Наше руководство по крупным (и очень крупным) собакам
Когда дело доходит до крупных или очень крупных пород собак, их размер часто может вызвать у людей предвзятые идеи. Тем не менее, большинство крупных пород обладают милым, нежным темпераментом, что делает их популярным выбором для любителей собак. Обычно макси- или крупные собаки весят от 26 до 44 кг (от 57 до 97 фунтов), а экстракрупные или гигантские — 45 кг (99 фунтов) и более. Большие и гигантские собаки известны своей силой, выносливостью и защитными инстинктами. Однако, вопреки своей репутации и зачастую внушительным размерам, не все крупные собаки являются хорошими сторожевыми собаками. Каждая порода обладает уникальными качествами; некоторые станут идеальными охранными собаками, в то время как другие лучше подойдут в качестве друзей.
Если вы планируете завести собаку крупной или гигантской породы, вам следует понять уникальные характеристики более крупных собак и аспекты их здоровья, которые необходимо учитывать. Вам также стоит подумать о том, как выйти за рамки стереотипов о владении крупной собакой, чтобы найти подходящую для вас породу. И, как всегда, помните, что каждая собака уникальна и ее следует оценивать, исходя из ее собственной уникальности.
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Спокойные крупные породы собак
К самым спокойным породам крупных собак относятся такие породы, как пиренейский зенненхунд, который, как известно, является терпеливым компаньоном для семей после дрессировки, или ньюфаундленд, с их репутацией одного из «нежных гигантов» собачьего мира. И пиренейские зенненхунды, и ньюфаундленды могут быть очень крупной или гигантской породой в зависимости от размера отдельной собаки.
Семейная собака
Если вы ищете крупную породу собак, которая идеально подходит для семей с детьми, вы можете выбрать сенбернара, известного своим ласковым характером, открытостью и внимательностью, который помогает обеспечить безопасность семьи своим глубоким и звучным лаем. И конечно, никогда не оставляйте собаку наедине с маленькими детьми.
Служебные собаки
Служебные собаки являются распространенным типом крупных пород собак, включая такие породы, как немецкая овчарка, которые отличаются умом и уравновешенным характером.
Гончие
Гончие распространены среди крупных пород собак, включая бладхаунда или бассет-хаунда, которые могут быть как средней, так и крупной породой, и известны своими способностями к выслеживанию благодаря острому обонянию.
Охранники
Породы собак-охранников, такие как ротвейлер, это сильные защитники, а это значит, что они будут внимательно следить за вами.
Нелиняющие
Большие породы, которые не линяют, включают в себя такие породы, как эрдельтерьер и барбет — две породы, которые могут быть разных размеров, от средних до больших и максимальных, и требуют много ухода, но не линяют так сильно, как другие.
Гиганты
Если большого размера недостаточно, вы можете рассмотреть одну из гигантских пород собак, такую как кангальская овчарка.
Преодоление стереотипов о собаках крупных пород
Часто у людей возникают стереотипы о крупных собаках. Это происходит из-за заблуждений, увековеченных в средствах массовой информации, и ограниченного опыта общения людей с более крупными породами. На самом деле каждая собака уникальна, и хотя генетика и порода играют свою роль, как и для любого щенка, дрессировка и окружающая среда оказывают огромное влияние на поведение. Просто нужно помнить, что независимо от размера собаки, всегда следует подходить и относиться к ней уважительно и по-доброму.
Некоторые распространенные стереотипы, связанные с крупными и очень крупными породами собак, включают в себя:
Агрессия
Один из самых распространенных стереотипов заключается в том, что большие собаки агрессивны или опасны. Хотя у некоторых пород могут быть защитные инстинкты, агрессия не связана исключительно с размером. Правильная дрессировка, социализация и ответственное владение играют важную роль в поведении собаки, а также в том, как люди подходят к собакам и взаимодействуют с ними.
Сложность в обращении
Часто считается, что с крупными собаками сложно обращаться из-за их размеров и силы. Безусловно, для ухода за некоторым крупным собакам может потребоваться больше физической силы, но вы можете завести хорошо воспитанную собаку, с которой легко обращаться при условии надлежащей дрессировки и последовательного руководства.
