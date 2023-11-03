Genel Kullanım Hüküm ve Koşulları

Merkezi Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:127 Astoria Kuleleri A Blok Kat:1 34394 Şişli İstanbul adresinde bulunan Royal Canin Turkey Evcil Hayvan Ürünleri Ticaret Limited Şirketi («Royal Canin»), veteriner hekimler için tasarlanmış ve internetten erişilebilen “Vet Services” isimli dijital çoklu bir hizmet platformu («Platform») sunmaktadır.

Platform, aşağıda sayılı konularda yenilikçi hizmetler (Ek 1'de detaylandırılmıştır) aracılığıyla Veteriner Hekimleri günlük uygulamalarında desteklemek için tasarlanmıştır:

Beslenme Önerisi (Royal Canin ürün kataloğuna yöneliktir)

Evcil Hayvan Takibi

Veteriner Kliniği ekibine yönelik bilgi (bilimsel içerik)

Klinik Yönetimi

Platform, Veteriner Hekimler için bir destek ve yardım aracıdır, ancak hiçbir şekilde Veteriner Hekimlerin bireysel ve bağımsız profesyonel uzmanlığı, incelemesi, değerlendirmesi ve koyacağı teşhisinin yerine geçmemektedir. Veteriner Hekimler muayene ve tedavi ettikleri Evcil Hayvanların sağlık ve medikal kayıtları ile ilgili gerekli bilgi ve deneyime sahiptir. Yalnızca her bir Evcil Hayvanla doğrudan temas halinde olan Veteriner Hekimler, Evcil Hayvanlar için doğru şekilde teşhis koyabilir ve tam bir bağımsızlık içinde ve profesyonel kural ve yükümlülüklerine uygun olarak Evcil Hayvan Sahiplerine uygun tedavi konusunda önerilerde bulunabilirler.

BİR HESAP OLUŞTURMAKLA VE PLATFORMU KULLANMAKLA, TARAFINIZCA AŞAĞIDA BELİRTİLEN HÜKÜM VE KOŞULLAR AÇIKÇA KABUL EDİLMEKTEDİR:

TANIMLAR:

Hesap Yöneticisi (Admin), Veteriner Kliniği’nde çalışan, Veteriner Hesabını yönetmekten ve Veteriner Hekim Ekibi üyelerinin bu hesaba erişimini sağlamaktan sorumlu olan Veteriner Hekim anlamına gelir.

Besleme Önerileri, Veteriner Hekim’in takdiri ve sorumluluğunda olmak üzere Evcil Hayvan Sahibi ile basılı olarak, e-posta ile veya QR kodu aracılığıyla paylaşılabilen, verilen bazı Hizmetlerin bir parçası olarak Veteriner Hekim tarafından Platforma eklenen Evcil Hayvan verilerine dayalı olarak otomatik olarak oluşturulan beslenme önerileri anlamına gelir. Söz konusu öneriler, Royal Canin tarafından satılan beslenme ürünlerini kapsar.

Genel Hüküm ve Koşullar, tüm Platform için geçerli olan bu genel koşullar anlamına gelir. Genel Hüküm ve Koşullar, Özel Koşullar tarafından açıkça değiştirilmedikçe veya Özel Koşullar’ın yerine geçmedikçe, Platform kapsamında sağlanan tüm Hizmetleri düzenlemeyi amaçlar.

Veri Gizliliği Mevzuatı, Avrupa Birliği (AB) ve AB üye ülkeleri tarafından çıkarılan veri koruma mevzuatı, veri gizliliğine ilişkin ABD federal ve eyalet yasaları, Türkiye Cumhuriyeti’nde geçerli 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair mevzuat de dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, işbu Sözleşme ile bağlantılı olarak kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili olduğu ölçüde, dünyanın herhangi bir ülkesinde kişilerin gizlilik haklarını koruyan tüm yasa ve yönetmelikler anlamına gelir.

Veri Güvenliği İhlali, (1) kişisel verilerin güvenlik, gizlilik veya bütünlüklerinin tehlikeye atılacak şekilde elde edilmesi veya bu verilere yetkisiz erişim sağlanması veya (2) herhangi bir kişisel verinin yetkisiz ifşası, erişimi veya kullanımı veya (3) kişisel veri içeren sistemlere yetkisiz veya yetkiyi aşan erişimle sonuçlanacak şekilde yapılan izinsiz müdahale anlamına gelir. Bu tanım, Veri Güvenliği İhlalinin Royal Canin sistemlerinde mi yoksa Kullanıcının sistemlerinde mi gerçekleştiğine bakılmaksızın uygulanacaktır.

Kişisel Veriler, bu Hüküm ve Koşullar kapsamında adımıza Hizmetlerin sağlanması sırasında Kullanıcı tarafından işlenen, kimliği belirli veya belirlenebilir yaşayan bir şahıs ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgili, onu tasvir eden, onunla ilişkilendirilebilen veya makul şekilde bağlantılı olan her türlü bilgi anlamına gelir.

Evcil Hayvan, Evcil Hayvan Sahibine ait olan ve Veteriner Hekim Muayenehanesinde Veteriner Hekim tarafından muayene edilerek tedavi edilen bir kedi ve/veya köpek anlamına gelir.

Evcil Hayvan Sahibi, Veteriner Hekimin hastası kedi ve/veya köpeğin sahibi anlamına gelir.

Hizmetler: Platformun ana sayfasında bulunan ve Özel Koşullara ve bu Genel Hüküm ve Koşullara tabi olan Veteriner Hekimlerin günlük uygulamalarını desteklemek için tasarlanmış özel uygulamalar anlamına gelir.

Özel Koşullar, her bir Hizmeti düzenleyen ve Kullanıcı tarafından söz konusu Hizmeti ilk kez kullanmadan önce kabul edilecek belirli kullanım koşulları anlamına gelir.

Hüküm ve Koşullar, her Hizmet için geçerli olan Özel Koşullar ile birlikte Genel Koşullar anlamına gelir.

Kullanıcı, Veteriner Kliniği'nde çalışan bir Veteriner Hekim'i veya bir istisnayla Veteriner Hekim adına ve Veteriner Hekim'in sıkı denetimi ve sorumluluğu altında faaliyet gösteren ve Royal Canin ile doğrudan bir anlaşma yoluyla veya Hesap Yöneticisi tarafından izin verilen erişim uyarınca ve Hesap Yöneticisi'nin sıkı sorumluluğu çerçevesinde Platformu kullanma hakkına sahip olan diğer Veteriner Kliniği üyelerini ifade eder. Gerektiğinde, Kullanıcı, Veterinerlik Öğrencilerini de tayin edebilir.

