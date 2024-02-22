Irk hakkında bilmeniz gereken her şey



Bütün kediler aynı yaratılmamıştır. Sfenks ise kedigillerin en sıra dışı üyesidir çünkü kürkleri yoktur! Kendisi, alışılmadık kedilerin ise en bilinenidir. İyi değil adeta mükemmel huylu olan bu ırkın oldukça yüksek kulaklarla taçlandırılmış limon şeklindeki gözleri, sevgi dolu bakışlarla parlar. Ne diyebiliriz ki? Bunlar havalı kedilerdir.

Irkın kökeni antik çağlara dayanıyormuş gibi görünse de bu kediler Kanada'nın soğuk iklimlerinden gelir: 1966'da evcil bir kedi ilk Sfenks kedisini doğurdu ve bu durum, genetik bir mutasyondan başka bir şey değildi. Irk ayrıca Kanada Tüysüz Kedisi adıyla da bilinir.

Sfenks kedisinin olağanüstü bir mizacı vardır. Her zaman kucağınıza yerleşmeye -ya da kucağınızda dönmeye- hazırdır. Hem hayat dolu hem de sevecendir; ayrıca kesinlikle ilgi delisidir! Bu ırk kucaklanmaya bayılır ve gerçekten ilgi ister; bu ilgiyi alamadığında ise burnunuzun dibinde bitecektir! Çok konuşkan olmayan bu ırkın iletişim becerileri, sürünün bir parçası olmayı çok sevdikleri için yine de yüksektir.

Şimdi ise akıllarda tek şey… o kürk…. o deri… Sfenks, hayvanlar aleminde eşi benzeri çok da bulunmayan, yumuşak, ince tüylü bir kürkle donatılmıştır. Chamois'i düşünün. Irk bazen tamamen tüysüz de olabilir, bu durumda yalnızca derileri görünür. Tüyleri korumak için veteriner hekim onaylı bir nemlendirici veya kokusuz yağ uygulamak gerekir; yağların mobilyalara bulaşmasını önlemek için de nemlendirici özellikli veya bebek şampuanları ile haftalık banyolar yapılması gerektiği anlamına gelir. Deri, doğal bir şekilde Sfenks gövdesinin üzerinde katlanır.

Tüm bunlara ek olarak Sfenks kedilerinin kürkü maviden kahverengi-siyah-beyaz karışık desene, kırmızıya, ve beyaza kadar birbirinden şık çeşitli renk kombinasyonlarında görülebilir.

Çok da akıllı görünmüyorlar mı? Çünkü öyleler! Kedigiller içinde bir üstünlüğe sahipmişçesine bilge bir bakışları vardır; sanki dünyadaki tüm bilgilere sahiplermiş gibi- tabii sizin için uygunsa! Bunu asla bilemeyeceğiz. Ve bununla bir derdimiz yok.