Hayvan sahipleri için eşsiz bir deneyim: Royal Canin HUB

11 Ocak 2020, İSTANBUL – ‘Hayvanlar için daha iyi bir dünya’ misyonuyla çalışmalarını sürdüren ve dünya çapında kedi ve köpeklerin sağlıklı beslenmesinde lider bir şirket olan Royal Canin, hayvan sahiplerine yönelik benzersiz bir websitesi deneyimi ve zengin bir içerik platformu sunan Royal Canin HUB’a geçiş yaptığını duyurdu. Yeni websitesi, kedi ve köpeklerin sağlıklı beslenmesi ve bakımına yönelik Türkiye’deki en kapsamlı bilgi kaynağını paydaşlarına açıyor.



Hayvan sahiplerinin, evcil hayvanlarının sağlık ve refahına ilişkin bilgi ve farkındalıklarının artırılması hedefi ile hayata geçen platform, kedi ve köpeklerin sağlıklı beslenmesi ve bakımı gibi konularda bilimsel açıdan doğru bilgilerin sunulmasına, böylelikle hayvan sahiplerinin kedi ve köpeklerinin sağlık ve mutlulukları için en doğru kararı alabilmelerine odaklanıyor. Royal Canin HUB’da, doğru ürün seçiminden veteriner ziyaretlerinin zamanlama olarak planlanmasına ve beslenmenin sağlık ile olan doğrusal ilişkisine kadar pek çok bilgi bulunuyor.



Sorumlu ve bilgi ile güçlendirilmiş hayvan sahipliği konseptini destekleyen Royal Canin’in HUB platformunda, 400’den fazla kedi ve köpek ırkına ilişkin detaylı bilgilendirme, Royal Canin portföyünde yer alan 350’den fazla ürünün detaylı tanıtımı ve tüm yetkili satış noktaları listesi gibi bilgilerin yanında, kedi ve köpeklerin hayatlarının her evresi için bakım analizleri, tavsiyeler ve sağlık makaleleri bulunuyor. Platformda ayrıca hayvan sahiplenme aşaması ve sonrasında değerlendirilmesi gereken kriterler, ideal beslenme hakkında kapsamlı bilgilendirme ve evcil hayvanlara yönelik uygun ortamı sağlayabilme konusunda tavsiyeler sunuluyor.



Konuyla ilgili konuşan Royal Canin Kurumsal İlişkiler Direktörü Çağla Çavuşoğlu, “Royal Canin olarak kedi ve köpeklerin sağlıklı beslenmesi yaklaşımımızın ana odak noktasında inovasyon yer alıyor. Yeni websitemiz de bu odağımız doğrultusunda yenilikçi kültürümüzün bir parçası olarak ortaya çıktı. Hayvanlar için daha iyi bir dünya’nın ancak sorumlu hayvan sahipliğinin teşvik edilebilmesi ve bu yönde doğru, faydalı ve kapsamlı bilgiye ulaşılabilmesi ile mümkün olduğunun farkındayız. Kurumsal web sitemizi de bu farkındalıkla yeniden inşa ettik. Evcil hayvan sahipleri kedi ve köpeklerine yönelik en doğru beslenme ihtiyacını her zaman bilemeyebiliyor ve internette yer alan bazı bilgiler doğru yönde bilgiler sunamıyor. Royal Canin HUB ismini verdiğimiz dijital platformumuz ile hayvan sahiplerinin hayatını kolaylaştırmanın yanı sıra, doğru bilinen yanlışların da önüne geçebilmeyi hedefliyor ve sahiplenme aşamasından başlayarak hayvan sahiplerinin doğru karar verme süreçlerini destekliyoruz” dedi.



Sorumlu hayvan sahipliğinin hayvanlarla etkileşime geçen tüm insanların sorumluluğu olduğu bilinci ile kedi ve köpek sağlıklı beslenmesi ve bakımı üzerine kapsamlı bilgiler sunan HUB platformuna www.royalcanin.com/tr adresinden ulaşılabiliyor.



Royal Canin Hakkında:

ROYAL CANIN® markasının sahibi olan Royal Canin Company, Mars Petcare’e bağlı bir şirket olup kedi ve köpeklerin sağlıklı beslenmesinde dünya çapında lider bir markadır. 1968 yılında Fransız veteriner hekim Jean Cathary tarafından kurulduğu günden bu yana, kedi ve köpeklere yönelik sağlıklı beslenme çözümleri sunmakta ve onların hayat kalitesini artırmak için tüm dünyada beslenme uzmanları, hayvan yetiştiricileri ve veteriner hekimlerle ortaklıklar geliştirerek çalışmalar yürütmektedir. Bugün 110’dan fazla ülkede faaliyet göstermekte ve kedi ve köpeklerin eşsiz özellik ve ihtiyaçlarını tüm çalışmalarının merkezine koymaktadır.