Kullanıcı İçeriği, Kullanıcı tarafından doldurulan her türlü yazılı materyal ve özellikle yorumlar ve varsa Platform tarafından oluşturulan veya hesaplanan sonuçlarda münhasıran bir Veteriner Hekimin sorumluluğu altında yapılan değişiklikler de dahil olmak üzere, Veteriner Kliniği, Evcil Hayvanlar ve Evcil Hayvan Sahipleri ile ilgili olarak Kullanıcı tarafından Platform’a yüklenen tüm ticari marka, telif hakkı, logo, ticari unvan, şirket adı, belgeler, veriler ve bilgileri ifade eder.

Veteriner Hekim, Platform'da kayıtlı olan veteriner hekim olarak faaliyet gösteren gerçek bir kişi veya Veteriner Kliniği anlamına gelir.

Veteriner Hesabı, Şartları kabul ettikten sonra Kullanıcının Platforma erişmesine ve Hizmetleri kullanmasına olanak tanıyan Veteriner Hekim’e ait bireysel hesap anlamına gelir.

Veteriner Kliniği, bir veya daha fazla Veteriner Hekimin diğer veteriner ekip üyeleriyle birlikte veterinerlik hizmetleri sağladığı, Platforma kayıtlı bir tüzel kişilik veya veterinerlik muayenehanesi anlamına gelir.

Veterinerlik Öğrencisi, 3. madde hükümlerine göre, platformu yalnızca Evcil Hayvanların beslenmesi ile ilgili bilgilenme ve eğitim amacıyla bir Veteriner Hekim gözetiminde kullanmasına izin verilen Veterinerlik Öğrencisi anlamına gelir.

Madde 1: Hüküm ve Koşulların Kabulü

Kullanıcı, Platform’u ve Hizmetler’i, tamamen Hesap Yöneticisi’nin sorumluluğunda olmak suretiyle kullanabilir.

Platformda kayıt ve gezinme, Kullanıcı tarafından Genel Hüküm ve Koşullar’ın tamamen kabulüne tabidir. Ek olarak, Platform’da bulunan her Hizmet, Özel Koşullar’a tabidir. Koşullar, Kullanıcı’nın Platform’a ilk erişiminde Kullanıcı tarafından dikkatlice okunmalı ve kabul edilmelidir.

Genel Hüküm ve Koşullar ve Özel Koşullar, Royal Canin ile Kullanıcı arasında bir akit teşkil eder.

Kullanıcı, Koşullara bağlı olmayı reddettiği takdirde Platform’u kullanamaz.

Genel Hüküm ve Koşullar ve Özel Koşullar, Platform'da her zaman mevcuttur.

Madde 2 – Platforma Kayıt - Bağımsızlık

Bu Madde yalnızca profesyonel Veteriner Hekimler için Platforma kayıt ve erişim ile ilgilidir. Veterinerlik Öğrencileri için Madde 3'e bakınız.

2.1 Kullanıcı kaydına ilişkin koşullar

3. Maddede belirtilenler dışında, Platforma kaydolma hakkına sahip Kullanıcılar, Platformu kesinlikle profesyonel amaçlarla kullanmayı taahhüt eden ve aşağıda belirtilenleri kapsayan lisanslı Veteriner Hekimlerden oluşmalıdır: (a) yürürlükteki yasalar, kurallar ve yönetmeliklerle tanımlandığı şekilde, yetkili profesyonel düzenleyici kurum tarafından usulüne uygun olarak kaydı yapılmış ve ruhsatlandırılmış ve bireysel ve bağımsız olarak medikal veterinerlik tedavi ve cerrahi uygulamalarında bulunan gerçek kişiler; veya (b) yürürlükteki kanun, kural ve yönetmeliklerle tanımlandığı şekilde, veteriner hekimliği ve cerrahisi uygulayan, yetkili profesyonel düzenleyici kurum tarafından usulüne uygun olarak lisansı kaydedilmiş ve ruhsatlandırılmış tüzel kişiler.

Platforma bağlandıktan sonra, Platformu ilk kez kullanacak Kullanıcıdan bir Veteriner Hesabı oluşturması veya (varsa) Royal Canin’de önceden var olan hesabına giriş yapması istenecektir. Yeni bir hesap oluşturulması için Kullanıcı, kimliği ile ilgili tam, doğru ve eksiksiz bilgi verecektir. Giriş, e-posta adresi veya müşteri numarası veya Royal Canin tarafından Kullanıcıya sağlanan herhangi bir giriş bilgisi ile olacaktır ve Kullanıcı’nın yeni bir şifre oluşturması gerekecektir.

Kullanıcı (a) Royal Canin'e verilen bilgilerin doğruluğunu, gerçekliğini ve eksiksizliğini garanti eder ve her türlü hata, eksiklik ve güncellemeden tek başına sorumlu olacaktır; (b) gerektiğinde sağlanan veri ve bilgileri derhal güncellemeyi garanti eder; ve (c) veteriner hekimliği yapmak için artık usulüne uygun olarak kayıtlı ve lisanslı olmadığında, (i) Royal Canin'i e-posta ile bilgilendirmek ve (ii) Platformu kullanmayı derhal bırakmak zorundadır.

Bağlı bulunduğu bir tüzel kişi adına kayıt yaptıran her gerçek kişi, bu amaçla yetkilendirildiğini taahhüt eder. Aksi takdirde, gerçek kişi hem ilgili tüzel kişilik hem de Royal Canin tarafından başlatılacak kovuşturmaya tabi olacaktır.

2.2 Veteriner Hesabı Üzerinden Platforma Erişim

Kullanıcı, Genel Hüküm ve Koşulları kabul eder etmez, (a) kişisel nitelik taşıyan ve kendi sorumluluğu altında, Royal Canin tarafından sağlanacak bir kullanıcı adı ve şifreyi kullanarak Veteriner Hesabı aracılığıyla Platforma erişim sağlayabilir; (b) Kullanıcı giriş ve şifresinin gizliliğini, güvenliğini ve doğru kullanımını sağlamak, şifresinin yetkisiz üçüncü şahıslara ifşa edilmesini veya kullanılmasını önlemek için gerekli tüm önlemleri almak zorundadır; ve (c) Kullanıcının giriş bilgilerinin ve şifresinin başka herhangi bir kişi tarafından kullanılmasından ve ayrıca Kullanıcının Veteriner Hesabı aracılığıyla gerçekleştirilen tüm işlemlerden tek başına sorumlu olacaktır. Veteriner Hesabı ile herhangi bir bağlantı ve/veya Veteriner Hesabı kullanılarak yapılan veri aktarımı, söz konusu hesabın sahibi tarafından ve Kullanıcının münhasır sorumluluğu altında yapılmış kabul edilecektir. Kullanıcı, şifresinin hileli olarak kullanılması ve/veya yetkisiz giriş yapılması halinde, en kısa sürede Royal Canin'i yazılı olarak bilgilendirmeyi taahhüt eder.

