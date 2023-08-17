MOBILITY SUPPORT
Kuru / Köpek
Yetişkin köpekler için tam yem
Mevcut boylar
Doğru porsiyon nedir?
7kg
12kg
MÜSAİTLİK
Bu ürün veterinerlere özel bir formüldür. Evcil hayvanınız için doğru ürün olup olmadığını öğrenmek için veteriner hekiminize danışın.
ORTAK KOMPLEKSİ
Sağlıklı eklemlerin korunmasına yardımcı olmak için Yeni Zelanda Yeşil Dudaklı midye özü içerir.
OMEGA 3
Sağlıklı eklemlerin korunmasına yardımcı olmak için omega-3 yağ asitleri ile zenginleştirilmiştir.
ORTA DÜZEY KALORİ
Fazla kilo eklemler üzerinde baskı oluşturur. Dengelenmiş kalori içeriği, ideal vücut ağırlığının korunmasına yardımcı olarak eklem sağlığını destekler.
KOMPOZİSYON: pirinç, mısır unu, kurutulmuş kümes hayvanları proteinleri, mısır, mısır gluten, hidrolize hayvansal proteinler, hayvansal yağlar, pancar küspesi, bitkisel lifler, balık yağı, mineraller, buğday gluten*, soya yağı, Yeni Zellanda yeşil dudaklı midye ekstraktı (GLM) (%0,30), fermantasyondan elde edilen glukozamin (%0,10), kadife çiçeği unu (lutein kaynağı), hidrolize kıkırdak (kondroitin kaynağı) (%0,001)
İLAVELER (her kg için): Beslenmeye dayalı ilaveler: Vitamin A: 22000 IU, Vitamin D3: 1025 IU, Demir (3b103): 41 mg, İyot (3b201, 3b202): 4,1 mg, Bakır (3b405, 3b406): 13 mg, Manganez (3b502, 3b504): 53 mg, Çinko (3b603, 3b605, 3b606): 138 mg, Selenyum (3b801, 3b811, 3b812): 0,09 mg - Teknolojik ilaveler: Sedimanter kökenli klinoptilolit: 5 g - Koruyucular - Antioksidanlar.
ANALİTİK BİLEŞENLERİ: Protein: %25,0 - Yağ: %11,9 - Ham kül: %5,6 - Ham lifler: %3,0 - Omega 3 yağ asitleri: %0,93. Metabolize edilebilir enerji: 3641 kcal/kg.
*L.I.P.: Çok yüksek sindirilebilirlik özelliğinden dolayı seçilmiş protein