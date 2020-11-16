Bu amaç çerçevesinde, hayvan sahipleri için de anlamlı, hayat kolaylaştıran ve tamamlayıcı faydalar yaratarak hizmetler sunan Royal Canin Türkiye, Kasım 2020 tarihi itibariyle internet mağazası üzerinden ‘Royal Canin Club’ programını kedi sahiplerinin erişimine açıyor.

Kedilerin eşsiz ihtiyaçları göz önünde bulundurularak içeriği geliştirilen ve kedi sahiplerinden gelen yoğun talep doğrultusunda hayata geçirilen Royal Canin Club programı, kedilerin ihtiyaçlarına uygun beslenebilmesi, ideal bakımı ve sağlığına ilişkin, kedi sahiplerinin bilgi ve tecrübe anlamında desteklenebilmesini amaçlıyor.

Sorumlu kedi sahipliğinin yaygınlaştırılabilmesinde hayat kolaylaştıran bir uygulama olarak başlatılan programda, kedi sahiplerine Royal Canin beslenme danışmanları eşlik ediyor. Kedilere yönelik uygun bakım ve doğru beslenme seçenekleri, ideal beslenme programının oluşturulması ve takibi gibi alanlarda kedi sahiplerine uzman bilgiler sağlanırken; program üyesi olan kedi sahipleri, kendi tercihleri doğrultusunda otomatik mama siparişleri oluşturarak abonelik hizmetlerinden faydalanabiliyor. Veteriner hekim tavsiyesi gerektiren veteriner diyet ürünleri dışında yer alan Royal Canin markasına ait seçili kedi ürünlerine, belirlenmiş sabit bir program fiyatı doğrultusunda erişim sağlanıyor.

Kedi sahipleri; kedi sağlığı danışmanlığı ve bakımı gibi tamamlayıcı faydalara Club programı aracılığıyla erişim sağlarken, sorumlu kedi sahipliği uygulamaları üzerine uzman bilgi ve tavsiyelerden faydalanıyor. Programa, https://www.shop.royalcanin.com.tr/ adresi üzerinden erişim sağlanabiliyor.

Royal Canin Hakkında:

ROYAL CANIN® markasının sahibi olan Royal Canin Company, Mars Petcare’e bağlı bir şirket olup kedi ve köpeklerin sağlıklı beslenmesinde dünya çapında lider bir markadır. 1968 yılında veteriner hekim Jean Cathary tarafından kurulduğu günden bu yana, kedi ve köpeklere yönelik sağlıklı beslenme çözümleri sunmakta ve onların hayat kalitesini artırmak için tüm dünyada beslenme uzmanları, hayvan yetiştiricileri ve veteriner hekimlerle ortaklıklar geliştirerek çalışmalar yürütmektedir. Bugün 110’dan fazla ülkede faaliyet göstermekte ve kedi ve köpeklerin eşsiz özellik ve ihtiyaçlarını tüm çalışmalarının merkezine koymaktadır.