Hesabın sahibi tüzel kişi ise, Veteriner Kliniği’nden Kullanıcılara Veteriner Hesabına erişim verme yetkisine sahip bir Hesap Yöneticisi atanacaktır. Sadece Veteriner Kliniği’nde veteriner hekimlik yapan gerçek kişilere Platform'a erişim verilebileceği konusunda mutabakata varılmıştır. İstisnai olarak, Veteriner Kliniği'nin diğer veteriner ekip üyeleri, Platforma münhasıran Veteriner Hekim adına ve onun sıkı gözetimi ve sorumluluğu altında erişim sağlayabilir.

Veteriner Hesabının sahibi, Veteriner Hesabının her türlü kullanımından tamamen sorumludur ve Kullanıcının Platformu uygun şekilde kullanmayı ve Hüküm ve Koşullara uymayı taahhüt ettiğini beyan ve taahhüt eder.

2.3 Veterinerin Bağımsızlığı

Royal Canin, Kullanıcıların Veteriner Hekimin veterinerlik ve mesleki etik uygulamalarına ilişkin yükümlülüğünü düzenleyen kurallara uymalarına, özellikle bağımsız ve objektif mesleki değerlendirmelerini sürdürmelerine izin vermeyi taahhüt eder.

Madde 3: Veterinerlik Öğrencileri Tarafından Platformun Kaydı ve Kullanımı

2. Maddeye halel getirmeksizin, Veterinerlik Öğrencilerinin Platforma erişimi ve Platform'un kullanımı münhasıran bu Maddenin hükümlerine tabi olacaktır.

Veterinerlik Öğrencilerinin Platforma erişimine, yalnızca Royal Canin tarafından doğrudan veya bir Hesap Yöneticisi tarafından ve onun gözetiminde verilen yetkiye istinaden izin verilebilir.

Veterinerlik Öğrencileri, platformu yalnızca kişisel kullanımları, bilgilenme ve eğitim amaçlı kullanma hakkına sahiptir. Veterinerlik Öğrencileri Platformu, bir stajın parçası olarak bir Veteriner Hekimin doğrudan gözetimi ve yetkisi altında kullanırken Beslenme Önerisi sunabilmeleri dışında, Evcil Hayvan Sahiplerine bir teşhis ortaya koymak veya Beslenme Önerileri sağlamak için kullanmaya hiçbir şekilde yetkili değildir. Platformun Veterinerlik Öğrencileri tarafından herhangi bir şekilde kullanılmasından Veteriner Hekim münhasıran sorumlu ve yükümlü olacaktır.

Royal Canin'in, Platform'un kullanımı ile Veterinerlik Öğrencisi tarafından herhangi bir kullanım veya verilen tavsiye için herhangi bir sorumluluğu veya yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Madde 4: Platform tarafından Sunulan Hizmetler

4.1 Hizmetlere Erişim ve Kullanım

Kullanıcı, Hizmetlerin tamamını veya bir kısmını, Kullanıcının münhasır sorumluluğu ve yükümlülüğü altında ve Veteriner Hekim’in veterinerliğin icrası içinyürürlükteki kanun, kural ve mevzuata uygun olarak kullanmakta veya bunları kullanmamakta her zaman serbesttir.

Her Hizmet’in açıklaması, o Hizmet’in Özel Koşulları’nda yer almaktadır.

Hizmetler’in kullanımı, her Hizmet için geçerli olan Genel Hüküm ve Koşullara ve Özel Koşullara tabidir.

Her Kullanıcı, Hizmete erişmeden ve Hizmet'i kullanmadan önce Hizmete ilişkin Genel Hüküm ve Koşulları ve Özel Koşulları kabul edecektir.

Bir Veteriner Hesabından yapılan Hizmetlere her türlü erişim ve/veya bu hizmetlerin kullanımı, Veteriner Hesabına sahip Veteriner Hekimin yetkilendirmesi ve tüm sorumluluğu altında yapılmış sayılır.

Platform gelişen bir araç olduğundan, Kullanıcı, Hizmetlere erişimin ve Hizmetlerin kullanımının, özellikle güncellemeler veya bakım nedeniyle teknik nedenlerle geçici olarak kesintiye uğrayabileceğini kabul eder. Royal Canin, Hizmetlerin kesintiye uğramasından sorumlu tutulamaz.

4.2 Hizmetlerin Değiştirilmesi

Platformda sunulan Hizmetler herhangi bir zamanda değiştirilebilir veya durdurulabilir. Royal Canin, tamamen kendi takdirine bağlı olarak Hizmetleri değiştirebilir, belirli Hizmetleri kaldırabilir veya yeni Hizmetler sağlayabilir. Bir Hizmet kaldırılacağı veya değiştirileceği zaman, Royal Canin, Kullanıcıların Platform’da olan kişisel bilgilerini indirmeleri için gerekli önlemleri almalarını sağlamak için Hizmetlerin tamamının veya bir kısmının kaldırılacağına/değiştirileceğine dair Kullanıcılara makul bir bildirimde bulunmak için çaba gösterecektir.

Royal Canin, Hizmetlerin tamamının veya bir kısmının değiştirilmesinden veya kaldırılmasından sorumlu olmayacaktır.

Madde 5: Hizmetlerin Doğru Kullanımı

Kullanıcı, Hizmetleri yalnızca profesyonel amaçla, Veteriner Hekimin veterinerlik ile ilgili çalışmalarının tabi olduğu geçerli kanunlara, kurallara ve düzenlemelere (özellikle geçerli mesleki etik ve sorumluluk kurallarına) ve Özel Koşullarda sağlanan Hizmetlerin açıklamalarına uygun olarak kullanacaktır.

Kullanıcı, Hizmetleri normal ve makul koşullarda kullanmayı ve Platform'da doğru, eksiksiz ve güncel Kullanıcı İçeriği sağlamayı taahhüt eder.

Bir Kullanıcı, Evcil Hayvanların beslenmesi ve sağlık takibi ile ilgili olarak Platform tarafından otomatik olarak sağlanan önerilerin ve/veya verilerin değiştirilmesi gerektiğini düşündüğü takdirde (geçerli Özel Koşullar kapsamında bu tür bir değişikliğin mümkün olduğu durumlarda), yalnızca kendi sorumluluğu ve yükümlülüğü altında olmak kaydıyla, Veteriner Hekim’in Evcil Hayvanı fiziksel muayenesine, bağımsız, profesyonel muhakemesine ve Veteriner Hekim’in veterinerlik ile ilgili çalışmalarının tabi olduğu geçerli kanun, kural ve yönetmeliklere uygun olarak bu öneri ve/veya verilerin üzerinde düzenlemeler yapar.





Platform tarafından Evcil Hayvan Sahibi ile bilgi veya veri paylaşımının (Besleme Önerileri dâhil) mümkün olduğu durumlarda, bilgi veya verilerin paylaşımı, Kullanıcı tarafından tamamen bağımsız olarak ve tamamen kendi sorumluluk ve yükümlülüğü altında yapılır.

