Bir köpeğe nasıl bakılır?

Köpeğinizin sağlık ve sıhhati ile ilgili ihtiyaçlarını etkileyecek, özellikle ırkı ve yaşı gibi birkaç faktör bulunmaktadır. Beslenme gereksinimlerinden egzersiz ve bakıma kadar her şeyin köpeğin özellikleri dikkate alınarak göz önünde bulundurulması önemlidir.

Egzersiz

Tüm köpeklerin egzersiz yapmaya ihtiyacı vardır ancak egzersizin miktarı ve türü yaşlarına, büyüklüklerine ve ırklarına göre değişir.

Egzersiz yapabileceği bir alan ve zaman aralığının olmasına dikkat edin: Köpeğin yürüyüşleri, yalnızca tuvalet zamanı olarak düşünülmemelidir.

Az ve sık: Orta boy, büyük ve çok büyük köpeklerin kemik ve eklemlerinin geliştiği büyüme dönemlerinin daha uzun olduğunu unutmayın. Bu nedenle, daha da büyüyene kadar uzun yürüyüşlere çıkmamaları veya belirli sporları yapmamaları gerekir, aksine bu faaliyetlerin az ve sık olması tercih edilmelidir.

Oyuna zaman ayırın: Oyunlar, bir köpeğin egzersizinin doğal bir parçasıdır ve psikolojik gelişimine yardımcı olur. Köpeğinize birkaç yönden faydalıdır: Onunla zaman geçirmiş olursunuz, bağlanmayı destekler, kilosunu kontrol altında tutar, zinde kalmasını sağlar ve kalp damar ve bağışıklık sistemini güçlendirir.

Çevre

Yavru köpekler, çevrelerini çok çabuk kavrar ve yaşadıkları herhangi bir olumsuz deneyimin kalıcı etkisi olur. Yavru köpeğin davranışsal gelişiminde, 4 haftalık iken başlayan ve 14 haftalık olana kadar devam eden sosyalleşme dönemi dahil birkaç aşama vardır.

Korku dönemi bu sosyalleşme döneminin içindedir. Bu esnada meydana gelen herhangi bir travmanın kalıcı, olumsuz sonuçları olabilir. Bu nedenle, ilk günden itibaren yavru köpeğin çevre ile ilgili deneyimlerine dikkat etmek önem taşır.