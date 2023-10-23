Bengal kedilerinden bahsedelim
Resmi adı: Bengal
Diğer adları: Leopar, Leo
Kökeni: Amerika Birleşik Devletleri
Tüy uzunluğu1 out of 5
Tüy dökme seviyesi1 out of 5
Bakım ihtiyaçları2 out of 5
Enerji Düzeyi*4 out of 5
Konuşkanlık eğilimleri3 out of 5
Aile Hayvanı mı?*5 out of 5
Diğer evcil hayvanlarla uyumluluk4 out of 5
Yalnız kalabilir mi?*2 out of 5
Ortam (iç mekan/dış mekan)4 out of 5
|Erkek
|Dişi
|Boy
|Boy
|- cm
|- cm
|Kilo
|Kilo
|4 - 6 kg
|3 - 5 kg
|Yaşam evresi
|Yavruluk:
|Yetişkinlik:
|4 ila 12 ay
|1 ila 7 yıl
|Olgunluk:
|Yaşlılık:
|7 ila 12 yıl
|12 yaşından itibaren
Bengal'i tanıyın
Irk hakkında bilmeniz gereken her şey
"Meraklı kedi" lakabını taşıyacak bir ırk varsa bu Bengal'den başkası değildir. Kendilerine güvenirler, dışarı çıkmak ve etraflarını keşfetmek isterler ve yanınızda böylesine zeki bir hayvan varken maceraya atılmak son derece kolaydır. Bengal kedileri izlerken büyüleyen bir cesarete sahiptir ve izleyicilerden de rahatsız olmazlar.
Bir Bengal kedisine sahip olmanın en iyi yanı nedir? Muhteşem, eşi benzeri olmayan benekli tüyleri. Bengal kedisi; leopar, jaguar ve oselo gibi kuzenlerini andıran bu sıra dışı desenler ile süslenmiş olan tek evcil kedi ırkıdır. Snow Bengal, ırkın bir diğer türüdür ve çoğunlukla beyaz renkte olağanüstü tüylere sahiptir; tıpkı minik bir kar leoparı gibi! Yine eşsiz motiflere sahip olan bu türün beyaz veya açık kahve renklerinin sorumlusu, aslında çekinik bir renk genidir.
Bengal ırkının karakteristik pelüş kalınlığındaki kürkü benekli veya dağınık lekeli olabilir. Her ikisi de göz alıcıdır.
Alışılmışın dışında bir enerjisi olan bir kediye sahip olmak istiyorsanız aradığınız ırk karşınızda. Öyle ki, Bengal kedisi yaşlandığında bile adeta bir kedi yavrusu gibidir. Bu ev kedisinde, kendisiyle melezlenen orman kedisinin etkisini fark etmemek mümkün değildir. Son derece çevik ve atletik olmasının yanı sıra, epey de güçlü ancak zarif bir kedidir. Çok rağbet gören Bengal kedisi için muhteşem, harika ve göz alıcı gibi sözler biçilmiş kaftan...
Bengal kedisi, tuhaf bir şekilde suyu çok sevmesiyle bilinir. Hatta bazen aile üyeleriyle duşa girebileceği gibi birileri yemek yaparken, diş fırçalarken, banyo alırken hatta yalnızca el yıkarken bile gelip de akan suya uzun uzun bakabilir.
Bengal kedileri hakkında 2 bilgi
1. 1963 civarı
En yeni ırklardan biri olarak, Bengal kedisi 1963'te geliştirilmiş ve 1983'te Uluslararası Kedi Derneği tarafından deneysel statü verilmiştir. Irk, daha sonra 1991'de tam statü almıştır.
2. Onlara bir iki numara öğretin
Numaraları yalnızca köpeklerin öğrenebileceğini düşünmeyin: Bu çok akıllı kediler de gayet numara öğrenebilirler! Bengal kedilerine "otur", "kal", "pati ver" ve hatta "yakala" gibi daha karmaşık komutlar da öğretilebilir. Komut öğrenme işinde o kadar iyiler ki bir süre sonra acaba kim kimi test ediyor demeniz olası!
Irkın tarihçesi
Bengal kedisinin adı Bengal kaplanından gelir. Çünkü tüyleri bu uzak akrabasına çok benzer. Doğruyu söylemek gerekirse bu evcil ırkın soyu vahşi doğaya dayanır: Bengal kedisi, ilk 1963 yılında, Arizonalı tutkulu kedi yetiştiricisi Jean Mill tarafından geliştirilmiş, böylelikle evcil hayvan sahasına ilk adımı atmıştır. Kedisever Mill, kendi siyah evcil erkek kedisiyle Asyalı bir leopar kediyi melezleştirdi. Ortaya çıkan Bengal'in mizacı ev kedisine, atletikliği ise orman kedisine benziyordu.
