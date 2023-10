Hayvan sahibi olmak eşsiz bir deneyimdir. Birlikte bir yaşam paylaşmaktır. Sevgi odaklıdır ve sevgi sorumluluk gerektirir. Peki ya biz her şeyin yolunda gittiğini düşünüyorken onun kendini ifade edebilme hakkını fark etmeden de olsa engelliyorsak? Ya biz tüm ihtiyaçlarını karşıladığımızı düşünüyorken en büyük ihtiyacı olan sevgiyi ve birlikte zaman geçirme gereksinimini göz ardı ediyorsak? Hayvanı ile yaşam boyu bir birliktelik sürmek isteyen her sorumlu hayvan sahibinin kafasını her an meşgul eden bir soru vardır ve olmalıdır da: “Hayvanım benimle mutlu mu?”



Bu sorular sorumlu bir hayvan sahibinin, sorumlu bir insanın kendine her an sorması gereken sorular arasında yer alıyor fakat bu tarz sorular 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü gibi özel günlerde kafamızı daha çok meşgul ediyor. Royal Canin de böylesi önemli bir günde, hayvanların başta kendilerini ifade edebilme olmak üzere, barınma, beslenme, mutlu olma gibi haklarını yaratıcı bir şekilde işleyen Bunu Bi’ Düşünün isimli mini dizi projesi ile bu sorudan yola çıkarak hayvan sahiplerini yaşam boyu birliktelik için sorumluluklarını düşünmeye davet ediyor. Her biri ortalama 10 dakika olmak üzere toplam 8 bölüm olarak BluTV’de yayınlanan Bunu Bi Düşünün projesi ile sorumlu hayvan sahipliği konusunda bireyselden kolektife yayılan bir farkındalık yaratmayı hedefleniyor.



Bu projedeki herkes hayvan sever!



Fotoğrafçısından, karikatüristine, müzisyeninden oyuncularına hayvanseverlikleriyle bilinen ve sorumlu hayvan sahipliğinin bilincinde isimlerin yer aldığı mini dizinin senaryosu Erkan Tunç’un kaleminden çıkarken yönetmen koltuğunda ise Onur Ünlü bulunuyor. Dizinin ana karakteri olan uzman rolünde usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan var. Aslında bir şair olan ama yaşadığı bir ayrılık sonrası hayatını tamamen değiştiren Ahmet Kenan karakteri, yaşam boyu bir birlikteliği mümkün kılabilmek için hayvan sahiplerine sorumlu hayvan sahipliği ve onları eşsiz doğaları ile oldukları gibi kabul etme konusunda yol gösteriyor ve hayatını hayvanlar için daha iyi bir dünya yaratmaya adıyor. Ahmet Mümtaz Taylan’a her bölümde farklı bir oyuncunun konuk oyuncu olarak yer aldığı, gerçek hayatlarında sorumlu birer hayvan sahibi oluşları ile dikkat çeken Şebnem Bozoklu, Ahmet Rıfat Şungar, Pınar Deniz, Kubilay Aka, Dilara Aksüyek, İsmail Ege Şaşmaz, Başak Daşman, Müjde Uzman, Ulaşcan Kutlu ve Ayşenil Şamlıoğlu eşlik ediyor.



Sorumlu hayvan sahipliği kavramını güçlendirmeyi, bu konuda sosyal farkındalık oluşturmayı ve hayvan terk edilmelerinin önüne geçebilmeyi amaçlayan mini dizi projesi, her hayvanın en temelde, açlık ve susuzluktan, sağlık sorunlarından ve korku/stres unsurlarından uzak bir yaşama erişim, uygun barınma koşulları ve kendilerini oldukları gibi ifade edebilme hakkının bulunduğunu vurguluyor. Sorumlu hayvan sahipliği tanımlamasının altını çizen ve bu tanımlamayı merkezine alan Bunu Bi’ Düşünün isimli mini dizi projesi, hayvan haklarının bir başka önemli boyutu olan hayvan refahı olgusu ve hayvanların kendilerine özgü beslenme, sağlık, bakım, ilgi, onları oldukları gibi kabul etme, birlikte oyun oynama ve anlaşılma gibi ihtiyaçlarının da karşılanması gerektiğini yaratıcı bir şekilde anlatıyor.





Royal Canin Hakkında:

ROYAL CANIN® markasının sahibi olan Royal Canin Şirketi, Mars Petcare’e bağlı bir şirket olup kedi ve köpeklerin sağlıklı beslenmesinde dünya çapında lider bir markadır. 1968 yılında veteriner hekim Jean Cathary tarafından kurulduğu günden bu yana, kedi ve köpeklere yönelik sağlıklı beslenme çözümleri sunmakta ve onların hayat kalitesini artırmak için tüm dünyada beslenme uzmanları, hayvan profesyonelleri ve veteriner hekimler ile ortaklıklar geliştirerek çalışmalar yürütmektedir. Bugün 85,000’in üzerinde çalışanı ile 110’dan fazla ülkede faaliyet göstermekte ve kedi ve köpeklerin eşsiz özellik ve ihtiyaçlarını tüm çalışmalarının merkezine koymaktadır.