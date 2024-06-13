Bu aşama; yapı, aktivite ve sınır doğrulamasının hayati olduğu aşamadır. Bu yaşta, yavru köpeklerin öğrenmeye yönelik doğal bir kapasiteleri vardır. Bu nedenle bu sırada öğrenilen derslere uyulması, eğitime ve daha çok sosyalleşmeye devam edilmesi gerekmektedir. Bu, yavru köpeğinizin özgüvenli, iyi huylu bir yetişkin köpek haline gelmesine yardımcı olacaktır.