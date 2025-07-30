Когда дело доходит до крупных или очень крупных пород собак, их размер часто может вызвать у людей предвзятые идеи. Тем не менее, большинство крупных пород обладают милым, нежным темпераментом, что делает их популярным выбором для любителей собак. Обычно макси- или крупные собаки весят от 26 до 44 кг (от 57 до 97 фунтов), а экстракрупные или гигантские — 45 кг (99 фунтов) и более. Большие и гигантские собаки известны своей силой, выносливостью и защитными инстинктами. Однако, вопреки своей репутации и зачастую внушительным размерам, не все крупные собаки являются хорошими сторожевыми собаками. Каждая порода обладает уникальными качествами; некоторые станут идеальными охранными собаками, в то время как другие лучше подойдут в качестве друзей.

Если вы планируете завести собаку крупной или гигантской породы, вам следует понять уникальные характеристики более крупных собак и аспекты их здоровья, которые необходимо учитывать. Вам также стоит подумать о том, как выйти за рамки стереотипов о владении крупной собакой, чтобы найти подходящую для вас породу. И, как всегда, помните, что каждая собака уникальна и ее следует оценивать, исходя из ее собственной уникальности.