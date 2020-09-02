SORUMLU HAYVAN SAHİPLİĞİ İLE HAYVANLAR İÇİN DAHA İYİ BİR DÜNYA MÜMKÜN!

‘Hayvanlar için daha iyi bir dünya’ amacıyla çalışmalarını sürdüren Royal Canin, köpeklerin sağlık ve refahı için bugüne kadar geliştirilmiş en kapsamlı bilgilere yer veren Sorumlu Köpek Sahipliği Rehberi’ni yayımladığını duyurdu. Dünya Hayvan Sağlığı Teşkilatı’nın belirlediği ‘Hayvanlar için 5 Özgürlük Hakkı’na yer veren Rehber, hayvan sahiplerinin hayatlarını kolaylaştırarak evcil hayvanların hayat kalitesinin artırılmasını, sahiplenmenin teşvik edilmesini ve evcil hayvanların terk edilmesinin önüne geçebilmeyi hedefliyor.



18 Haziran 2020 – İSTANBUL – Royal Canin Türkiye, “hayvanlar için daha iyi bir dünya”nın, sorumlu hayvan sahipliği anlayış ve uygulamalarının yaygınlaştırılması ile gerçekleşeceğine inanıyor. Şubat ayında lansmanını gerçekleştirdiği Sorumlu Kedi Sahipliği Rehberi’ne ek olarak, Haziran ayında “Sorumlu Köpek Sahipliği Rehberi”ni de yayımladığını duyuran Royal Canin Türkiye, bugüne kadar geliştirilmiş en kapsamlı bilgi kaynaklarını hayvansever herkesin kullanımına ücretsiz olarak sunuyor.



Royal Canin Türkiye web sitesi üzerinden tüm paydaşların kullanımına sunulan Sorumlu Köpek Sahipliği Rehberi, köpeklere uygun ideal bakım uygulamaları ve daha kaliteli ve sağlıklı bir yaşamın nasıl tesis edilebileceğine odaklanıyor. Rehber, Dünya Hayvan Sağlığı Teşkilatı (OIE) tarafından geliştirilen hayvan refahı olgusunu ele alarak başlıyor. Köpekler dahil olmak üzere tüm hayvanların 5 Özgürlük Hakkı’nı vurgulayan rehber, her hayvanın açlık ve susuzluktan, sağlık sorunlarından ve korku/stres unsurlarından uzak bir yaşama erişim, uygun barınma koşulları ve kendilerini oldukları gibi ifade edebilme haklarına vurgu yapıyor.



İnsan sağlığı ve toplumsal refahın gelişimine sundukları katkılar bakımından benzersiz canlılar olan hayvanların her birinin farklı sağlık, beslenme ve bakım ihtiyaçlarının olduğunu gösteren Rehber, köpek sahiplenme aşamasında hangi faktörlerin göz önünde bulundurulması gerektiğini detaylı olarak ele alıyor. Rehber, hayvan sahiplerinin hayatlarını kolaylaştırarak hayvanların refah seviyesinin artırılmasını, sahiplenmenin teşvik edilmesini ve evcil hayvanların terk edilmesinin önüne geçebilmeyi hedefliyor.



Rehbere, Royal Canin Türkiye websitesi üzerinden ücretsiz olarak ulaşılabiliyor. Rehbere ulaşmak için tıklayınız.



Kedi sahiplerine de özel rehber



Royal Canin, “Sorumlu Hayvan Sahipliği” konsepti kapsamında, daha önce de kedi sahiplerinin sorumluluklarını hatırlatan kapsamlı bir rehber yayımladığını duyurmuştu. Sahiplenme sürecini detaylı olarak ele alan rehber, kedi sahiplenme kararı, kediyle yaşam, ev ortamı, beslenme, sağlık ve bakım, birden fazla hayvan ile yaşam, taşınma sürecinde dikkat edilmesi gerekenler, kedilerde beden dilini ve davranışları anlama, şehir hayatında kedi yaşamı gibi pek çok konuda ayrıntılı bir bilgi sunuyor.



