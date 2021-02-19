Pek çok kedi sahibi, kedileri sayesinde pandemi sürecinde mutluluklarını koruyabildiğini ifade ediyor. Gizli kahramanlarımız olan kediler ile yaşam boyu birliktelikler sağlamanın sırrı ise, koruyucu sağlık uygulamalarından geçiyor. Peki, kedilerimizin sağlığını en üst düzeyde tutabilmek için neler yapıyoruz? Royal Canin Türkiye, 17 Şubat Dünya Kediler Günü’nde doğru ve ihtiyaca yönelik beslenmenin yaşamsal önemine vurgu yapıyor ve kediler için düzenli sağlık kontrolleri çağrısını yineliyor.

Dostlukları ile kalbimizi ısıtan, merak uyandıran halleri ile hayatımıza neşe katan karantina döneminin gizli kahramanları kedilerin günü 17 Şubat, Dünya Kediler Günü olarak kutlanıyor. Kediler pek çok açıdan insan hayatını daha değerli ve sağlıklı kılıyor. Royal Canin’in pandemi sürecinde 2000’in üzerinde hayvan sahibi ile hayata geçirdiği anket sonuçlarına göre kediler, karantina döneminin gizli kahramanları. Çünkü, pek çok kedi sahibi, kedileri sayesinde pandemi sürecinde mutluluklarını koruyabildiklerini ifade ediyor. Yapılan araştırmaya göre, ankete katılan kedi sahiplerinin yarısından fazlası (yüzde 57) karantina sırasında kendilerini daha az yalnız hissettiğini ve yüzde 49'a yakın bir kısmının evcil hayvanlarının son birkaç ay içinde endişelerini azaltmaya yardımcı olduğunu belirtiyor.

Yaşam boyu birliktelikler için, düzenli sağlık kontrolleri şart

Yavruluk döneminden itibaren kedilerin düzenli olarak sağlık kontrollerinden geçirilmesi, onların yaşam kalitesi, sağlık ve refahları için çok önemli. Royal Canin Türkiye liderliğinde İpsos tarafından* geçtiğimiz yıl 882 kedi sahibi ile gerçekleştirilen anket çalışmasına göre, ülkemizde kedi sahiplerinin yalnızca yüzde 17’si kedilerini düzenli sağlık kontrolleri amacıyla veteriner kliniğine götürüyor. Veteriner klinik ziyaretleri gerçekleşmesi halinde ise, bunun en temel nedenleri arasında ‘kedilerin hastalık semptomu göstermesi’ belirtiliyor. Oysa, doğaları gereği hastalık semptomlarını geç yansıtma eğiliminde olan kedilerin hastalıkları gün yüzüne çıktığında, geriye dönülebilmesi için geç kalınmış olunabiliyor.

Bu nedenle Royal Canin her yıl veteriner hekimler, meslek odaları ve dernekleri ile işbirliğinde “Kedinizi Veteriner Hekimine Götürün” ulusal farkındalık kampanyasını düzenliyor. Altta yatan bir rahatsızlığın olmadığı durumlarda, kedilerin mutlaka yılda en az bir kez sağlık kontrolünden geçirilmeleri gerektiği vurgulanıyor. Hastalıkların önlenebilmesinde, erken teşhisinde ve etkisinin azaltılmasında koruyucu sağlık hizmetlerinin, kedilerin sağlık ve refahı üzerindeki yaşamsal öneminin altı çiziliyor.