Высокий уровень энергии
Часто считается, что крупные собаки очень энергичные и требуют постоянных физических нагрузок. В то время как некоторые породы действительно активны и требуют регулярной физической активности, другие имеют более спокойный нрав и хорошо себя чувствуют при более спокойном образе жизни.
Непригодность для семей
Самая важная часть интеграции любой собаки в семью с детьми — правильно дрессировать и социализировать собаку, одновременно обучая детей уважительному общению с новым членом семьи. Ни в коем случае нельзя оставлять ребенка наедине с собакой без присмотра взрослых, независимо от ее размера или дрессировки. Множество нежных и терпеливых крупных собак станут отличным дополнением любой семьи после дрессировки.
Более короткая продолжительность жизни
Этот стереотип, к сожалению, справедлив для собак более крупных пород. Из-за своего размера они стареют быстрее, а это значит, что они живут не так долго, как более мелкие породы. Однако каждая собака индивидуальна, и если вы сохраните здоровье и благополучие своей собаки, вы сможете увеличить ее продолжительность жизни.
Вы когда-нибудь задумывались, какая самая большая порода собак в мире?
Давайте исследуем наших самых величественных четвероногих друзей по версии Американского клуба собаководства, от самых высоких до самых тяжелых.
Самая крупная порода собак в мире: ирландский волкодав
- Ирландский волкодав по росту считается самой крупной породой в мире.
- Этих собак называют «нежные гиганты» — они высокие, кобели достигают высоты до 81 см (32 дюйма) в холке.
- Ирландские волкодавы существуют уже долго, еще со времен Древнего Рима, но они не являются хорошими сторожевыми собаками, так как они не относятся к незнакомцам с подозрением.
Очень крупные породы собак: сенбернар и немецкий дог
- К числу очень крупных пород относятся сенбернар и немецкий дог, которые являются крупными и ласковыми компаньонами
- Кобели сенбернара могут достигать высоты до 76 см (30 дюймов) и более в холке
- Кобели немецких догов могут достигать высоты 81 см (31 дюйм)
Самая крупная порода собак по весу: бурбули
- Бурбуль — самая крупная порода собак по весу как среди кобелей, так и среди сук.
- И кобели, и суки бурбулей могут весить от 68 до 90 кг (150–200 фунтов) и даже больше.
- Известно, что бурбули яростно защищают свои дома и семьи, а также хорошо поддаются дрессировке.
Почему стоит выбрать большую собаку?
Есть разные причины, по которым вы захотите завести собаку большого размера. Есть несколько ключевых факторов, которые вы, возможно, захотите учесть перед этим, в том числе:
Пространство
Хотя считается, что большим собакам нужны большие площади, вы можете обнаружить, что некоторые из них, такие как преса канарио, не возражают против того, чтобы бездельничать в квартире весь день, если они хорошо погуляли. Другим крупным породам собак, таким как жесткошерстные словацкие пойнтеры, потребуется открытое пространство. Эта порода также может быть среднего размера.
Охранные инстинкты
Если вы ищете, какие породы больших собак подходят для семейного отдыха, возможно, вы надеетесь, что они смогут стать защитниками. Это общая черта для некоторых крупных пород, таких как доберманы, которые также могут быть среднего размера, в зависимости от собаки. Однако есть много исключений, поскольку некоторые крупные собаки обладают очень мягким характером, например ирландский волкодав.
Интеллект
Многие крупные собаки очень умны и легко поддаются дрессировке, а это значит, что они часто обладают такими навыками, как выпас скота и выслеживание, что делает их отличными рабочими собаками, и они также прекрасно себя чувствуют в семье.
Игривый характер
Несмотря на свои размеры, многие крупные породы по-прежнему сохраняют свой игривый и щенячий характер, добавляя радости и смеха в ваш дом.
Любители приключений
Если вы любите бывать на природе, ваша собака крупной породы станет вашим лучшим компаньоном в ваших приключениях. У них не только хватит выносливости, чтобы не отставать от вас, но они также оценят упражнения по достоинству.
Какие проблемы со здоровьем могут возникнуть у больших собак?