Mill daha sonra yavru kedileri doğuracak olan ilk dişi yavru kediyi yetiştirdi. Bengal ırkı daha sonra Kaliforniya Üniversitesi'nde geliştirildi. Mill'in de desteğiyle, Habeş Birman kedisi ve Mısır Mau kedisinden 8 yeni yavru üretildi.
Daha evcil bir hâl alan Bengal ırkı aynı zamanda çok rağbet görür oldu ve kedi çevrelerinde kedilerin "Rolls Royce"u olarak anılmaya başladı.
Uluslararası Kedi Derneği, 1983 yılında ırkı kabul etse de deneysel statüsü vermekle yetindi. 1991 yılında tam statü verilen Bengal, kedi ırkları konusunda saygın bir yere sahip olan Federation Internationale Feline tarafından 1999 yılında resmî bir kedi ırkı olarak tanındı.
Baştan kuyruğa
Bengal kedilerinin fiziksel özellikleri
1.Kulaklar
2.Baş
3.Gövde
4.Kuyruk
5.Kürk
Dikkat edilecek şeyler
Belirli ırk özelliklerinden genel sağlığa kadar Bengal kediniz hakkında bazı ilginç gerçekler
Tırmanmayı çok severler- o yüzden kıymetli avizelerinize dikkat edin!
Atalarının evi orman olduğu için, Bengal'lerin neden olabildiğince yükseğe, genellikle de evdeki en yüksek yere tırmanmayı sevdiğini anlayabilirsiniz. Aile yadigarı eşyaları, pahalı aydınlatmaları ortadan kaldırmak ve değerli mobilyalara dikkat etmek iyi bir fikirdir. Atletik yapıları ve korkusuz karakterleri, Bengal ırkının şaşırtıcı özellikleri arasındadır. En havalı yanları: Pek marifetli patileri... Bengal kedileri ışıkları açıp kapatmalarıyla bilinir!
Ginepigler, dikkatli olun!
Bengal ırkı harika bir evcil hayvan olsa da, aynı zamanda oldukça yüksek bir avlanma içgüdüsüne sahiptir. Bu kedilerin, ırkları ortaya çıktığından beri yalnızca dördüncü nesil olduğunu unutmayın- yani vahşi doğadan yalnızca dört adım ötedeler! 1990'ların sonlarında ırk tanındığında (ve popüler olduğunda), Bengal kedisine sahip olmak için insanların bir tür lisans veya izin alması gerekiyordu. Kısacası kendi akşam yemeklerinin peşinden gitme eğilimleri hala devam etmektedir. Bengal kedinizin aklından olmadık şeyler geçmesi ihtimaline karşı onu aynı çatı altındaki gerbil, hamster ya da ginepig gibi küçük ev hayvanlarından uzak tutmanızda fayda vardır. Ayrıca Bengal kedinizin kapakları kaldırmak ya da bir şeyleri yerden almak gibi birçok görevi yerine getirebilecek marifetli patileri olduğunu da unutmayın!
Kalori saymaya pek gerek olmayacaktır.
Bengal ırkı için kilo asla bir sorun teşkil etmez. Çok meraklı olmaları bir yana, yüksek aktivite oranları ve hayata dur durak bilmez yaklaşımlarıyla moda haftasındaki bir süpermodelden daha hızlı kalori yakarlar. Bengal kedileri için en iyi mamalar, ideal gelişimlerini sürdürmeleri için gerekli temel besinleri ve mineralleri içeren yüksek kaliteli yiyeceklerdir. Kedilerin az ve sık yemesi gerektiğinden, miktarı dikkatlice ölçtükten sonra onu günde birkaç kez besleyebilirsiniz. İnce, zarif fiziğini koruyabilmesi için, Bengal kedinizi aşırı beslemekten kesinlikle kaçının.
Sağlıklı beslenme = daha sağlıklı kedi
Irka özel bir sağlıklı beslenme rutininin, Bengal kedilerinin sağlık ve güzelliğini korumada önemli bir rolü vardır. Yiyecek, hayati fonksiyonlara yardımcı olmak için enerji sağlar ve Bengal kedileri için eksiksiz bir beslenme formülünde özel bir besin dengesi olmalıdır. Böyle bir beslenme rutini ile, ne eksik ne de fazla yerler- az veya fazla yemesi, kedinizin sağlığını olumsuz etkileyebilir. İdrar düzenliliğini desteklemek için her zaman temiz ve taze su bulunmalıdır. Kediler ayrıca doğal olarak günde 7 ila 10 kez olmak üzere küçük porsiyonlar yemeye adapte olmuşlardır. Ona günde bir kez önerilen günlük porsiyonda mama vermeniz, Bengal kedinizin kendi tüketimini düzenlemesini sağlar. Aşağıdaki öneriler sağlıklı hayvanlar içindir. Kedinizin sağlık sorunu varsa veteriner hekiminize danışın. Veteriner hekiminiz özel bir veteriner diyeti verecektir.