Ayrıca Kullanıcı, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına aykırı, Türkiye Cumhuriyeti kamu düzenini, üçüncü kişilerin haklarını, mesleki etik kuralları veya Royal Canin'in imajı veya haklarını ihlal edebilecek nitelikteki herhangi bir eylem veya davranışlarda (indirme, gönderme, yayma, basım, dağıtma, yayımlama dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın eylem ve davranışlar)bulunmamayı taahhüt eder.

Kullanıcı, Platformu kullanırken (sınırlama olmaksızın); (a) herhangi bir yazılım, bilgisayar, hizmet veya çevrimiçi iletişim aracının özelliklerini kesintiye uğratmak, yok etmek, bozmak veya sınırlamak için tasarlanmış bir bilgisayar virüsü içeren veya böyle bir virüsü oluşturan herhangi bir bilgiyi, veriyi veya herhangi bir başka kod veya bilgisayar programını kasıtlı olarak indirmemeyi, yüklememeyi, yaymamayı veya iletmemeyi; (b) herhangi bir yanlış bilgiyi, yasa dışı veya uygunsuz içeriği kasten indirmemeyi, yüklememeyi, yaymamayı veya iletmemeyi; (c) Platform ve Hizmetler aracılığıyla değiş tokuş edilen normal veri akışını kesintiye uğratmamayı, yavaşlatmamayı, engellememeyi veya değiştirmemeyi; ve (d) Platformun veya Hizmetlerin herhangi bir bölümünü çoğaltmamayı, kopyalamamayı, satmamayı, takas etmemeyi, yeniden satışını yapmamayı veya herhangi bir ticari amaçla kullanmamayı taahhüt eder.



Madde 6: Süre ve Fesih

Hüküm ve Koşullar, Kullanıcı tarafından kabul edildiği andan itibaren belirsiz süreli olarak yürürlüğe girer.

Taraflardan her biri, 30 gün öncesinden diğer tarafa e-posta da dahil olmak üzere yazılı bildirimde bulunarak (aşağıda belirtilen suiistimal nedeniyle fesih durumu hariç) herhangi bir nedenle Hüküm ve Koşulları feshetme hakkına sahiptir.

Taraflardan herhangi biri tarafından herhangi bir nedenle fesih durumunda Royal Canin, Kullanıcı'nın Platform'a erişimini sonlandıracaktır.



Madde 7: Mali Koşullar

Royal Canin tarafından Kullanıcı'dan Platform kullanım ücretleri alınmaz. Ancak, Royal Canin tarafından, bu Hizmetlerin tabi olduğu Özel Koşullar uyarınca Veteriner Hesabı sahibinden mevcut veya gelecekteki belirli Hizmetler için ücret alınabilir.

Madde 8: Sorumluluk

8.1 Royal Canin'in sorumluluğu

Royal Canin, Kullanıcı'nın kabul ve beyan ettiği Platform ve Hizmetler'in erişilebilirliğini ve kalıcı, düzgün işleyişini garanti etmez. Teknik nedenlerle Platformun ve/veya Hizmetlerin tamamının veya bir kısmının kesintiye uğraması mümkündür.

Royal Canin, internet üzerindeki trafik sıkışıklığı, internet hizmet sağlayıcılarının hataları, insan veya elektrik ile ilgili hatalar, kötü niyetli müdahale, yazılım veya donanım arızaları ve/veya mücbir sebepler dâhil (ancak bunlarla sınırlı olmaksızın) gibi teknik arıza, sorun veya nedenlerle Platformun ve/veya Hizmetlerin tamamının veya bir kısmının kullanılamaması durumunda hiçbir sorumluluk kabul etmez.

Royal Canin, Platform üzerinde Kullanıcı tarafından sağlanan sağlık bilgilerine dayalı olarak sunduğu Hizmetler aracılığıyla, Evcil Hayvanların beslenme ve sağlık durumu ile ilgili bilgi sağlar ve önerilerde bulunur. Bu tür bilgi ve öneriler, tavsiye niteliğinde olup, hiçbir durumda Veteriner Hekimin bağımsız ve profesyonel uzmanlığının, değerlendirmesinin ve teşhisinin yerini alamaz. Royal Canin, bilgi veya önerinin yetersizliği veya bir Evcil Hayvanın sağlık durumunun Platform'da verilen bilgi ve görüşlerle uyumlu olmaması halinde sorumlu olmayacaktır.

Royal Canin, Platforma veya Hizmete erişim veya erişememe, Platform veya belirli bir Hizmetin kullanılması veya kullanılamaması veya Hizmetlerin tamamının veya bir kısmının işlemesi veya işlememesi dâhil (ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) herhangi bir nedenle Kullanıcının ve Evcil Hayvan Sahiplerinin uğrayabileceği doğrudan, dolaylı veya özel zararlardan (veri kaybı, mali kayıp, kar kaybı, fırsat kaybı) sorumlu olmayacaktır. Bu, özellikle hatalı içerik ve Besleme Önerileri, hatalar, aktarımdaki yavaşlık veya kesinti, verilerin zarara uğraması, kaybolması veya değiştirilmesi, kaynağı ne olursa olsun bilgisayar virüsü, üçüncü şahısların izinsiz girişleri vb. nedeniyle oluşabilecek zararlar için geçerlidir.

Royal Canin, Kullanıcı'nın tamamen kendi sorumluluğu altında ve bilgisi dâhilinde olan durumlardan haberdar olarak sunduğu Kullanıcı İçeriği ile ilgili olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Royal Canin, fiyat ve promosyonların veya bunlara ilişkin herhangi bir bilginin tanımlanması, değiştirilmesi, gösterilmesi de dahil olmak üzere, Evcil Hayvan Sahiplerine satılan ürünlere uygulanan satış fiyatları ve promosyonları hiçbir şekilde kontrol etmemektedir, bunlara erişim sağlamamaktadır ve hiçbir şekilde bunlardan sorumlu tutulmayacaktır.

