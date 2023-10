Kedi sahiplerinin yüzde 83’ü, düzenli sağlık kontrolü dışında farklı amaçlarla veteriner hekim ziyaretine gidiyor. Her 10 kedi sahibinden 4’ü veteriner kliniğine bir hastalık yaşandığında tedavi amaçlı gidiyor. Oysa erken teşhis, insanlarda olduğu gibi hayvanlarda da hayat kurtarabilir. Bu gerçekten hareketle Royal Canin Türkiye, kedilerin düzenli sağlık hizmetlerine erişimi için her yıl düzenlediği “Kedinizi Veteriner Hekimine Götürün” sosyal farkındalık projesinde bu yıl hayvan sahiplerine bir soruyla ulaşıyor: “Onu tam olarak anladığınıza emin misiniz?”



Kediler doğaları gereği hastalık semptomlarını saklama ya da hastalıkları ancak kritik bir noktaya ulaştığında gösterme eğilimine sahipler. Bunun sonucunda, vakitlerini olabildiğince birlikte geçirseler bile hayvan sahiplerinin semptomları keşfetmesi gecikebiliyor. Royal Canin Türkiye’nin hayata geçirdiği araştırmanın sonuçlarına göre, hayvan sahipleri ortalama olarak 11 ayda bir kedilerini veteriner hekime götürüyor. Kedi sahiplerinin yüzde 83’ü, düzenli sağlık kontrolünden farklı amaçlarla veteriner hekim ziyaretine gidiyor. Her 10 kedi sahibinden 4’ü veteriner kliniğine bir hastalık yaşandığında tedavi amaçlı gidiyor. Oysa düzenli veteriner hekim kontrolleri ve erken teşhis, insanlarda olduğu gibi hayvanların da yaşamını kurtarabilir.



Royal Canin, kedi sahiplerinin farkındalığını artırabilmek ve kedilerin daha sık sağlık kontrollerinden geçirilmelerini teşvik edebilmek amacıyla her yıl gerçekleştirdiği “Kedinizi Veteriner Hekimine Götürün” kampanyasını bu yıl, 15 Kasım-15 Aralık tarihleri arasında hayata geçiriyor.



‘Hayvanlar için daha iyi bir dünya’ misyonu kapsamında çalışmalarını sürdüren Royal Canin, İstanbul Veteriner Hekimler Odası (İVHO), Kedici Veteriner Hekimler Derneği (KEDVET), Klinisyen Veteriner Hekimler Derneği (KLİVET), Küçük Hayvan Veteriner Hekimleri Derneği (KHVHD) ve Acil Veteriner Hekimleri Derneği (TuVECCA) ile ortaklaşa çalışmalar gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Royal Canin, “Kedinizi Veteriner Hekimine Götürün” kampanyası ile evcil hayvan sahiplerini kedileri için düzenli sağlık kontrolleri planlamaya teşvik ederken koruyucu hekimlik uygulamalarının önemi konusunda farkındalık yaratmayı ve kedilere yönelik sağlık hizmetlerini iyileştirmeyi amaçlıyor.



Kedi sahiplerinin bu süreçte ihtiyaç duyabileceği her türlü bilgi ve bakım önerisini, kampanya için yaratmış olduğu www.kedimklinikte.com web sitesinde bir araya getiren Royal Canin, site üzerinden, kedi sağlığı, bakımı ve klinik ziyaretlerinde dikkat edilmesi gerekenleri hayvan sahiplerinin bilgisine sunuyor. Hayvan sahipleri aynı zamanda, kedi psikolojisi, davranışları ve hayvan beslenmesine dair doğru bilinen yanlışları da web sitesinde yer alan videolar aracılığıyla keşfedebiliyor.



Kampanya kapsamında sokaklarda ve bakımevlerinde yaşayan hayvanları da unutmayan Royal Canin, #kedimklinikte etiketiyle sosyal medyada yapılacak her paylaşım karşılığında 1 kg mama bağışını bakımevlerine ulaştırma taahhüdünde bulunuyor.





Düzenli sağlık kontrolleri, hayat kurtarıyor



Kedilerimiz ile yaşam boyu birlikteliğin düzenli veteriner hekim kontrolleri ile mümkün olduğunu ifade eden Royal Canin Türkiye Bilimsel İletişim ve İlişkiler Uzmanı Veteriner Hekim Tilbe Babakıray, kampanya ile ilgili şunları söyledi: “Hayata geçirdiğimiz bu sosyal farkındalık kampanyası ile birlikte, kedilerin yavruluk döneminden itibaren düzenli veteriner kliniği ziyaretlerine başlamasını teşvik etmek istiyoruz. Çünkü kurum olarak, düzenli kontroller sayesinde hayvan sahiplerinin kedi sağlığı, bakımı ve beslenmesine yönelik veteriner hekimlerden edineceği uzman bilgilerin, kedilerimize uzun ve mutlu bir yaşam için en iyi şansı vereceğine inanıyoruz. Yaşam boyu mutlu ve sağlıklı bir birliktelik için biz hayvan sahiplerinin en büyük destek noktası veteriner hekimler. Düzenli sağlık kontrolleri ve erken teşhis her yıl milyonlarca insanın yaşamını kurtarıyor, bu durum hayvanlarımız için de geçerli.”, dedi.



Babakıray sözlerine şöyle devam etti: “Hayvan sahipleri kedilerine ne kadar çok önem verse ve onlara ne kadar vakit ayırsa da, bazı semptomları kaçırma veya geç fark etme riskini göz önünde bulundurarak düzenli bir uzman desteği almaları son derece önemli. Kampanyamız ile, koruyucu hekimlik ve önleyici sağlık hizmetlerinin, hayvan dostlarımızın sağlığı üzerindeki önemini vurguluyoruz. Bunun için de, tüm kedi sahiplerini kampanyamızda buluşturuyor; veteriner hekim odaları, dernekleri ve ülkemizdeki veteriner hekimler ile kedi sahiplerine sesleniyoruz: Onu tam olarak anladığınıza emin misiniz? İçinizde en ufak bir tereddüt dahi varsa; Kedinizi Veteriner Hekimine Götürün!



Royal Canin Hakkında:

ROYAL CANIN® markasının sahibi olan Royal Canin Company, Mars Petcare’e bağlı bir şirket olup kedi ve köpeklerin sağlıklı beslenmesinde dünya çapında lider bir markadır. 1968 yılında Fransız veteriner hekim Jean Cathary tarafından kurulduğu günden bu yana, kedi ve köpeklere yönelik sağlıklı beslenme çözümleri sunmakta ve onların hayat kalitesini artırmak için tüm dünyada beslenme uzmanları, hayvan yetiştiricileri ve veteriner hekimlerle ortaklıklar geliştirerek çalışmalar yürütmektedir. Bugün 110’dan fazla ülkede faaliyet göstermekte ve kedi ve köpeklerin eşsiz özellik ve ihtiyaçlarını tüm çalışmalarının merkezine koymaktadır.