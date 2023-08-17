MOBILITY SUPPORT

MOBILITY SUPPORT

Kuru / Köpek

Yetişkin köpekler için tam yem

Mevcut boylar

7kg

12kg

Doğru porsiyon nedir?

MÜSAİTLİK

Bu ürün veterinerlere özel bir formüldür. Evcil hayvanınız için doğru ürün olup olmadığını öğrenmek için veteriner hekiminize danışın.

ORTAK KOMPLEKSİ

Sağlıklı eklemlerin korunmasına yardımcı olmak için Yeni Zelanda Yeşil Dudaklı midye özü içerir.

OMEGA 3

Sağlıklı eklemlerin korunmasına yardımcı olmak için omega-3 yağ asitleri ile zenginleştirilmiştir.

ORTA DÜZEY KALORİ

Fazla kilo eklemler üzerinde baskı oluşturur. Dengelenmiş kalori içeriği, ideal vücut ağırlığının korunmasına yardımcı olarak eklem sağlığını destekler.

ÜRÜN AYRINTILARI

görsel yanındaki ürün detayları

Evcil hayvanların sağlığını ve refahını desteklemek

Tüm ekosistemimiz için değer yaratmak

2025'e kadar sertifikalı karbon nötr olma taahhüdü

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Önce hayvansever, sonra da evcil hayvan uzmanı olarak, size yardım etmek ve sorularınızı yanıtlamak için her zaman buradayız. Uzmanlarımız, 0850 737 12 00 no’lu hattan hafta içi her gün 09:00 - 18:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.Bizimle iletişime geçin
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