8.2 Kullanıcının sorumluluğu

Kullanıcı, (a) veteriner mesleki etiğinin tabi olduğu geçerli ve yasal olarak bağlayıcı kurallara uymaktan; (b) Platforma kaydolma ve Hizmetleri kullanmaya karar vermekten; (c) Evcil Hayvanların tıbbi durumu ve sağlık durumunun teşhis ve tedavisini gerçekleştirmekten (yalnızca Veteriner Hekimler, Evcil Hayvanları fiziksel olarak muayene edebilir ve tedavi edebilirler); (d) Hizmetlerin bir parçası olarak Platform tarafından sağlanan belirli bilgileri veya önerileri Evcil Hayvan Sahipleri ile paylaşmaya karar vermekten; (e) (i) Evcil Hayvanlar, özellikleri, tıbbi kayıtları ve sağlık durumları ile ilgili veri ve bilgiler; (ii) Evcil Hayvan Sahiplerine ilişkin veri ve bilgiler; ve (iii) uygulanabilir olması halinde, Hizmetlerin bir parçası olarak Platform için otomatik olarak sağlanan veya Platform tarafından otomatik olarak hesaplanan verilere ilişkin yapılan yorumlar ve bunların değiştirilmesi - de dâhil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Platforma yüklenen Kullanıcı İçeriğinin doğruluğundan ve güvenilirliğinden; (f) Evcil Hayvan Sahipleri ile kendi sözleşmesinin akdedilmesinden; (g) Evcil Hayvan Sahiplerine satılan ürünlere uygulanan satış fiyatını ve promosyonları belirlemek, yönetmekten ve Evcil Hayvan Sahiplerine fiyat ve promosyonlar hakkında bilgi vermekten; ve (h) Besleme Önerileri de dâhil olmak üzere Platform veya Hizmetler tarafından sağlanan herhangi bir bilgi nedeniyle bir Evcil Hayvan Sahibi’nin veya bir üçüncü kişinin maruz kaldığı doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, münhasıran sorumludur.

Kullanıcı (a) herhangi bir kişinin (Evcil Hayvan Sahipleri dahil) Kullanıcı’nın faaliyetleri veya Platform veya Hizmetleri kullanması nedeniyle ortaya çıkan her türlü dava, hukuki süreç, iddia, şikayet veya taleplere karşı Royal Canin'i tazmin etmeyi, Royal Canin'i zararlara karşı korumayı ve Royal Canin’i savunmayı; ve (b) Royal Canin'in Kullanıcı'dan talep edebileceği herhangi bir zarar saklı kalmak kaydıyla, Kullanıcı ve Evcil Hayvan Sahibi arasında akdedilen bir sözleşmenin kurulması, ifası ve/veya feshine ilişkin olarak Royal Canin'in bu kapsamda mahkeme kararıyla ödemeye mahkûm olabileceği tüm masrafları, avukatlık ve bilirkişi ücretlerini ve Royal Canin’in tüm zararları karşılamayı taahhüt eder.

Madde 9: Fikri Mülkiyet

9.1 Royal Canin İçeriği

Kullanıcı İçeriği hariç, Platform ve içeriği (metinler, resimler, videolar, veri tabanları, sesler, fotoğraflar, işletme adları, logolar, ticari markalar, vb.) ile ilgili tüm fikri mülkiyet hakları Royal Canin'in ve/veya grup şirketlerinin mülkiyetindedir ve öyle kalacaktır veya üçüncü şahıslar tarafından tarafımıza verilmiş lisans ve/veya yetkilere tabidir.

Kullanıcı, Platformu ve içeriğini yalnızca Hüküm ve Koşullara uygun olarak kullanmaya yetkilidir. Özellikle Evcil Hayvan Sahipleri ile paylaşılması amaçlanan içerikler haricinde, Kullanıcı, Royal Canin'le önceden yazılı olarak anlaşma yapmadan Platformun herhangi bir bölümünü ve içeriğini çoğaltamaz, kamuya açık hale getiremez, kullanamaz, yayınlayamaz veya değiştiremez.

9.2 Kullanıcı İçeriği

Platform kullanımının bir parçası olarak Kullanıcı kendi Kullanıcı İçeriğini yükleyebilecektir. Kullanıcı, Royal Canin ve bağlı kuruluşlarına, Hizmetlerin sağlanmasıyla bağlantılı olarak Kullanıcı İçeriğini herhangi bir nedenle kullanmaları için ilgili fikri mülkiyet haklarının süresi boyunca telifsiz, münhasır olmayan, dünya çapında bir lisans vermektedir. Ayrıca Royal Canin, Kullanıcı İçeriğini Platformun üçüncü şahıslara tanıtılması ve reklamının yapılması amacıyla kullanabilecektir.

Kullanıcı, Kullanıcı İçeriğinin herhangi bir fikri mülkiyet hakkı veya gizlilik hakları dâhil olmak üzere üçüncü şahıs haklarından ari olduğunu beyan ve garanti eder. Buna göre Kullanıcı, Royal Canin'in Lisans kapsamında Kullanıcı İçeriğini kullanımıyla ilgili olarak üçüncü bir şahsın herhangi bir iddiası veya yasal işlemine karşı Royal Canin'i tazmin ve telafi edecek, savunacak ve koruyacaktır.



Madde 10: Kişisel Verilerin Korunması

10.1 Evcil Hayvan Sahibinin Kişisel Verileri

Kullanıcı, Hizmetler kapsamında, başta Evcil Hayvan takibi yapmak, klinik yönetimi sağlamak ve Evcil Hayvan Sahipleriyle Beslenme Önerileri gibi değerli bilgileri paylaşmak amacıyla Platform üzerinden Evcil Hayvan Sahipleri ile ilgili bazı Kişisel Verileri toplayabilir ve bu verileri işleyebilir.



Bu bağlamda ve bu Sözleşme kapsamında edinilen veya paylaşılan kişisel veriler açısından Kullanıcı ve Royal Canin'den her birinin veri sorumlusu olarak kabul edilebileceği anlayışıyla:

1. Kullanıcı ve Royal Canin müşterek veri sorumlusu olarak hareket etmeyecektir.

2. Kullanıcı ve Royal Canin, bu Sözleşme kapsamındaki veri işleme yükümlülüklerine ilişkin olarak yürürlükteki Veri Gizliliği Mevzuatına tam uyum sağlayacaktır. Mars Veri İşleme Politikası (https://www.mars.com/about/policies-and-practices/data-processing), bu gerekliliklere uygunluğu doğrulamak için bir kontrol listesi olarak kullanılabilir.

3. Kullanıcı ve Royal Canin, diğer tarafın Veri Gizliliği Mevzuatı uyarınca veri koruma yükümlülüklerini ihlal etmesine neden olabilecek herhangi bir şey yapmaktan kaçınacaktır.

4. Kullanıcı ve Royal Canin, gerektiğinde ve bunu yapabilecek durumda olduğunda, diğer tarafa Veri Gizliliği Mevzuatına uyma konusunda makul ölçüde yardımcı olacaktır.

5. Kullanıcı, bir Veri Güvenliği İhlali olduğunu öğrenmesi , keşfetmesi veya makul bir şekilde düşünmesi halinde bu durumu derhal Royal Canin'e bildirecektir.

6. Taraflar arasındaki ilişkinin 'veri sorumlusu' - ve 'veri işleyen' olarak nitelendirilmesinin uygun olduğu durumların meydana gelmesi halinde , bu durum önceden kararlaştırılacaktır. Kullanıcıya 'veri işleyen' sıfatıyla talimat verildiği durumlarda, Mars Veri İşleme Politikası geçerli olacaktır.

