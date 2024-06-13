Yavru
Beslenme
Beslenme yavruların fiziksel ve cinsel gelişiminde kilit bir aşamadır, bu nedenle bu özel gelişim aşamasının ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış yiyecekleri yemeleri çok önemlidir. Ayrıntılı bilgi için yavru beslenme rehberimize bakın veya yavru ürünlerimize bakın.
Sağlık
Evcil hayvanınızın aktivite ve egzersiz programlarını hazırlamaya başlamanın tam zamanıdır. Bu noktada iyi alışkanlıklar edinmek, gelişime yardımcı olur ve yavru köpeğinizi sağlıklı bir gelecek için hazırlar. Veteriner hekiminizle aşı programını ve yavru köpeğinizin kısırlaştırılması gerekip gerekmediği konusunu konuşun.
Gelişim
Bir köpek yavrusunun boyunun uzamasının ve kaslarının büyümesinin büyük bir kısmı, ırkın büyüklüğüne bağlı olarak altıncı ile dokuzunca aylarda gerçekleşir. Süt dişlerinin yerine yetişkin dişleri gelir ve yavru tüylerinin yerini yetişkin tüyleri alır. 6 ila 12 aylar arasında köpek yavrusu bacaklarını kaldırabilmeye başlar veya ilk kez kızgınlık dönemine girer.
Davranış
Bu aşama; yapı, aktivite ve sınır doğrulamasının hayati olduğu aşamadır. Bu yaşta, yavru köpeklerin öğrenmeye yönelik doğal bir kapasiteleri vardır. Bu nedenle bu sırada öğrenilen derslere uyulması, eğitime ve daha çok sosyalleşmeye devam edilmesi gerekmektedir. Bu, yavru köpeğinizin özgüvenli, iyi huylu bir yetişkin köpek haline gelmesine yardımcı olacaktır.
Çevre
Yavru köpeğinizin yemek yiyip uyumak için kendi yerinin yanı sıra çeşitli oyuncaklara sahip olması, doğal gelişime ve temel ev kurallarının anlaşılmasına yardımcı olacaktır. Çeşitli dış mekan ortamlarını keşfetmek ve yeni deneyimlere sahip olmak öğrenmeyi uyaracak, kendine güvenmesine yol açacak ve köpek yavrusu ile sahibi arasında daha güçlü bir bağ oluşturacaktır.
Büyük ve dev ırklar
Yavrular, ırk boyuna bağlı olarak farklı büyüme süreçlerinden geçer. Büyük ırkların tam olgunluğa ulaşması 18 ay kadar sürebilirken, dev ırkların 2 yaşına kadar yetişkin olmadıkları düşünülür. Sekiz dokuz aya kadar iskeleti hızla büyüyen büyük ve dev ırkların yavruları, sonraki aylarda yetişkin kilosuna (büyük ırklarda doğum kilosunun 70 katı ve dev ırklarda doğum kilosunun 100 katı) ulaşana kadar kas geliştirmeye odaklanır.
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Doğal bağışıklık sistemlerini geliştiren, sağlıklı büyümelerini ve sindirim sistemlerinin gelişimini destekleyen bir dizi formül.
Sütten Kesilme
Gözler açılıp ilk adımlar atılmaya başlandığında yavru köpekler yeni dünyalarını keşfetmeye başlar.