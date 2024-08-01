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Somali

Somali, oyun oynamayı seven çok zeki bir kedidir; birçoğu atılan oyuncakları geri getirecek, dolap kapaklarını açacak ve suyla oynayacaktır.

Somali hakkında

Abyssinian'ın uzun tüylü kuzeni olan Somali kedileri, güzellik ve karakterin birleşimidir.

Çoğu insanın bir hayvanda istediği her şeye sahiptir: Neşeli, uyanık ve merak uyandıran her şeye aktif olarak katılan, ancak oyun zamanı sona erdiğinde, sahiplerinin tüm dikkatini ve sevgisini isteyen kedilerdir.

Kaynak: Dünya Kedi Kongresi'nden (WCC) edinilen temel bilgiler ve özellikler

Irkın özellikleri

Ülke: Somali
Tüy: Orta tüylü
Boyut kategorisi: Orta
Aktif / Zeki / Oyuncu / Sevecen

Önemli bilgiler

Çok fazla egzersize ihtiyaç duyar
Dış mekanda parmaklık gerektirir
Orta seviyede bakıma ihtiyaç duyar
Sacred Birman kitten sitting down in black and white

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Kedilerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir kediye dönüşmesi için yavru kedinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

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Yetişkin Sibirya kedisi beyaz bir arka plan üzerinde oturuyor, siyah beyaz

Kediniz için sağlık tavsiyesi

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