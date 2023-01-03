Hayvanlar için daha iyi bir dünya amacıyla çalışmalar yürüten Royal Canin Türkiye, 22-25 Aralık 2022 tarihleri arasında ‘Mama Ekspresi’ sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında, Kars, Ardahan, Erzurum ve Ağrı Doğubeyazıt’ta bulunan hayvan barınaklarına, toplamda 40.6 ton mama ulaştırıldı.

Zorlu kış koşullarıyla mücadele eden hayvanların beslenme ihtiyaçlarının karşılanmasına destek olmak amacıyla düzenlenen projeye, pet sektöründe faaliyet gösteren Kolaymama.com, Markamama.com.tr, Petbox ve Evcilbesinleri.com, Petburada.com, Petihtiyac.com, Petlebi.com ve Petzzshop.com gibi internet satış platformları mama katkı desteklerini sundu. 22-25 Aralık tarihleri arasında düzenlenen barınak ziyaretlerine, sektör iş ortakları temsilcileri, sosyal medya fenomenleri ve çok sayıda gönüllü eşlik etti.

Mama Ekspresi projesi hakkında konuşan Royal Canin Türkiye Ülke Müdürü Aslı Çelikkol, “Royal Canin olarak hayvanların yaşamlarımızı daha iyi bir hale dönüştürdüğüne inanıyor ve tüm çalışmalarımızı hayvanlara daha iyi bir dünya sunabilmek üzere şekillendiriyoruz. Tüm hayvanların sağlıklı olarak refah içinde yaşam sürmelerinin sağlanması, en temel önceliğimiz ve birincil amacımız. Bu kapsamda, hayvanlar için inşa ettiğimiz değer ekosistemimizi ve iyilik hareketimizi Mama Ekspresi ile Doğu’daki barınaklarda bulunan hayvanlara ulaştırmak için yola çıktık. Hayvan refahının tesis edilmesini doğrudan ilgilendiren tam ve dengeli beslenmeye erişimin, tüm hayvanlar için eşit ve adil bir şekilde yapılması gerektiğine inanıyoruz. Projemiz kapsamında bizimle gönül birliği yapan ve iyilik hareketimizi büyüten tüm çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza ve gönüllülere teşekkür ederim,” dedi.

“TÜM CANLILARIN SAĞLIKLI BİR YAŞAM GEÇİRME HAKKI VAR”

MarkaMama kurucusu Veteriner Hekim Akın Ziya Ünal, barınaktaki hayvanların çok önemli ihtiyaçları olduğunu belirterek, "Doğadaki bütün canlıların sağlıklı bir yaşam geçirme hakkı var. Mama Ekspresi projesi ile amacımız, ülkemizin Batı bölgesinde yer alan hayvanlar kadar Doğu'daki hayvanların da beslenme ihtiyaçlarının karşılanmasına destek olabilmek. Markamama olarak bu projeye gönüllü olarak katıldık; bugün öngörülen rakamın da üstüne çıkarak 40 tondan fazla mamayı Kars, Ardahan, Erzurum ve Ağrı’daki barınaklara ulaştırıyoruz. Bu illerimizdeki herkesin imkanları doğrultusunda elinden geldiğince hayvanlar için çaba sarf ettiğini görüyoruz; mama desteği ise, sürekli bir ihtiyaç. Bu tarz projelerin, tüm Türkiye’de herkes tarafından desteklenmesi gerektiğine inanıyorum” diye konuştu.

“KISIRLAŞTIRMA YAPILMAZSA SORUNLARIN ÖNÜNE GEÇMEK MÜMKÜN DEĞİL”

Veteriner hekim olarak hayvanların doğru ve yeterli beslenmesi ile kısırlaştırılmasının önemine de dikkat çeken Ünal şöyle konuştu:

