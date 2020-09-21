Mutlu Yaşamların Mimarı, Mutlu Kediler

Dostlukları ile kalbimizi ısıtan, merak uyandıran halleri ve sevimlilikleri ile hayatımıza neşe katan karantina döneminin gizli kahramanları kedilerin günü 8 Ağustos, tüm dünyada Uluslararası Kedi Günü olarak kutlanıyor. Etkinliğin bu yılki teması ise “Mutlu Kediler!”

İSTANBUL, 8 Ağustos 2020 – Tüm dünyadaki kedilerin sağlık ve refahını iyileştirmek amacıyla çalışmalar yürüten International Cat Care (Uluslararası Kedi Bakımı Derneği), ev sahipliğini yürütmekte olduğu ve her yıl 8 Ağustos’ta dünya çapında kutlanan “Uluslararası Kedi Günü”nü, bu sene “Mutlu Kediler” temasıyla, Royal Canin Şirketi ile uluslararası iş birliğinde gerçekleştiriyor.



Tüm dünyada 600 milyonu geçen sayıları ile hayatımıza sevgi, sağlık ve mutluluk katan patili dostlarımız kediler için her yıl 8 Ağustos’ta kutlanan “Uluslararası Kedi Günü”nün amacı, insanlarla kediler arasındaki bağı kuvvetlendirmek, kedi refahını ilgilendiren konularda bilgilendirmeler yaparak farkındalık sağlamak ve kedilerin hayatlarının iyileştirilmesine katkıda bulunmak.

Mutluluk, kedilerde tarif edilebilir mi?



“Uluslararası Kedi Günü” kapsamında açıklamalarda bulunan Royal Canin Türkiye Kurumsal İlişkiler Yöneticisi Çağla Çavuşoğlu, “Dünya çapında kutlanan Uluslararası Kedi Günü’nün bu yılki teması Mutlu Kediler olarak belirlendi. Amaç, her bir kedinin ‘mutlu’ bir kediye dönüşmesini sağlamak, ancak bunu yaparken hayvan sahiplerine de şu mesajı aktarabilmek: her bir kedi farklıdır, ihtiyaçları benzersizdir ve bir kediyi mutlu eden uygulama ve koşullar, diğer bir kedide aynı sonuçlar doğurmayabilir. Bilim, her bir kedinin birbirinden farklı olduğunu ve eşsiz ihtiyaçlara sahip olduğunu bizlere gösteriyor. Royal Canin olarak, bu nedenle, farklı ihtiyaçlara yönelik bu denli kapsamlı ve farklı beslenme çözümleri sunuyor ve beslenme aracılığıyla sağlık ve mutluluğu kedi ve köpeklerde yaratmayı hedefliyoruz. Mutluluğu kediler nezdinde sağlayabilmemizde beslenmenin payı ve önemi ne kadar büyük ise, ‘sorumlu hayvan sahipliği’ olarak nitelendirdiğimiz anlayış ve uygulamaların önemi de oldukça geniş yer tutuyor. Mutlu kedilerin sırrı, sorumlu hayvan sahipliği anlayış ve uygulamalarında yatıyor. Kedilerimizin kendine özgü eşsiz doğalarını, karakterlerini ve ihtiyaçlarını ne kadar yakından takip eder ve karşılayabilir isek, mutluluğu onlar için sağlayabilmemiz o kadar mümkün olabiliyor” dedi.

Mutlu kedilerin sırrı, sorumlu hayvan sahipliğinde yatıyor



Kedilerin farklı doğalarına saygı, onlara özgü ihtiyaçları anlama ve karşılayabilme ve onlarla yakın bir ilişki kurabilen kedi sahipleri yaratabilme hedefiyle “Sorumlu Kedi Sahipliği Rehberi”ni yayımladıklarını belirten Çavuşoğlu, “Royal Canin olarak, ‘Uluslararası Kedi Günü’ kapsamında kedi mutluluğu ve refahının sağlanabilmesi amacıyla Rehberin önemine dikkat çekiyoruz. Rehber, Dünya Hayvan Sağlığı Teşkilatı (OIE) tarafından geliştirilen hayvan refahı olgusunu ele alıyor ve kediler dahil olmak üzere tüm hayvanların 5 Özgürlük Hakkı’na vurgu yapıyor. Rehberde ayrıca, bir kedi sahiplenme kararı vermeden önce dikkate alınması gereken unsurlar, sahiplenilen bir kedinin eve alışma süreci, kedilerde uygun beslenme ve bakımın nasıl olması gerektiği, kedilerin beden dili ve davranışlarını anlama gibi başlıklar kapsamlı olarak sunuluyor. Rehbere, www.royalcanin.com/tr üzerinden ücretsiz olarak ulaşılabiliyor” dedi.

Karantina Döneminin Gizli Kahramanları: Kediler



Kedilerin, her zaman olduğu gibi, zor zamanlarda da insanların yanında olarak destek verdiklerinin altını çizen Çavuşoğlu, “Royal Canin, içinden geçmekte olduğumuz pandemi sürecinde Amerika’da yaşayan 2000’in üzerinde hayvan sahibi ile bir anket çalışması gerçekleştirdi. Anket sonuçlarına göre kediler, karantina döneminin gizli kahramanları. Çünkü, pek çok kedi sahibi, kedileri sayesinde pandemi sürecinde mutluluklarını koruyabildiklerini ifade ediyor. Yaptığımız araştırmaya göre, ankete katılan kedi sahiplerinin yarısından fazlası (yüzde 57) karantina sırasında kendilerini daha az yalnız hissettiğini ve yüzde 49'a yakın bir kısmının evcil hayvanlarının son birkaç ay içinde endişelerini azaltmaya yardımcı olduğunu belirtti. Kedi sahipleri karantina nedeniyle evcil hayvanlarına daha da yaklaşıyor; ankete katılanların yüzde 64'ü, yakın zamanda evcil hayvanlarının vakit geçirmeyi sevdiği yeni bir yer keşfettiklerini söylüyor. Yüzde 54'ten fazlası patili dostları için yeni bir favori yiyecek aldığını; yüzde 34'ü ise yeni bir oyun bulduğunu veya oyuncak sunduğunu belirtiyor. Evcil hayvanları ile geçirdikleri bu ekstra zaman sayesinde, kedi sahiplerinin yüzde 76'sı COVID-19 karantinası sırasında evcil hayvanlarına genel olarak daha yakın olduklarını hissettiklerini ifade ediyor.” dedi.

Royal Canin Hakkında:

ROYAL CANIN® markasının sahibi olan Royal Canin Company, Mars Petcare’e bağlı bir şirket olup kedi ve köpeklerin sağlıklı beslenmesinde dünya çapında lider bir markadır. 1968 yılında Fransız veteriner hekim Jean Cathary tarafından kurulduğu günden bu yana, kedi ve köpeklere yönelik sağlıklı beslenme çözümleri sunmakta ve onların hayat kalitesini artırmak için tüm dünyada beslenme uzmanları, hayvan yetiştiricileri ve veteriner hekimlerle ortaklıklar geliştirerek çalışmalar yürütmektedir. Bugün 110’dan fazla ülkede faaliyet göstermekte ve kedi ve köpeklerin eşsiz özellik ve ihtiyaçlarını tüm çalışmalarının merkezine koymaktadır.