Royal Canin’in sorumlu hayvan sahipliği anlayışı hakkında bilgi veren Royal Canin Kurumsal İlişkiler Direktörü Çağla Çavuşoğlu, “Royal Canin olarak ‘hayvanlar için daha iyi bir dünya’ sağlama amacımız kapsamında sorumlu hayvan sahipliğini önemsiyoruz ve ana odağımızı bu kavram oluşturuyor” dedi. Sorumlu hayvan sahipliğine katkıda bulunacak uygulamaların, hayvanlarla etkileşime geçen tüm canlıların sorumluluğu olduğu bilinci ile çalışmalarına yön verdiklerini belirten Çavuşoğlu şunları söyledi: “Hayvan sahipliğinin uzun sürecek bir taahhüt olduğunu Rehber’lerimizde vurguluyoruz. Sahiplenme kararı vermeden önce bakımı üstlenilecek hayvanların ihtiyaçlarını doğru tespit etmek ve bu ihtiyaçları zaman, bağlılık ve bütçe olarak karşılayıp karşılayamayacağımızın cevaplarını yanıtladıktan sonra harekete geçmek gerektiğinin altını çiziyoruz.”



Hayvanseverler, canlı yayınlar aracılığıyla bilgilendiriliyor



Sorumlu hayvan sahipliği anlayışının yaygınlaştırılmasının, bu alanda farkındalık ve bilinçlendirme çalışmalarıyla mümkün olduğunu vurgulayan Royal Canin Türkiye, Sorumlu Hayvan Sahipliği üzerine sosyal medya platformları üzerinden canlı yayınlar gerçekleştiriyor. Köpek Eğitim Uzmanı Ali Yeşilırmak ve Veteriner Hekim Sara Ece Ulutürk ile Mayıs ayında gerçekleştirilen canlı yayınlar, 40.000 kişilik bir izlenme oranıyla beslenmenin hayvan sağlığına olan doğrudan etkisi, COVID-19 süresince insanlar için olduğu kadar hayvanlar için de hareketli yaşamın önemi ve bu dönemde hayvanların hayat kalitesini üst düzeyde tutabilmek için neler yapılması gerektiğine odaklandı. Katılımcıların interaktif olarak soru da sorabildiği canlı yayınlarda katılımcılara ödüller verilirken, ayrıca engelleri bulunan hayvanların daha iyi bir hayat sürmelerine olanak sağlayacak yürüteç bağışlarında da bulunuldu.



Köpek Eğitim Uzmanı Ali Yeşilırmak, sorumlu hayvan sahipliği ile ilgili olarak, “Evcil hayvanlar ile hayatı paylaşmak heyecan verici ve benzersiz bir deneyim sağlarken, bu birliktelik hayvan sahipleri için ciddi sorumlulukları da beraberinde getiriyor. Hayvan sahiplerinin, köpeklerinin sağlık, sıhhat ve refahını artıracak sağlıklı alışkanlıklar geliştirmesi ve onlara uygun bakım ve olanakları sağlaması gerekiyor. Sorumlu hayvan sahipliği ile hayata geçirilen her uygulama köpeği ile sahibinin arasındaki bağı daha da kuvvetlendirecektir.” dedi.



Royal Canin Hakkında:

ROYAL CANIN® markasının sahibi olan Royal Canin Company, Mars Petcare’e bağlı bir şirket olup kedi ve köpeklerin sağlıklı beslenmesinde dünya çapında lider bir markadır. 1968 yılında Fransız veteriner hekim Jean Cathary tarafından kurulduğu günden bu yana, kedi ve köpeklere yönelik sağlıklı beslenme çözümleri sunmakta ve onların hayat kalitesini artırmak için tüm dünyada beslenme uzmanları, hayvan yetiştiricileri ve veteriner hekimlerle ortaklıklar geliştirerek çalışmalar yürütmektedir. Bugün 110’dan fazla ülkede faaliyet göstermekte ve kedi ve köpeklerin eşsiz özellik ve ihtiyaçlarını tüm çalışmalarının merkezine koymaktadır.