У таких собак есть некоторые проблемы со здоровьем, о которых нужно знать, если вы хотите сделать их частью своей семьи. Каждая собака уникальна, и это касается и их проблем со здоровьем, но есть проблемы, распространенные среди крупных пород собак, о которых должен знать любой потенциальный владелец. Регулярные ветеринарные осмотры и правильный уход, включая лечение артрита у собак, помогут справиться с этими потенциальными проблемами.
Дисплазия тазобедренного сустава
Многие крупные собаки, такие как немецкая овчарка, могут быть склонны к дисплазии тазобедренного сустава. Это генетическое заболевание вызвано неправильно сформированным тазобедренным суставом и приводит к остеоартриту. При самых разных симптомах — от скованности до неприятия физических нагрузок — могут помочь правильное регулирование веса и прием добавок для суставов. Щенки от заводчиков с хорошей репутацией будут проверены на наличие этих генетических проблем, чтобы помочь подготовить потенциальных владельцев.
Вздутие
Породы собак с глубокой грудью, такие как немецкий дог, более подвержены вздутию живота, которое представляет собой внезапное и опасное для жизни увеличение размера живота вашей собаки, а затем и брюшной полости. Вздутие живота часто вызвано слишком быстрым перееданием или физическими упражнениями сразу после еды. Вы можете помочь снизить риск возникновения этой проблемы, если уменьшите размер порций и будете избегать энергичных физических упражнений сразу после еды.
Сердечные заболевания
Другие проблемы с суставами
Наряду с дисплазией тазобедренного сустава размер и вес крупных собак могут создавать дополнительную нагрузку на суставы, что может привести к таким заболеваниям, как остеоартрит. Поддержание здорового веса и добавки для суставов могут помочь облегчить дискомфорт.
Ожирение
Это может быть серьезной проблемой для многих крупных пород собак, особенно таких пород, как лабрадоры и золотистые ретриверы, которые из-за вариации в размерах считаются как средними, так и крупными породами собак. Избыточный вес создает нагрузку на суставы, усугубляя другие проблемы со здоровьем. Другие проблемы со здоровьем, включая сердечные заболевания, также возникнут с большей вероятностью, если у вашей собаки есть лишний вес. Чтобы предотвратить ожирение, следите за рационом собаки, регулярно выполняйте физические упражнения и консультируйтесь с ветеринаром для составления индивидуального плана питания. Регулярные осмотры должны включать в себя обсуждение веса и питания, чтобы обеспечить общее благополучие вашей собаки.
Какие физические особенности есть у собак крупных пород?
Собаки больших размеров могут похвастаться впечатляющим набором различий в эстетике или внешности, включая типы шерсти, окрас и черты морды. Если при изучении разных пород крупных собак вас больше привлекает определенный внешний вид, то некоторые из приведенных ниже факторов могут повлиять на ваше решение.
Популярные крупные породы собак
акита
Акиты с их богатым японским наследием — крупные и мощные собаки. Несмотря на свою внушительную внешность и верность, акиты могут быть удивительно нежными и терпеливыми, но при этом обладают независимым характером.
Горная собака атласа
Они бдительны, мускулисты и крепко сложены — эта порода была выведена для охраны скота в Атласских горах в Северной Африке. Айди, как и большинство собак такого размера, любят ежедневные прогулки, игры и интерактивные занятия, которые помогают им поддерживать физическую и умственную стимуляцию.
Немецкий дог
Это одна из самых популярных пород крупных собак, известная своей величественной внешностью и мягким характером. Несмотря на свои размеры, немецкие доги обладают милым и ласковым нравом, что делает их прекрасными компаньонами в семье, если они хорошо обучены. Они известны своей преданностью и любовью к членам своей семьи, формируя прочные связи, которые длятся всю жизнь.
Сенбернар
Это любимые и популярные большие собаки, которых ценят за их нежный и ласковый характер. Несмотря на свой внушительный внешний вид, сенбернары необычайно ласковы и терпеливы, особенно по отношению к детям. Благодаря своим теплым и любящим характерам, а также храбрости сенбернары станут отличным выбором для тех, кто ищет большого и доброго гиганта, с которым можно было бы разделить свою жизнь.
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