“Hayvanlar için Daha İyi Bir Dünya” amacıyla çalışmalarını yürüten Royal Canin Türkiye, sosyal sorumluluk ve farkındalık faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Royal Canin, 2020 yılı Ocak - Ekim ayları arasında, hayvanların yaşam koşullarının iyileştirilmesi için çalışan akredite Dernek ve Barınaklara 20 tonun üzerinde mama bağışı gerçekleştirirken, farkındalık çalışmaları kapsamında Sorumlu Hayvan Sahipliğine vurgu yapıyor.

Sosyal sorumluluk faaliyetleri kapsamında her sene düzenli olarak mama bağışı da dahil olmak üzere çok çeşitli etkinlik ve toplumsal destek faaliyetleri düzenleyen Royal Canin, Ocak – Ekim 2020 ayları arasında, sahipsiz hayvanların yaşam koşullarının iyileştirilmesi için Türkiye’de çalışmalarını sürdüren 3 akredite dernek ve 4 hayvan barınağına 20 tonun üzerinde mama bağışı gerçekleştirdi. Royal Canin Şirketi global uyum programı kapsamında Türkiye’den akredite olan dernek ve barınaklara gerçekleştirilen mama bağışına ek olarak, COVID-19 pandemisi sürecinde gözetimleri altında bulunan hayvanların yaşam ve tedavi masraflarının karşılanabilmesi için aynı zamanda ilgili kuruluşlara belirli oranlarda ayni bağış da ulaştırıldı. Belediyeler ile işbirlikleri içerisinde sokak hayvanlarına yönelik çalışmalar yürüten Royal Canin Türkiye, bu kapsamda gerçekleştirdiği su sebili bağışları ile sahipsiz sokak hayvanlarının uygun bakım ve şartlarda yaşamaları için çalışmalar yürütmeye ve varolan çalışmaları desteklemeye devam ediyor.

‘Hayvanlar için Daha İyi bir Dünya’ amacıyla çalışmalarına yön veren Royal Canin, sosyal sorumluluk çalışmalarına ek olarak, sosyal farkındalık kampanyaları aracılığıyla Sorumlu Hayvan Sahipliği çağrısı yapıyor. Royal Canin Türkiye websitesi üzerinden yayımlanan Sorumlu Kedi Sahipliği ve Sorumlu Köpek Sahipliği Rehberleri, sorumlu hayvan sahipliği anlayış ve uygulamalarının yaygınlaştırılması amacıyla bugüne kadar geliştirilmiş en kapsamlı bilgi kaynaklarını hayvansever herkesin kullanımına ücretsiz olarak açıyor.

Dünyada faaliyet gösterdiği 110’dan fazla ülkedeki şirket çalışanlarının sosyal sorumluluk projelerinde yer almalarını ‘Mars Gönüllülük Programı (MVP) aracılığıyla teşvik eden Royal Canin, yalnızca 2019 senesinde 23,000’den fazla çalışanı, toplamda 100,000 saatin üzerinde zaman harcadığı gönüllü projeleri ve 130,000’den fazla kedi ve köpeğin sağlıklı beslenmeleri, temel ihtiyaçlarının karşılanması ve sahiplendirilmeleri gibi aktivitelerde bulunuyor.