"Beslenme ihtiyaçlarının karşılanması, özellikle kış şartlarında dışarıdaki hayvanlar için çok önemli. Hayvanlar, yanlış beslenip yeterli proteini alamazlarsa zayıf kalırlar ve bu soğuğa dayanamazlar. Beslenme kadar kısırlaştırma da bir zorunluluk ve kesinlikle olması gerekiyor. Bir dişi köpek, kısırlaştırılmadığı takdirde, hayatı boyunca 69 bin köpeğin üremesine zemin sağlıyor. Bu nedenle, kısırlaştırma seferberliği oldukça önemli. Aşılanma, sağlıklı bir ortamda sağlıklı beslenmenin sağlanması ve kısırlaştırma yapılmazsa bu sorunların hiçbirinin önüne geçmek mümkün değil. Kısırlaştırma, hayvan sağlığı açısından da faydalı. Kısırlaştırma ile hormonal kökenli tümörlerin ve kanserin de önüne geçiliyor. Belediyeler şu an bu konuda çok hassas, her bölgede kısırlaştırma bölümleri açıldı. Bununla birlikte, mevcut duruma yalnızca belediyelerin yetişmesi mümkün değil. Kısırlaştırma çalışmalarına özel kliniklerin ve devlet veteriner hekimlerinin de destek olması gerekli. Ek olarak, aşılama da çok önemli. Çünkü barınaklarda bulaşıcı hastalıklar ve viral hastalıklar oldukça risk yaratabiliyor. Bir köpeğin hastalığı, bütün köpekleri hasta yapabilir.”

“DÜNYAMIZI HAYVANLARLA PAYLAŞIYORUZ VE SORUMLULUKLARIMIZ VAR”

Fiziki şartları göz önüne alarak bu bölgelerde daha çok çalışma yapılmasına ihtiyaç duyulduğunu belirten PetBurada.com’un kurucusu Veteriner Hekim Bülent Dölen ise "Mama Ekspresi olarak İstanbul'dan çıktığımız yolda bugün Doğu illerindeki hayvan barınaklarına mamalarımızı ulaştırıyoruz. Bölgenin fiziki şartlarını değerlendirdiğimizde bu projenin ne kadar gerekli olduğunu yerinde gözlemleme şansımız oldu. Dünyamızı bu canlılar ile birlikte paylaşıyoruz ve onlara yönelik sorumluluklarımız var. Onlarca hayvanımızın kısırlaştırılmış olduğunu bilmek umut verici, bu anlamda belediye ekiplerine teşekkür ediyorum. Ellerinden geleni imkanlar doğrultusunda gerçekleştirmeye çalıştıklarını yerinde gözlemliyoruz. Ancak tabii ki bu tek başına yeterli değil, dünyanın hiçbir yerinde yeterli olmadı. Herkesin bu konuda duyarlı olmasını bekliyorum” dedi.

“BURADAKİ COĞRAFİ ŞARTLAR AĞIR VE ZOR”

Mama Ekspresi projesini büyük bir mutlulukla karşıladığını belirten Petihtiyac.com Kurucu Ortağı Özdemir Şentürk ise şu şekilde konuştu: "Burada coğrafi şartlar oldukça ağır ve zor. Mama Ekspresi gibi projeler çok kıymetli. Her şey bir’le başlıyor, bir çok kıymetli. Sadece dernekler veya toplumsal bazda değil, herkes bireysel olarak elinden geldiği ölçüde destekte bulunsa bu tablonun düzeleceği inancındayım. Buraya geldikten sonra buna olan inancım arttı. Azdan az çoktan çok, herkes imkanları ölçüsünde destekte bulunduğu taktirde hayvan dostlarımızın sağlıklı olabilmeleri adına önce beslenmeleri sonrasında ise kısırlaştırmalarını sağlayabiliriz. ‘Benim yardımımdan ne olur’ demeden elimizden geldiği kadarıyla seferber olmamız gerekiyor."

“TÜM CANLILAR DOĞADA EŞİT HAKLARA SAHİP OLMALI”

Projenin çok kıymetli olduğunu ve bu tür sosyal sorumluluk projelerinin çoğaltılması gerektiğine dikkat çeken Petzzshop.com Satın Alma Müdürü Nilgün Baş ise şöyle konuştu:

“Böyle bir projenin parçası olmak bizi çok mutlu ediyor. Tüm canlılar doğada eşit haklara sahip olmalı. Bunun için de, bize düşen tarafta elimizden geleni yapmalıyız. Mama Ekspresi projesi çok kıymetli. Özellikle Doğu bölgesindeki dostlarımızın yaşam şartları kolay değil. Barınaklarda onlar için gerekli şeyler yapılmış ancak geliştirilmesi gerekiyor. Bunun için de bu tür projelerin sayılarının artması ve geniş kapsamlı olarak yapılması gerekiyor. Sadece beslenmeyi ulaştırmak kısmında değil, kısırlaştırma anlamında da çok daha hızlı ve etkili projeler geliştirilebilir."