Kullanıcı, Evcil Hayvan Sahibinden kişisel verileri toplayan taraf olarak, kişisel verilerin toplanması ve Royal Canin ve/veya ilgili üçüncü şahıslara aktarımı ve bu tarafların verileri kendi namına işlemesi ve kullanması için gerekli tüm haklara ve yasal dayanaklara sahip olduğunu ve rızaları aldığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, Evcil Hayvan Sahibinden, kişisel verilerini toplamak ve Platformda üzerinden paylaşmak için gerekli izinleri alacaktır. Kullanıcı, kişisel verileri toplama, kullanma ve paylaşma konusunda yasal haklara sahip olmaması durumunda Royal Canin'i tazmin edecektir.

Kullanıcı, Evcil Hayvan Sahiplerinin Kişisel Verilerini Royal Canin adına kullanmayacaktır ve Kişisel Verilerin Kullanıcı tarafından herhangi bir şekilde kullanılmasıyla ilgili olarak Evcil Hayvan Sahiplerinin talepleri olması veya yasal süreç başlatması durumunda Royal Canin'i tazmin edecek, savunacak ve bu talep ve yasal süreçlere karşı koruyacaktır.

Evcil Hayvan Sahiplerinin Kişisel Verilerinin Kullanıcı adına Platform tarafından işlenmesiyle ilgili daha fazla bilgi için lütfen Gizlilik Bildirimi’ne bakınız.

10.2 Kullanıcının Kişisel Verileri

Kullanıcının kişisel verileri, Mars Gizlilik Bildirimi'ne uygun olarak işlenecektir.

Madde 11: Sigorta

Kullanıcı, itibarlı bilinen(ödeme gücünü haiz) bir sigorta şirketiyle sigorta poliçesi imzaladığını ve Kullanıcının, Sözleşme süresi boyunca, mesleki hukuki sorumluluk risklerini kapsayan yeterli sermaye miktarına kadar bir sigorta poliçesi sahibi sıfatını taşıyacağını kabul eder. Her türlü zarar (fiziksel, maddi, manevi, dolaylı veya değil) poliçe kapsamında olacaktır.

Kullanıcı, herhangi bir zamanda talep etmesi üzerine sigorta poliçesini Royal Canin'e sağlayacaktır.

Madde 12: Gizlilik

Kullanıcı, Royal Canin ve Platform ile ilgili tüm bilgileri, Kullanıcının herhangi bir eylemi veya hatası olmaksızın uygun şekilde kamuya açık olan veya Besleme Önerileri gibi doğrudan Evcil Hayvan Sahipleri ile paylaşılması amaçlanan bilgiler dışında, kesinlikle gizli tutacağını taahhüt eder. Kullanıcı, Veteriner Kliniği personeli ve herhangi bir taşeron tarafından bu yükümlülüğe uyulmasını sağlamak için gerekli önlemleri alacaktır.

Kullanıcının gizlilik yükümlülükleri, Platformun kullanımı sırasında ve Hüküm ve Koşulların sona ermesinden sonraki 5 yıllık bir süre boyunca geçerli olacaktır.

Madde 13: Hüküm ve Koşulların Değiştirilmesi

Kullanıcı, Royal Canin tarafından geliştirilen Platformun yenilikçi bir araç olduğunu ve belirli özellikleri eklemek, değiştirmek veya kaldırmak için daha da gelişeceğini kabul ve beyan eder.

Royal Canin, Hüküm ve Koşulları herhangi bir zamanda değiştirme hakkını saklı tutar.

Hüküm ve Koşullar değiştirildikten sonra Kullanıcı'nın Platform'a ilk girişinin ardından, Kullanıcıya yeni Hüküm ve Koşulları okuma ve inceleme, ve (i) kabul etme veya (ii) reddetme olanağı sunulacaktır. Kullanıcı yeni Hüküm ve Koşulları reddettiği takdirde, Kullanıcının Platforma erişimi devre dışı bırakılacak ve Kullanıcı, Hizmetleri artık kullanamayacaktır.

Madde 14: Nihai Hükümler

14.1: Genel Hüküm

Royal Canin'in Hüküm ve Koşulların hükümlerinden herhangi birini uygulamaması veya bunlar tahtındaki haklarını kullanmaması, Kullanıcı tarafından Royal Canin’in bu Hüküm ve Koşullardan (ve bunlar altındaki haklarından) feragat edildiği şeklinde yorumlanmayacaktır.

14.2: Tarafların Bağımsızlığı

Royal Canin ve Kullanıcı, kendi namlarına hareket eden ve kendi sorumluluklarını taşıyan birbirinden bağımsız kuruluşlardır. Kullanıcı Platform üzerindeki faaliyetlerini tamamen özerk olarak ve riski kendisine ait olmak üzere gerçekleştirmektedir.

14.3: Tabi Olunacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme

Hüküm ve Koşullar, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabidir.

Royal Canin ile Kullanıcı arasında, Hüküm ve Koşulların yorumlanması, uygulanması veya sona erdirilmesinden kaynaklanan ve dostane bir şekilde çözülemeyen herhangi bir ihtilaf, olası bir talebe veya teminata veya birden fazla davalı olup olmamasına bakılmaksızın, İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri tarafından çözülecektir.

Ek 1

Beslenme Önerisi: Veteriner ekibinin evcil hayvan profiline en iyi beslenme önerisi bağlantısını bulmasına yardımcı olmak için, günlük mama karışım detaylarının sağlanmasını ifade eder.

Evcil Hayvan Takibi: Bir kilo verme programı sırasında evcil hayvan takibini desteklemek, kronik hastalıklar sırasında klinik verileri izlemek ve öngörücü algoritma ile hastalıkların önlenmesini desteklemek için veteriner hekimlere beslenmeyle bağlantılı dijital araçlar sunulmasını ifade eder.

Veteriner Kliniği ekibi için bilgi: Klinik ekibini destekleyecek her türlü bilgiyi, makaleler, e-öğrenme, web seminerleri, dergiler(Vet Focus) aracılığıyla paylaşmak ……

Klinik Yönetimi: Royal Canin'den ürün siparişlerini kolaylaştıran, kişiselleştirilmiş beslenme çözümü sunulmasını ve faturalandırmayı destekleyen dijital hizmetler ve kliniğe zaman kazandıracak ve müşterilerine daha iyi klinik deneyimi sunacak her türlü dijital girişimi ifade eder.





Özel Koşullar

Hizmet : Böbrekle ilgili Teşhis

Bu Özel Koşullarda açıklanan Hizmet, Kullanıcı için Platformda mevcutsa, bu Özel Koşullar geçerli olacaktır.

Royal Canin, Platformda Kullanıcıların kedi böbrek hastalığını öngörebilmelerine yardımcı olmayı amaçlayan bir Hizmet sunmaktadır.

