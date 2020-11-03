#Seninleyİzmir

30 Ekim Cuma günü İzmir’in seferihisar açıklarında meydana gelen şiddetli deprem sonrası, İzmir Veteriner Hekim Odası koordinasyonunda, TVHB Merkez Konseyi, Klinisyen Veteriner Hekimler Derneği ve Royal Canin destekleri ile, fayda eksenli bir destek programı başlatılmıştır.

Depremde evleri yıkıcı hasar almış ve dışarıda konaklamak durumunda kalan vatandaşlarımızın talep etmeleri halinde evcil hayvanlarının barınma, bakım ve beslenme ihtiyaçları ücretsiz olarak karşılanacaktır.

Depremden etkilenen İzmirli vatandaşlarımız, TVHB, İzmir Veteriner Hekimler Odası ve Klinisyen Veteriner Hekimler Derneği yetkili isimlerine 05353067017 ve 05322526985 numaralarından whatsapp mesajı ile destek talebinde bulunabilecektir.

Kamuoyu bilgisine saygılarımızla sunarız.