“SAHİPSİZ HAYVANLARIN HAYATINA DOKUNMAK ÇOK DEĞERLİ”

Projenin sektörde yer alan önemli paydaşları bir araya getirdiğini ifade eden Petlebi.com Kurucu Ortağı Atay Cem Algeç, “Mama Ekspresi aracılığıyla sahipsiz hayvanların hayatlarına dokunabilmek çok kıymetli. Bu proje iki anlamda değerli; birincisi sahipsiz hayvanlara ihtiyaç duyulan beslenme desteğini sunabildik. İkincisi ise Mama Ekspresi, sektörde yer alan değerli firmaları bir araya getirebildi. Bu sayede bu firmalar da sosyal sorumluluk tarafında güçlerini birleştirip anlamlı bir projenin içine dahil olabildiler” dedi.

“OKULLARDA HAYVAN PSİKOLOJİSİ ÜZERİNE DERSLER VERİLMELİ”

Bu tür destek projelerinin her zaman içinde yer almak istediğini belirten Köpek Eğitim Uzmanı Ali Yeşilırmak, "Bireysel olarak birçok insanın bu mücadelenin içinde olması gerekiyor. Burada çalışan ve mücadele eden birçok insan var" açıklamasını yaptı. Türkiye'de barınaklardan hayvan sahiplenme konusunda olumsuz bir algı olduğunu söyleyen Yeşilırmak, "Barınağa yeni bırakılmış, yeni terk edilmiş veya hiçbir travmatik geçmişi olmayan hayvanlar da bulunuyor. Kaldı ki bu travmatik süreçlerin çözümü bazen çok kolay. Çok kısa bir çabayla o hayvanlar o psikolojiden, travmatik süreçten kurtarılabilir ve onları hayatımıza yaşam ortağı yapabiliriz. Bu konuda ne kadar fazla bilinçli yönlendirme yapılırsa sahipsiz hayvanların yuva bulması konusunda o kadar fazla adım atmış oluruz" dedi.

Sokak hayvanlarına karşı olumsuz önyargıların önüne geçebilmek için eğitimin önemine de vurgu yapan Yeşilırmak, "Her canlının eğitime ihtiyacı vardır. Okullarda köpeğe yaklaşım şekilleri ve hayvan psikolojisi üzerine dersler verilmeli. Her canlının yaşama hakkı ve özgürlüğü vardır. Köpekler insanlara göre daha saf duygular besler. İnsan gibi komplike bir canlı değil, net ve olduğu gibidir. Köpeğin yaptığı olumsuz hareketlerin altında çok büyük oranda insan faktörü vardır. Dolayısıyla bir köpek eğer olumsuz bir hareket sergiliyorsa onun altında insanın yarattığı bir travmatik durum vardır ve kaynağı insandır. Bizim bu travmatik olguları oluşturan durumları ortadan kaldırmamız gerekiyor. Bu da bilinçlendirme ve eğitim verilmesiyle mümkün. " diye konuştu.

“HAYVANLARIN İHTİYAÇLARINA YÖNELİK DAHA BİLİNÇLİ OLMAMIZ GEREKİYOR”

Sosyal medyanın bu tür sosyal sorumluluk projelerindeki gücüne dikkat çeken influencer Berkan Karabulut ise "Projeye ilişkin haber ulaştığında gerçekten çok heyecanlandım ve parçası olduğum için çok mutluyum. Barınak ziyaretlerimizde, imkanlar dahilinde hayvanlara destek olunmak için çalışıldığını gördüm; ancak elbette yalnızca barınak personelinin çalışmaları yeterli olmayacaktır. Her birimizin hayvanların ihtiyaçlarına yönelik daha bilinçli olması gerekiyor. Bu anlamda sosyal medyanın gücü çok değerli. Bizim buraya gelme amacımız da bu. Umarım bu tarz projeler daha fazla olur ve bu farkındalığı topluma daha fazla yayabiliriz" şeklinde konuştu. **

Hayvanlar için daha iyi bir dünya vizyonuyla hayata geçirdiğimiz Mama Ekspresi projemizi mümkün kılan ve iyilik hareketimizi büyüten tüm çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza ve gönüllülere teşekkür ederiz. Ayrıca destekleri ve işbirlikleri için Kars Vali Yardımcımız Sayın Ramazan Taşkın ve Ardahan Belediye Başkanımız Sayın Faruk Demir başta olmak üzere Kars, Ardahan, Erzurum ve Ağrı-Doğubeyazıt belediyelerine, veteriner işleri müdürlüklerine, barınak yetkililerine ve personellerine çok teşekkür ederiz.

Royal Canin Türkiye