Hizmet, Veteriner Hekimler için bir destek ve yardım aracıdır, ancak hiçbir şekilde Veteriner Hekimin bireysel ve bağımsız profesyonel uzmanlığı, incelemesi, değerlendirmesi ve teşhisinin yerine geçmemelidir. Veteriner Hekimler muayene ve tedavi ettikleri Evcil Hayvanların sağlık ve tıbbi kayıtları ile ilgili gerekli bilgi, deneyim ve bilgilere sahiptir. Yalnızca Evcil Hayvanla doğrudan temas halinde olan Veteriner Hekimler, her bir hastalığı doğru bir şekilde teşhis edebilir ve Evcil Hayvan Sahiplerine tam bir bağımsızlık içinde ve profesyonel kural ve yükümlülüklerine uygun olarak doğru tedavi konusunda tavsiyelerde bulunabilirler.

BU HİZMETİN KULLANILMASIYLA, AŞAĞIDAKİ HÜKÜM VE KOŞULLAR TARAFINIZCA AÇIKÇA KABUL EDİLMEKTEDİR:

Madde 1 – Hizmetin Tanımı

Royal Canin, Platform'da önerilebilecek Evcil Hayvan Takibi içeriğinin bir parçası olarak, Kullanıcıların kedi böbrek hastalığını tahmin etmelerine yardımcı olmayı amaçlayan bir hizmet ("Hizmet") sunmaktadır.

Hizmeti kullanmak için Veteriner Hekimin muayene sırasında kendi ekipmanı ile ve/veya harici laboratuvarları kullanarak kedilerin idrarından ve/veya kanından bir numune alması ve idrarı ve/veya kanı analiz etmesi gerekmektedir. Kullanıcı daha sonra medikal test sonuçlarını, Hizmeti kullanırken mevcut olan Royal Canin algoritmasına ("Algoritma") girmelidir. Algoritma daha sonra kedinin böbrek hastalığı geliştirme riskine ilişkin tahmini sonuçları ("Tahmini Sonuçlar") gösterecektir. Tahmin Sonuçları “Evet, kedi önümüzdeki aylarda kronik böbrek hastalığı geliştirme riski altında” veya “Hayır, kedi önümüzdeki aylarda kronik böbrek hastalığı geliştirme riski altında değil” yanıtları şeklinde görünecektir.

Algoritma tarafından sağlanan Tahmin Sonuçları %88 doğrudur1.

Madde 2 – Özel Koşulların Kabulü



1Bu ihtimal şu inceleme kapsamında hesaplanmıştır: Biourge, V, Delmotte, S, Feugier, A, Bradley, R, McAllister, M, Elliott, J. An artificial neural network‐based model to predict chronic kidney disease in aged cats. J Vet Intern Med. 2020; 34: 1920– 1931. Şuradan ulaşılabilir: <https://doi.org/10.1111/jvim.15892> Tablo 5, Faz 3’e bakabilirsiniz (Royal Vet akademisi ve Banfield tarafından sağlanan veriler ile) , M12 (12 aylık böbrek durumunu öngören örnek)

Hizmet, Kullanıcının Platforma ilk erişiminde Kullanıcı tarafından dikkatlice okunması ve kabul edilmesi gereken bu Özel Koşullara tabidir. Özel Koşullar , Platformun Genel Hüküm ve Koşullarına tamamlayıcı niteliktedir. Özel Koşullar, Platformda sürekli olarak mevcuttur.

Madde 3 – Hizmetin Kullanıcı Tarafından Kullanımı

3.1 Erişim ve kullanım

Kullanıcı, Hizmetin tamamını veya bir kısmını, Kullanıcının münhasır sorumluluğu ve yükümlülüğü altında ve Veteriner Hekim’in veterinerliğin icrası için tabi olduğu yürürlükteki kanun, kural ve mevzuata uygun olarak kullanmakta veya bunları kullanmamakta her zaman serbesttir.

Platform gelişen bir araç olduğundan, Kullanıcı, Hizmete erişimin ve Hizmetin kullanımının teknik nedenlerle, özellikle güncellemeler veya bakım nedeniyle geçici olarak kesintiye uğrayabileceğini kabul eder. Royal Canin, Hizmetin kesintiye uğramasından sorumlu tutulamaz.

3.2. Uygun kullanım

Tahmini Sonuçlar, Algoritma tarafından başka bir gösterge olmaksızın sağlanmaktadır. Veteriner Hekim daha sonra Tahmini Sonuçları kullanıp kullanmamakta ve hangi aksiyonların alınacağına karar vermekte (spesifik mama reçetesi yazılması, ek analizler, hastalık hali hazırda belirtilmişse tıbbi tedavi uygulanması…) serbesttir. Her durumda, Veteriner Hekim, Evcil Hayvan hakkında herhangi bir karar vermek için yalnızca Tahmini Sonuçlara dayanmamalıdır. Tahmini Sonuçlar, Evcil Hayvan’ın klinik muayenesinden elde edilen sonuçlar veya IRIS (Uluslararası Renal Bakım Derneği) kılavuzlarında açıklananlar gibi diğer göstergelere ek olarak kullanılması gereken bir göstergedir. Bu nedenle Veteriner Hekim, Tahmini Sonuçları yalnızca Veteriner Hekimin bildiği ve bilmesi gereken daha genel bir bağlam ışığında nasıl yorumlayacağını bilmelidir.

Tahmini Sonuçların, Hizmetin sunulması üzerine oluşturulan bilgi ve verilerin kullanımı ve Evcil Hayvan Sahibi ile paylaşımı, Kullanıcı tarafından tamamen bağımsız olarak ve tamamen kendi sorumluluk ve yükümlülüğü altında yapılacaktır.

Madde 4 – Ücretler

Hizmet’in Kullanıcılar tarafından kullanımı ücretsizdir.

Madde 5 – Sorumluluk

5.1 Royal Canin'in sorumluluğu

Hizmet, Algoritma aracılığıyla, Evcil Hayvan sağlık bilgilerine ve özellikle Kullanıcı tarafından sağlanan tıbbi test sonuçlarına dayanarak Tahmini Sonuçları sağlamaktadır

Royal Canin, Algoritma tarafından sağlanan Tahmini Sonuçlara ilişkin açık veya zımni hiçbir garanti vermez. Bu Tahmini Sonuçlar hiçbir durumda Veteriner Hekimin bağımsız ve profesyonel uzmanlığının, değerlendirmesinin ve teşhisinin yerini alamaz. Tahmini Sonuçların yetersiz olması veya Evcil Hayvanın sağlık durumunun Tahmini Sonuçlar ile uyumlu olmaması durumunda Royal Canin sorumlu olmayacaktır.

Tahmini Sonuçların kullanımı veya suistimali, tamamen Kullanıcı’nın sorumluluğunda ve riski kendisine ait olmak üzere gerçekleştirilecektir. Bu itibarla, Royal Canin'in Tahmin, Sonuçları yorumlanması veya analizi için Veterineri ikame etmesi amaçlanmamıştır.