Büyüme, yavru kedinin hayatında önemli bir aşamadır. Büyük değişikliklerin, keşiflerin ve yeni karşılaşmaların zamanıdır. Yavru Bengal kedisinin enerji, protein, mineral ve vitamin bakımından ihtiyacı, yetişkin bir kediden çok daha fazladır. Yavrular, vücut işlevlerini sürdürmenin yanı sıra büyümek ve gelişmek için de enerjiye ve besinlere ihtiyaç duyarlar. Yavru kedinin büyümesi iki aşamada incelenebilir:
Oluşum
Doğumdan 4 aya
Sütten kesilme, yavru kedinin sıvı gıdadan -veya anne sütünden- katı mamaya geçiş yapmasını ifade eder. Bu süreç, doğal olarak kedilerin 3 ila 6 haftalıkken süt dişlerini düşürdükleri zamana denk gelir. Bu aşamada, yavru kedilerin çiğneme becerileri henüz gelişmemiştir, bu nedenle yumuşak bir yemek (ıslatılmış mama tanesi veya onlara özel yaş mama) sıvıdan katıya geçiş yapmalarına yardımcı olacaktır.
Doğumdan sonraki 4 ila 12 hafta
Annenin kolostrumu (ilk süt olarak da bilinir) ile yavru kediye aktarılan doğal bağışıklık azalmaya başlarken yavru kedinin kendi bağışıklık sistemi de yavaş yavaş gelişir. Düşük bağışıklık dönemi olarak adlandırılan bu kritik zaman, doğal savunmalarını desteklemeye yardımcı olmak için E vitamini içeren bir antioksidan kompleksi gerektirir. Yavru kediler, sindirim bozukluklarına eğilimli oldukları yoğun ve özellikle hassas bir büyüme döneminden geçerler. Bu dönemde diyetleri yalnızca temel büyüme ihtiyaçlarını karşılamak için enerji açısından zengin olmakla kalmamalı, aynı zamanda hâlâ olgunlaşmakta olan sindirim sistemlerine uygun sindirilebilir protein içeriğine sahip olmalıdır. Frukto-oligosakkaritler gibi prebiyotikler, bağırsak florasını dengelemeye yardımcı olarak sindirim sağlıklarını da destekleyebilir. Sonuç? Genel olarak iyi dışkı kalitesi. Yavru kedinin yiyeceğinde, nöro-beyin gelişimini desteklemeye yardımcı olan Omega 3 yağ asitleri (EPA-DHA) bulunmalıdır.
Güçlenme ve Uyum Sağlama: 4 aydan 12 aya kadar
Dördüncü aydan itibaren yavru kedinin büyümesi yavaşladığından daha düşük yağ oranına sahip bir mama önerilir. Bu, özellikle kedi kısırlaştırıldıktan sonra önemlidir. 4 - 7 ay arasında yavru kedinin süt dişleri dökülür ve yerini kalıcı olanlara bırakır. Yetişkin dişleri çıktığında, yavru kedi onu çiğnemeye teşvik edecek büyüklükte mama taneleriyle beslenmelidir. 12 aylık olana kadar yavru Bengal kedilerinin bağışıklık sistemleri hala kademeli olarak gelişim halindedir. Büyük değişimlerin, keşiflerin ve tanışmaların yaşandığı bu dönemde E vitamini de içeren bir antioksidan karışımı bağışıklık sistemlerini destekleyebilir. Sindirim sistemleri de kademe kademe gelişir, ve sindirim kapasiteleri 12 aylık olmalarına yakın tam olgunluğa ulaşır. Bengal kedisileri, bu aşamaya geldikten sonra yetişkin mamalarını tüketebilir.
Yetişkin Bengal kedileri için ana beslenme hedefleri -tüm kedilerde olduğu gibi sağlıklı üriner işlevi sürdürmenin yanı sıra- şunlardır:
Yüksek kaliteli protein ve orta seviyede yağ içeriği sayesinde bu neşeli kedilerin ideal kas kütlesinin korunmasına katkıda bulunmak
İyi sindirilebilen proteinler ve prebiyotikler kullanarak optimal sindirimin desteklenmesi ve bağırsak florasının dengelenmesi
Amino asitler, vitaminler ve Omega-3 ve Omega-6 yağ asitleri gibi belli başlı bileşenlerden oluşan zenginleştirilmiş bir katkıyla, derilerinin sağlığının ve kısa parlak tüylerinin güzelliğinin korunmasına yardımcı olunması
Kolayca ağza alınan bir şekle ve çiğnemeye teşvik eden bir dokuya sahip olan mama taneleri ile ağız hijyenini desteklemek.
