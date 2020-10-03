‘Hayvanlar için daha iyi bir dünya’ amacıyla çalışmalarını sürdüren Royal Canin, bu amaca yönelik geliştirdiği Sorumlu Hayvan Sahipliği Rehberleri’ni tüm hayvanseverlerin kullanımına açıyor. Kedi ve köpeklerin sağlık ve refahı için bugüne kadar geliştirilmiş en kapsamlı bilgilere yer veren Rehberler, hayvan sahiplerinin hayatlarını kolaylaştırarak hayvan refahının artırılmasını, hayvan sahiplenilmesinin teşvik edilmesini ve sorumlu hayvan sahipliği anlayışının geliştirilmesi ile evcil hayvanların terk edilmesinin önüne geçebilmeyi hedefliyor.

Royal Canin Türkiye, “hayvanlar için daha iyi bir dünya”nın, sorumlu hayvan sahipliği anlayış ve uygulamalarının yaygınlaştırılması ile gerçekleşeceğine inanıyor. Bu kapsamda, ‘Sorumlu Kedi Sahipliği’ ve ‘Sorumlu Köpek Sahipliği’ rehberleri hazırlayan Royal Canin, bugüne kadar geliştirilmiş en kapsamlı bilgi kaynaklarını hayvansever herkesin kullanımına ücretsiz olarak sunuyor.

Rehberler, Dünya Hayvan Sağlığı Teşkilatı (OIE) tarafından geliştirilen hayvan refahı olgusunu ele alarak başlıyor. Tüm hayvanlar için eşit uygulanacak 5 Temel Özgürlük Hakkı, her hayvanın açlık ve susuzluktan, sağlık sorunlarından ve korku/stres unsurlarından uzak bir yaşama erişim, uygun barınma koşulları ve kendilerini oldukları gibi ifade edebilme haklarını kapsıyor.

İnsan sağlığı ve toplumsal refahın gelişimine sundukları katkılar bakımından benzersiz canlılar olan hayvanların her birinin farklı sağlık, beslenme ve bakım ihtiyaçlarının olduğunu gösteren Rehberler, kedi ve köpek sahiplenme aşamasında hangi faktörlerin göz önünde bulundurulması gerektiğini detaylı olarak ele alıyor, ‘sorumlu’ hayvan sahipliği anlayış ve uygulamalarının detaylarını paylaşıyor.

Sorumlu Hayvan Sahipliği nedir?

‘Sorumlu Hayvan Sahipliği’, bakımı üstlenilen hayvanların hayatları boyunca ihtiyaçlarının karşılanarak sağlıklı, mutlu ve refah içinde yaşayan hayvanlar olabilmelerine odaklanıyor. Hayvan sahiplerinin, sahiplenme aşamasında “bir canlıyı sahiplenmek, benim için doğru mu?” sorusuna ek olarak, şu soruyu da kendilerine sormalarının öneminin altını çiziyor: “ben ve yaşam tarzım, evcil hayvanımın ihtiyaç duyabileceği olanakları ve bakım şartlarını sağlamaya yeterli miyiz?”

Sorumlu Hayvan Sahipliği anlayış ve uygulamalarını daha geniş boyutta aktarabilmek amacıyla hazırlanan Rehberler, sahiplenme kararı vermeden önce bakımı üstlenilecek hayvanların ihtiyaçlarının doğru tespit edilmesi ve bu ihtiyaçları zaman, bağlılık ve bütçe olarak karşılamaya hazır mıyız sorusuna dikkat çekiyor. Ayrıca hayvan sahiplerinin, evcil hayvanlarının beslenme ve egzersiz anlamında sağlık, sıhhat ve refahını artıracak sağlıklı alışkanlıklar geliştirmesi, düzenli sağlık kontrolleri gerçekleştirmesi ve onlara uygun bakım ve olanakları sağlaması gerekliliklerini vurguluyor.

Sorumlu Kedi Sahipliği Rehberi’ne buradan; Sorumlu Köpek Sahipliği Rehberi’ne ise buradan ulaşılabiliyor.

Her Şey, İLK GÜNDEN Başlıyor

İnsanlarda olduğu gibi, hayvanlarda da mutlu ve sağlıklı bir yaşamın temelleri, İLK GÜNDEN başlıyor.



Yaşam boyu sürecek mutlu birliktelikler, hayvanların yavruluk döneminde iken atılan uygun adımlar, verilen zamanlı ve doğru kararlar ve tüm bu sürece ‘sorumluluk’ bilinci ile yaklaşılmasını gerekli kılıyor. Bilim, yaşam boyu sürecek bir birlikteliğin, çok güçlü bir başlangıca ihtiyaç duyduğunu belirtiyor; bu nedenle, hayvanların hayata adım attıkları ilk günden itibaren, özellikle sağlıklı beslenme ve düzenli sağlık kontrollerinin sağlanmasında hayvan sahiplerine önemli bir rol ve sorumluluk düşüyor.

İLK GÜNDEN sorumlulukla; yaşam, sağlık, mutluluk ve doğru beslenme hakkında tüm bilgiler, Royal Canin Türkiye web sitesinde kapsamlı olarak yer alıyor.

Royal Canin Hakkında:

ROYAL CANIN® markasının sahibi olan Royal Canin Company, Mars Petcare’e bağlı bir şirket olup kedi ve köpeklerin sağlıklı beslenmesinde dünya çapında lider bir markadır. 1968 yılında Fransız veteriner hekim Jean Cathary tarafından kurulduğu günden bu yana, kedi ve köpeklere yönelik sağlıklı beslenme çözümleri sunmakta ve onların hayat kalitesini artırmak için tüm dünyada beslenme uzmanları, hayvan yetiştiricileri ve veteriner hekimler ile ortaklıklar geliştirerek çalışmalar yürütmektedir. Bugün 110’dan fazla ülkede faaliyet göstermekte ve kedi ve köpeklerin eşsiz özellik ve ihtiyaçlarını tüm çalışmalarının merkezine koymaktadır.