Royal Canin, hiçbir koşulda, Tahmini Sonuçların veya daha genel olarak Hizmetin kullanılması nedeniyle, Royal Canin'in bu Özel Koşullar kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal etmesi sonucunu doğurmayacak şekilde, Kullanıcı ve Evcil Hayvan Sahiplerinin doğabilecek doğrudan veya dolaylı zararlarından (veri kaybı, mali kayıp, kâr kaybı, fırsat kaybı) sorumlu tutulmayacaktır.

Ayrıca Royal Canin Hizmete erişim veya erişememe, Hizmet veya işleyişini kullanma veya kullanamama veya Hizmetin tamamının veya bir kısmının çalışması veya çalışmaması dâhil (ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) herhangi bir nedenle Hizmetin doğrudan, dolaylı veya özel zararlarından sorumlu olmayacaktır. Bu sorumluluk reddi beyanı, özellikle hatalı içerik ve Tahmini Sonuçlar, hatalar, aktarımdaki yavaşlık veya kesinti, verilerin zarara uğraması, kaybolması veya verinin değiştirilmesi, kaynağı ne olursa olsun bilgisayar virüsü, üçüncü şahısların izinsiz girişleri vb. nedeniyle oluşabilecek zararlar için geçerlidir.

Royal Canin, Kullanıcı'nın tamamen kendi sorumluluğu altında ve bilgisi dâhilinde olan durumlardan haberdar olarak sunduğu Kullanıcı İçeriği ile ilgili olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5.2 Kullanıcının sorumluluğu

Kullanıcı, Tahmini Sonuçların kullanımından ve yorumlanmasından ve ayrıca Kullanıcı tarafından alınan herhangi bir aksiyondan veya Evcil Hayvan Sahiplerine verilen görüşlerden münhasıran sorumludur.

Kullanıcı, (a) Hizmeti kullanma kararından; (b) Evcil Hayvanların tıbbi durumu ve sağlık durumunun teşhis ve tedavisini gerçekleştirmekten (yalnızca Veteriner Hekimler, Evcil Hayvanları fiziksel olarak muayene edebilir ve tedavi edebilirler); (c) Hizmet ile sağlanan Tahmini Sonuçlar, bilgi veya önerileri Evcil Hayvan Sahipleri ile paylaşmaya karar vermekten; (d) (i) Evcil Hayvanların özellikleri, tıbbi kayıtları, tıbbi test sonuçları ve sağlık durumları ile ilgili veriler ve bilgiler; (ii) Evcil Hayvan Sahiplerine ilişkin veri ve bilgiler; ve (iii) uygulanabilir olması halinde, Hizmet için otomatik olarak sağlanan veya Hizmet ile hesaplanan verilere ilişkin yapılan yorumlar ve bunların değiştirilmesi de dâhil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Hizmet'e ilişkin olarak yüklenen Kullanıcı içeriğinin doğruluğundan ve güvenilirliğinden; (e) Evcil Hayvan Sahipleri ile kendi sözleşmesinin akdedilmesinden; ve (g) Tahmini Sonuçlar da dâhil olmak üzere Hizmet ile sağlanan herhangi bir bilgi nedeniyle bir Evcil Hayvan Sahibi’nin veya bir üçüncü kişinin maruz kaldığı doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan münhasıran sorumludur.

Kullanıcı (a) Royal Canin'i herhangi bir kişi tarafından (Evcil Hayvan Sahipleri dâhil) Kullanıcı’nın faaliyetleri veya Hizmet veya Tahmini Sonuçları kullanması nedeniyle ortaya çıkan her türlü dava, hukuki süreç, iddia, şikayet veya taleplere karşı Royal Canin’i tazmin etmeyi, Royal Canin’i zararlara karşı korumayı ve Royal Canin’i savunmayı; ve (b) Royal Canin'in Kullanıcı'dan talep edebileceği herhangi bir zarar saklı kalmak kaydıyla, Kullanıcı ve Evcil Hayvan Sahibi arasında akdedilen bir sözleşmenin kurulması, ifası ve/veya feshine ilişkin olarak Royal Canin'in bu kapsamda mahkeme kararıyla ödemeye mahkûm edileceği tüm masrafları, avukatlık ve bilirkişi ücretlerini ve tüm zararları karşılamayı taahhüt eder.

Madde 6 – Süre ve Sona Erme

Bu Özel Koşullar, Kullanıcı tarafından kabul edildiği andan itibaren belirsiz süreli olarak yürürlüğe girer.



Taraflardan her biri, diğer tarafa 30 gün öncesinden bildirimde bulunmak kaydıyla, bu Özel Koşulları herhangi bir nedenle sona erdirme hakkına sahiptir.

Taraflardan herhangi biri tarafından ve herhangi bir nedenle Kullanıcının Platforma erişiminin sonlandırılması durumunda, bu Özel Koşullar da sona erecektir.

Madde 7 – Değişiklik

7.1 Hizmetin Değiştirilmesi

Hizmet herhangi bir zamanda değiştirilebilir veya sonlandırılabilir. Royal Canin, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, Hizmeti değiştirebilir veya kaldırabilir. Hizmetin kaldırılması veya değiştirilmesi durumunda Royal Canin, Kullanıcıların Platform’da olan kişisel bilgilerini indirmeleri için gerekli önlemleri alabilmelerini sağlamak üzere Hizmetin tamamının veya bir kısmının kaldırıldığına/değiştirildiğine dair Kullanıcılara makul bir bildirimde bulunmak üzere çaba gösterecektir.

Royal Canin, Hizmetin tamamının veya bir kısmının değiştirilmesinden veya kaldırılmasından sorumlu olmayacaktır.

7.2 Özel Koşulların Değiştirilmesi

Kullanıcı, Hizmetin yenilikçi bir araç olduğunu ve belirli özellikleri eklemek, değiştirmek veya kaldırmak için geliştirilebileceğini kabul ve beyan eder.

Royal Canin, Özel Koşulları dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar.

Bu Özel Koşullar değiştirildikten sonra Kullanıcının Platformu ilk kez kullanması üzerine, Kullanıcıya yeni Özel Koşulları okuma ve inceleme ve bunları kabul etme veya reddetme olanağı verilecektir. Kullanıcı yeni Özel Koşulları reddettiği takdirde, Kullanıcının Hizmete erişimi engellenecek ve Kullanıcı bir daha Hizmeti kullanamayacaktır.

Madde 8 – Tabi Olunacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme

Hüküm ve Koşullar, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabidir.

Royal Canin ile Kullanıcı arasında, bu Özel Hükümlerin yorumlanması, uygulanması veya sona erdirilmesinden kaynaklanan ve dostane bir şekilde çözülemeyen herhangi bir ihtilaf, olası bir talebe veya teminata veya birden fazla davalı olup olmamasına bakılmaksızın, İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri tarafından çözülecektir.