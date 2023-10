Royal Canin'e Felis'ten 6 Ödül Birden

Royal Canin Türkiye, Bunu Bi’ Düşünün isimli mini dizi projesi ile MediaCat Dergisi tarafından düzenlenen MediaCat Felis Ödülleri’nden toplam 6 ödülle döndü. Proje, sorumlu hayvan sahipliği konusunda farkındalık oluşturmayı, hayvan terk edilmelerinin önüne geçebilmeyi ve doğru bakış açısıyla hayvan sahiplenilmesini teşvik edebilmeyi amaçlıyor.



MediaCat Dergisi tarafından düzenlenen Dijital ve Mobil Markalı İçerik ve Eğlence, Medya, Out of Home, Basın ve Yayın, Radyo ve Audio, PR, Sağlık İletişimi gibi birçok kategoride en başarılı işlerin ödüllendirildiği Felis 2021’de Royal Canin Türkiye, sorumlu hayvan sahipliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla hayata geçirdiği Bunu Bi’ Düşünün isimli mini dizi projesi ile “Sağlık İletişimi” kategorisinde Felis’e layık görüldü. Proje ayrıca, Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik, Medya ve Markalı İçerik Eğlence Bölümü’nde de 3 başarı ödülü aldı.



Felis ödüllerinde üstün başarı gösteren Bunu Bi’ Düşünün projesi, strateji disiplininin önemini vurgulamak ve etkisini kanıtlamış kampanyaların arkasındaki yaratıcı stratejileri ve stratejistleri ödüllendirmek amacıyla bu yıl ilki düzenlenen Curious Felis’te de ödül aldı. Proje, İçgörü ile Heyecanlandıranlar kategorisinde Altın ödülün yanı sıra kendisi de bir sorumlu hayvan sahibi olan Koray Serin anısına verilen Jüri Özel Ödülü’nün de sahibi oldu.



Royal Canin Türkiye, Bunu Bi’ Düşünün projesi ile hayvan sahiplerini, hayvan sağlığı, refahı, beslenmesi ve bakımı konusunda güçlendirerek, sorumlu hayvan sahipliği üzerinde farkındalık oluşturmayı, ülkemizin önemli sorunlarından biri olan hayvan terk edilmelerinin önüne geçebilmeyi ve doğru bakış açısıyla hayvan sahiplenilmesini teşvik edebilmeyi hedefliyor. Bu kapsamda hayata geçirilen dizi projesi ile “Bunu bi’ düşünün” diyerek hayvan sahiplerini yaşam boyu birliktelik için sorumluluklarını düşünmeye davet ediyor.



Beslenme aracılığıyla her kedi ve köpeğin hak ettiği sağlık ve refaha kavuşması için çalışan bir şirket olarak özellikle Sağlık İletişimi kategorisi de dahil olmak üzere Felis’te 6 ödüle birden layık görülmekten mutluluk duyduklarını belirten Royal Canin Türkiye Dijital Pazarlama Lideri Hale Berfin Tanoğlu şunları söyledi: “Royal Canin olarak kendimizi hayvanlar için daha iyi bir dünyayı mümkün kılmaya adadık. Hayvanların mutluluk, sağlık ve refahlarını sorumlu hayvan sahipliği uygulamaları ile artırmaya çalışıyoruz. Hayvanların da tıpkı insanlar gibi beslenme, barınma, kendini ifade edebilme ve stresten, korkudan uzak bir yaşam hakkı gibi temel gereksinimleri bulunuyor. Fakat zaman zaman akıp giden hayatın, günlük rutinlerimizin içerisinde bazı sorumluluklarımızı kaçırıyoruz. Bunu Bi’ Düşünün projesi ile işte o kaçırdığımız önemli sorumluluklarımızı hayvan sahiplerine yaratıcı bir şekilde anlatmak istedik.



Hayvanlarımıza karşı sorumluluğumuzun daha ilk günden başladığını ve yaşam boyu mutlu bir birliktelik için hayatın ve gündelik rutinlerimizin her anında devam ettiğini hayvan sahiplerine doğru bir mesajla vurgulamak istedik. Bu bakış açısıyla yön verdiğimiz ve paydaşlarımızla her zaman yenilikçi fikirleri harmanlayarak hayata geçirdiğimiz projelerin sağlık ve strateji odaklı kategorilerde takdir görmesi, beslenme aracılığıyla sağlık odağında çalışmalar yürüten bir marka olarak Royal Canin için büyük bir gurur kaynağı. The Others Brand Experience Agency ile birlikte hayata geçirdiğimiz proje ve kampanyalarımızla aldığımız bu ödüllerle, çabalarımızın karşılıksız kalmadığını görüyor, daha iyisini ortaya koymak için ekip olarak motive oluyoruz. Çalışmalarımızın takdir toplaması ve ilgi görmesi, hayvanlar için daha iyi bir dünyanın mümkün olduğuna dair inancımızı daha da güçlendiriyor.”





Royal Canin Hakkında:

ROYAL CANIN® markasının sahibi olan Royal Canin Company, Mars Petcare’e bağlı bir şirket olup kedi ve köpeklerin sağlıklı beslenmesinde dünya çapında lider bir markadır. 1968 yılında Fransız veteriner hekim Jean Cathary tarafından kurulduğu günden bu yana, kedi ve köpeklere yönelik sağlıklı beslenme çözümleri sunmakta ve onların hayat kalitesini artırmak için tüm dünyada beslenme uzmanları, hayvan yetiştiricileri ve veteriner hekimlerle ortaklıklar geliştirerek çalışmalar yürütmektedir. Bugün 110’dan fazla ülkede faaliyet göstermekte ve kedi ve köpeklerin eşsiz özellik ve ihtiyaçlarını tüm çalışmalarının merkezine koymaktadır.