12 yaşın üzerindeki yaşlı kediler bazen emilimle ilgili zorluklar yaşayabilir. Yaşlanan kedinin kilosunu koruyup besin yetersizliği riskini azaltmak amacıyla temel besin öğelerine sahip ve son derece kolay sindirilebilir mamalar verilmelidir.
Kediler yaşlandıkça giderek daha fazla diş problemleri yaşamaya başlar ve bazı yaşlı kedilerde tat ve koku alma duyusu da zayıflayabilir. Bu da yiyecek alımının azalmasıyla sonuçlanır. Yeterince yemeye devam etmelerini sağlamak için yedikleri mama tanesinin şekli, boyutu ve sertliği, yani dokusu, artık potansiyel olarak daha hassas olan çenelerine göre ayarlanmalıdır.
Yaşlanma sürecinde olanlar da dahil olmak üzere tüm kediler için en iyi enerji seviyesinin yaşam tarzlarına bağlı olduğunu unutmayın. Düzenli olarak dışarı çıkmaya devam eden yaşlı bir kedi, biraz daha yüksek yağ içeriğine sahip bir diyetten fayda görür. Öte yandan yaşlanma, iç mekan kedilerinin obezite riskini azaltmaz. Başka bir deyişle, kalori alımı yine de yakından izlenmelidir. Orta derecede yağ içeren bir mama optimum seçenek olabilir.
Bengal kedinizin bakımı
Bakım, eğitim ve egzersiz ipuçları
Yarı orman kedisi olduğundan, Bengal kedisinin güçlü ve çevik olduğu rahatlıkla söylenebilir. Doğal bir atlet olduğundan, iç ve dış mekanda dolaşabileceği yeteri kadar alana ihtiyaç duyar- böylece doğal içgüdüsünü takip edip bölgesindeki ağaç ve çalıları keşfedebilir. Dışarıdayken fazla uzaklaşıp gözden kaybolmamasına dikkat edin- böylelikle kediniz vahşi hayvanlara, arabalara ya da hırsızlara -yani aslında her kedi için mevcut olan risklere- karşı güvende olur.
Bengal kedisinin harika tüylerine bakım yapmak bu enerji dolu ırkla tanışan herkes için keyifli bir süreçtir. Bakımı görece kolay olan bir ırktır- kendisine bakım yapılmasından hiç rahatsız olmaz. Az miktarda dökülen tüylerini haftada bir kez fırçalamak yeterlidir. Bengal'in az bakım gerektiren kürkünü en iyi şekilde korumak için sık banyo yapmaması gereklidir. Tırnak bakımı içinse ayda bir kez tırnaklarını kesin.
Bengal kedisi ilginç numaralar öğrenme konusunda başarılıdır. Diğer birçok kedi ırkına kıyasla çok daha kolay eğitilir. Sahibine son derece sadık olup, bir grubun parçası olduğunda kendini mutlu hisseder. Son derece dikkatli ve özenli bir hayvandır; hatta el benzeri patileriyle kapı ve dolapları açmasıyla ünlüdür!
7/7
Bengal kedileri hakkında her şey
Bir Asya leopar kedisinden üretilmiş olmasına rağmen Bengal ırkı artık son derece evcildir. Hem çok aktiftir hem de kucak kedisidir ve çocuklara karşı arkadaş canlısıdır- bu da genişleyen aileler için bir artıdır. Bengal kedilerinin kişiliği de tıpkı köpekler gibidir: Görev üstlenmekten ve numaralar öğretilmesinden hoşlanırlar!
Asla! Vahşet onların karizmalarının bir parçası değil. Bu ırk son derece arkadaş canlısıdır ve her zaman oyun oynamaya ya da yanınızda kestirmeye hazırdır. Bengal kedileri, aynı zamanda küçük çocuklarla da iyi anlaşır. Dikkat edilecek bir konu: Bengal kedileri yüksek bir avlanma içgüdüsüne sahiptir, bu nedenle onları ailenizin hamster'ından uzak tutmanızda fayda vardır.
Bengal kediniz için özel beslenme
Bu konu hakkında detaylı bilgi edinin.
Kaynaklar
- Amerika'daki Veteriner Hekimler https://vcahospitals.com/
- Royal Canin Kedi Ansiklopedisi. 2010 ve 2020 Baskısı
- Banfield Hayvan Hastanesi https://www.banfield.com/
- Royal Canin BHN Ürün Kitabı
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