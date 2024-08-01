Somali
Somali hakkında
Abyssinian'ın uzun tüylü kuzeni olan Somali kedileri, güzellik ve karakterin birleşimidir.
Çoğu insanın bir hayvanda istediği her şeye sahiptir: Neşeli, uyanık ve merak uyandıran her şeye aktif olarak katılan, ancak oyun zamanı sona erdiğinde, sahiplerinin tüm dikkatini ve sevgisini isteyen kedilerdir.Kaynak: Dünya Kedi Kongresi'nden (WCC) edinilen temel bilgiler ve özellikler
Irkın özellikleri
Tüy: Orta tüylü
Boyut kategorisi: Orta
Aktif / Zeki / Oyuncu / Sevecen
Önemli bilgiler
Dış mekanda parmaklık gerektirir
Orta seviyede bakıma ihtiyaç duyar
Hayata sağlıklı bir başlangıç
Kedilerin yavruluk dönemi, büyük fiziksel ve davranışsal değişikliklerin gerçekleştiği ve yeni sahipler için hızlı bir öğrenme dönemidir. Güçlü, sağlıklı bir kediye dönüşmesi için yavru kedinizin hayata en iyi şekilde başlamasını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.
Kediniz için sağlık tavsiyesi
Kedinize yaşamının her aşamasında en iyi bakımı sağlama konusunda öneri ve bilgi alın.
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