimanter kökenli klinoptilolit: 5 g, Pentasodyum trifosfat: 3.5 g, Lesitin: 2.6 g, Duyusal ilaveler: Çay ekstraktı (polifenoller kaynağı): 150 mg. Koruyucular – Antioksidanlar.
ANALİTİK BİLEŞENLERİ: Protein: %25.0, Yağ: %14.0, Ham kül: %6.2, Ham lifler: %7.0, Kalsiyum: %0.87, Fosfor: %0.55, Sodyum: %0.3, EPA/DHA: %0.4, L-triptofan: %0.35, Esansiyel yağ asidi (linoleik asit): %2.57, Her kg için: L-karnitin: 820.0 mg, Beta-karoten: 4.3 mg.
*L.I.P.: çok yüksek sindirebilirlik özelliğinden dolayı seçilmiş protein.