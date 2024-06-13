CLUB aboneliğine özel %10 İNDİRİM! İlk siparişte HEDİYE YAŞ MAMA! Veteriner hekimden BESLENME DANIŞMANLIĞI!

Keşfet
Alman Çoban Köpeği (Kurt Köpeği) yavrusu beyaz bir arka plan üzerinde oturuyor
8+ hafta

Yavru

Köpek yavruları başkalarıyla yaşamayı öğrenmeye başlar. Bu aşamada öğrenilen davranışların yavru köpeklerin yaşamı üzerinde büyük bir etkisi olacaktır. Bu evrede, küçük ve orta ırk yavru köpeklerin fiziksel olgunluğa yaklaştığı görünürken, büyük ve dev ırkların yetişkin boyutlarına ulaşması 18 aydan 2 yıla kadar sürebilir.

Beslenme

Beslenme yavruların fiziksel ve cinsel gelişiminde kilit bir aşamadır, bu nedenle bu özel gelişim aşamasının ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış yiyecekleri yemeleri çok önemlidir. Ayrıntılı bilgi için yavru beslenme rehberimize bakın veya yavru ürünlerimize bakın.

Jack Russell Terrier puppy sitting in garden

Sağlık

Evcil hayvanınızın aktivite ve egzersiz programlarını hazırlamaya başlamanın tam zamanıdır. Bu noktada iyi alışkanlıklar edinmek, gelişime yardımcı olur ve yavru köpeğinizi sağlıklı bir gelecek için hazırlar. Veteriner hekiminizle aşı programını ve yavru köpeğinizin kısırlaştırılması gerekip gerekmediği konusunu konuşun.

Golden Retriever yavrusu açık havada oturuyor

Gelişim

Bir köpek yavrusunun boyunun uzamasının ve kaslarının büyümesinin büyük bir kısmı, ırkın büyüklüğüne bağlı olarak altıncı ile dokuzunca aylarda gerçekleşir. Süt dişlerinin yerine yetişkin dişleri gelir ve yavru tüylerinin yerini yetişkin tüyleri alır. 6 ila 12 aylar arasında köpek yavrusu bacaklarını kaldırabilmeye başlar veya ilk kez kızgınlık dönemine girer.

Açık havada oynayan Schnauzer yavrusu

Davranış

Bu aşama; yapı, aktivite ve sınır doğrulamasının hayati olduğu aşamadır. Bu yaşta, yavru köpeklerin öğrenmeye yönelik doğal bir kapasiteleri vardır. Bu nedenle bu sırada öğrenilen derslere uyulması, eğitime ve daha çok sosyalleşmeye devam edilmesi gerekmektedir. Bu, yavru köpeğinizin özgüvenli, iyi huylu bir yetişkin köpek haline gelmesine yardımcı olacaktır.

İngiliz Springer Spaniel yavrusu açık havada oturuyor

Çevre

Yavru köpeğinizin yemek yiyip uyumak için kendi yerinin yanı sıra çeşitli oyuncaklara sahip olması, doğal gelişime ve temel ev kurallarının anlaşılmasına yardımcı olacaktır. Çeşitli dış mekan ortamlarını keşfetmek ve yeni deneyimlere sahip olmak öğrenmeyi uyaracak, kendine güvenmesine yol açacak ve köpek yavrusu ile sahibi arasında daha güçlü bir bağ oluşturacaktır.

Sibirya Husky yavruları açık havada ayakta duruyor

Büyük ve dev ırklar

Yavrular, ırk boyuna bağlı olarak farklı büyüme süreçlerinden geçer. Büyük ırkların tam olgunluğa ulaşması 18 ay kadar sürebilirken, dev ırkların 2 yaşına kadar yetişkin olmadıkları düşünülür. Sekiz dokuz aya kadar iskeleti hızla büyüyen büyük ve dev ırkların yavruları, sonraki aylarda yetişkin kilosuna (büyük ırklarda doğum kilosunun 70 katı ve dev ırklarda doğum kilosunun 100 katı) ulaşana kadar kas geliştirmeye odaklanır.

Danua yavrusu bahçede ayakta duruyor

Yavruluk dönemi hakkında makaleler

Dachshund being held by a veterinarian

Köpek aşılama programı

Three puppies standing in a kitchen eating from the same silver bowl.

Bir yavru köpek ne ile beslenmelidir

Young Samoyed dog walking towards outstretched hands in a garden

Yavru köpeğinizi aile üyeleriyle tanıştırma

Beagle yavrusu içeride kırmızı bir kaseden ayakta mama yiyor.

Bir yavru köpek ne sıklıkla beslenir?

Ahşap zemine uzanıp top kemiren yavru Labrador Retriever.

Evinizi yeni yavru köpeğiniz için hazırlama

Puppy Saint Bernards sitting together in a field.

Yavru köpeğin büyümesinin kilit aşamaları

Puppy Jack Russell sitting on an examination table in a vets office.

Köpeklerde parvovirüs

Young Labrador Retriever lying down on an examination table in a vets office.

Köpeklerde köpek hepatiti

Young Dachshund standing on an examination table in a vets office.

Köpeklerde leptospiroz

Puppy Siberian Husky lying down being examined in a vets office.

Yavru köpeğinizin ilk veteriner hekim ziyareti

Puppy dog lying down on an examination table in a vets office.

Köpek gençlik hastalığı

Puppy dog lying down in grass chewing a toy.

Yeni yavru köpeğiniz için temel ihtiyaçlar

Yavru Köpek Mamaları - Royal Canin

Yavru köpeğiniz için özel mama

Doğal bağışıklık sistemlerini geliştiren, sağlıklı büyümelerini ve sindirim sistemlerinin gelişimini destekleyen bir dizi formül.

Yavru köpek ürünleri
Yavru Labrador Retriever beyaz bir arka plan üzerinde oturuyor, siyah beyaz
4-8 hafta

Sütten Kesilme

Gözler açılıp ilk adımlar atılmaya başlandığında yavru köpekler yeni dünyalarını keşfetmeye başlar.

Ayrıntılı bilgi