Şebnem Bozoklu Ve Kedisi Gri Abi’den Hayvan Sahiplerine Farkındalık Çağrısı

Yaşam boyu mutlu ve sağlıklı bir birliktelik için kedi sahiplerine ‘Kedinizi Veteriner Hekimine Götürün’ çağrısında bulunan Royal Canin Türkiye’ye ünlü oyuncu Şebnem Bozoklu ve kedisi Gri Abi’den destek geldi. Şebnem Bozoklu, sosyal medya hesabında kedisi Gri Abi ile fotoğrafını paylaşarak düzenli sağlık kontrollerinin her kedi için yaşamsal öneminden bahsediyor ve kedi sahiplerine veteriner hekimlerinden randevu almaları için çağrı yapıyor.



Royal Canin, kedi sahiplerinin sağlık konusundaki farkındalığını artırabilmek ve kedilerin daha sık sağlık kontrollerinden geçirilmelerini teşvik edebilmek amacıyla her yıl gerçekleştirdiği “Kedinizi Veteriner Hekimine Götürün” kampanyasını bu yıl, 15 Kasım-15 Aralık tarihleri arasında hayata geçiriyor.



Hayvanlar için daha iyi bir dünya’ misyonu kapsamında çalışmalarını sürdüren Royal Canin, “Kedinizi Veteriner Hekimine Götürün” kampanyası ile evcil hayvan sahiplerini kedileri için düzenli sağlık kontrolleri planlamaya teşvik ediyor, koruyucu hekimlik uygulamalarının önemi konusunda farkındalık yaratmayı ve kedilere yönelik sağlık hizmetlerini iyileştirmeyi amaçlıyor.



İstanbul Veteriner Hekimler Odası (İVHO), Kedici Veteriner Hekimler Derneği (KEDVET), Klinisyen Veteriner Hekimler Derneği (KLİVET), Küçük Hayvan Veteriner Hekimleri Derneği (KHVHD) ve Acil Veteriner Hekimleri Derneği (TuVECCA) iş birliği ile gerçekleştirilen projeye pek çok ünlü isim de destek veriyor. Projeye sahip çıkan ünlü oyunculardan bir tanesi de yetenekli oyuncu Şebnem Bozoklu. Bozoklu, yeteneği ile konuşulduğu kadar, duyarlılığıyla da sosyal sorumluluk projelerine gönülden destek veriyor.



Bozoklu, kampanyaya özel olarak Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarında, her 3 köpeğe oranla yalnızca 1 kedinin düzenli sağlık kontrollerinden geçirildiğinden bahsederek, kediler için düzenli sağlık kontrollerinin ve hastalıklara karşı erken teşhisin önemine dikkat çekiyor. Her miyavın yüzlerce farklı sebebi olabileceğine vurgu yapan Bozoklu, “Onu tam olarak anladığınıza emin misiniz?” sorusunu hayvan sahiplerine yönelterek düzenli veteriner hekim kontrolleri için sorumluluk çağrısı yapıyor. Bozoklu, Royal Canin’in hayvan bakımevlerine yapacağı mama bağışı için kedi sahiplerini veteriner hekim ziyaretleri sırasında çektikleri fotoğrafları #kedimklinikte etiketi ile paylaşmaya davet ediyor, bu amaçla kendisi de Gri Abi ile fotoğrafını paylaşıyor.



Kedi sahiplerinin bu süreçte ihtiyaç duyabileceği her türlü bilgi ve bakım önerisini, kampanya için yaratmış olduğu www.kedimklinikte.com web sitesinde bir araya getiren Royal Canin, site üzerinden kedi sağlığı, bakımı ve klinik ziyaretlerinde dikkat edilmesi gerekenleri hayvan sahiplerinin bilgisine sunuyor. Hayvan sahipleri aynı zamanda, kedi psikolojisi, davranışları ve hayvan beslenmesine dair doğru bilinen yanlışları da web sitesinde yer alan videolar aracılığıyla keşfedebiliyor.



Kampanya kapsamında sokaklarda ve bakımevlerinde yaşayan hayvanları da unutmayan Royal Canin, her sene olduğu gibi bu sene de #kedimklinikte etiketiyle sosyal medyada yapılacak her paylaşım karşılığında 1 kg mama bağışını bakımevlerine ulaştırma taahhüdünde bulunuyor.



