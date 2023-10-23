Irk hakkında bilmeniz gereken her şey



"Meraklı kedi" lakabını taşıyacak bir ırk varsa bu Bengal'den başkası değildir. Kendilerine güvenirler, dışarı çıkmak ve etraflarını keşfetmek isterler ve yanınızda böylesine zeki bir hayvan varken maceraya atılmak son derece kolaydır. Bengal kedileri izlerken büyüleyen bir cesarete sahiptir ve izleyicilerden de rahatsız olmazlar.

Bir Bengal kedisine sahip olmanın en iyi yanı nedir? Muhteşem, eşi benzeri olmayan benekli tüyleri. Bengal kedisi; leopar, jaguar ve oselo gibi kuzenlerini andıran bu sıra dışı desenler ile süslenmiş olan tek evcil kedi ırkıdır. Snow Bengal, ırkın bir diğer türüdür ve çoğunlukla beyaz renkte olağanüstü tüylere sahiptir; tıpkı minik bir kar leoparı gibi! Yine eşsiz motiflere sahip olan bu türün beyaz veya açık kahve renklerinin sorumlusu, aslında çekinik bir renk genidir.

Bengal ırkının karakteristik pelüş kalınlığındaki kürkü benekli veya dağınık lekeli olabilir. Her ikisi de göz alıcıdır.

Alışılmışın dışında bir enerjisi olan bir kediye sahip olmak istiyorsanız aradığınız ırk karşınızda. Öyle ki, Bengal kedisi yaşlandığında bile adeta bir kedi yavrusu gibidir. Bu ev kedisinde, kendisiyle melezlenen orman kedisinin etkisini fark etmemek mümkün değildir. Son derece çevik ve atletik olmasının yanı sıra, epey de güçlü ancak zarif bir kedidir. Çok rağbet gören Bengal kedisi için muhteşem, harika ve göz alıcı gibi sözler biçilmiş kaftan...

Bengal kedisi, tuhaf bir şekilde suyu çok sevmesiyle bilinir. Hatta bazen aile üyeleriyle duşa girebileceği gibi birileri yemek yaparken, diş fırçalarken, banyo alırken hatta yalnızca el yıkarken bile gelip de akan suya uzun uzun bakabilir.