Sfenks'lerden bahsedelim
Sfenks kedilerini başka kedilerle karıştırmanıza imkan yok! Kedigillerin içinde benzersiz olan bu tüysüz ırk, minik kırışıklarla bezenmiş, ince tüylü bir kürke sahiptir. Son derece cana yakın ve sarılma delisi olan bu kedilerin hayranları, onların ilgili davranışlarına doyamaz. Sfenks kedilerinin yalnız kalmakla bir sıkıntısı olmasa da insanlarıyla birlikteyken çok mutlu olurlar ve daha fazla ilgiye ihtiyaç duyduklarında kesinlikle size haber verirler.
Resmi adı: Sfenks
Diğer adları: Kanada Sfenks Kedisi, Kanada Tüysüz Kedisi
Kökeni: Ontario, Kanada
Bakım ihtiyaçları3 out of 5
Enerji Düzeyi*4 out of 5
Konuşkanlık eğilimleri3 out of 5
Ortam (iç mekan/dış mekan)2 out of 5
Aile Hayvanı mı?*5 out of 5
Diğer evcil hayvanlarla uyumluluk5 out of 5
Yalnız kalabilir mi?*4 out of 5
|Yaşam evresi
|Yavruluk:
|Yetişkinlik:
|4 ila 12 ay
|1 ila 7 yıl
|Olgunluk:
|Yaşlılık:
|7 ila 12 yıl
|12 yaşından itibaren
Sfenks'i tanıyın
Irk hakkında bilmeniz gereken her şey
Bütün kediler aynı yaratılmamıştır. Sfenks ise kedigillerin en sıra dışı üyesidir çünkü kürkleri yoktur! Kendisi, alışılmadık kedilerin ise en bilinenidir. İyi değil adeta mükemmel huylu olan bu ırkın oldukça yüksek kulaklarla taçlandırılmış limon şeklindeki gözleri, sevgi dolu bakışlarla parlar. Ne diyebiliriz ki? Bunlar havalı kedilerdir.
Irkın kökeni antik çağlara dayanıyormuş gibi görünse de bu kediler Kanada'nın soğuk iklimlerinden gelir: 1966'da evcil bir kedi ilk Sfenks kedisini doğurdu ve bu durum, genetik bir mutasyondan başka bir şey değildi. Irk ayrıca Kanada Tüysüz Kedisi adıyla da bilinir.
Sfenks kedisinin olağanüstü bir mizacı vardır. Her zaman kucağınıza yerleşmeye -ya da kucağınızda dönmeye- hazırdır. Hem hayat dolu hem de sevecendir; ayrıca kesinlikle ilgi delisidir! Bu ırk kucaklanmaya bayılır ve gerçekten ilgi ister; bu ilgiyi alamadığında ise burnunuzun dibinde bitecektir! Çok konuşkan olmayan bu ırkın iletişim becerileri, sürünün bir parçası olmayı çok sevdikleri için yine de yüksektir.
Şimdi ise akıllarda tek şey… o kürk…. o deri… Sfenks, hayvanlar aleminde eşi benzeri çok da bulunmayan, yumuşak, ince tüylü bir kürkle donatılmıştır. Chamois'i düşünün. Irk bazen tamamen tüysüz de olabilir, bu durumda yalnızca derileri görünür. Tüyleri korumak için veteriner hekim onaylı bir nemlendirici veya kokusuz yağ uygulamak gerekir; yağların mobilyalara bulaşmasını önlemek için de nemlendirici özellikli veya bebek şampuanları ile haftalık banyolar yapılması gerektiği anlamına gelir. Deri, doğal bir şekilde Sfenks gövdesinin üzerinde katlanır.
Tüm bunlara ek olarak Sfenks kedilerinin kürkü maviden kahverengi-siyah-beyaz karışık desene, kırmızıya, ve beyaza kadar birbirinden şık çeşitli renk kombinasyonlarında görülebilir.
Çok da akıllı görünmüyorlar mı? Çünkü öyleler! Kedigiller içinde bir üstünlüğe sahipmişçesine bilge bir bakışları vardır; sanki dünyadaki tüm bilgilere sahiplermiş gibi- tabii sizin için uygunsa! Bunu asla bilemeyeceğiz. Ve bununla bir derdimiz yok.
Sfenks hakkında 2 bilgi
1. Hipoalerjenik bir ırk değildir
Sfenks kedileri, kürkleri olmamasına rağmen hipoalerjenik bir ırk değildir; yani, tüyleri etraflarındaki insanlarda alerjiyi tetikleyebilir.
2. Canlı bir sıcak su torbası
Kürksüz bir kediye dokunduğunuzda soğuk
olacağını düşünebilirsiniz: Ancak Sfenks için bu geçerli değildir.
Bu kedi oldukça sıcaktır: Irk daha yüksek
bir vücut ısısına sahiptir ve diğer kedilerden daha hızlı kalori yakar.
Ancak kedinizin ideal sağlık durumu için yine de sıcak tutulması gerekir.
Irkın geçmişi
Sfenks kedilerinin eşi benzeri olmayan görünümleri, kökenlerinin egzotik Uzak Doğu'ya kadar gittiğini düşündürebilir. Aslında durum tersidir: Bu ırk Toronto, Kanada'dan gelir. Kanada egzotik değil demiyoruz tabii! Bilinen ilk Sfenks, 1966 yılında genetik bir mutasyon sonucu, siyah - beyaz mütevazı bir kedi olan Elizabeth'e doğdu.
Prune olarak bilinen yavru kedi, sahibi tarafından diğer tüysüz kedilerle çiftleştirildi ve ırk ortaya çıktı. Sfenks ırkı, o sıralarda benzer şekilde büyük kulakları ve oldukça kısa tüyleri bulunan, İngiltere kökenli bir ırk olan Devon Rex ile melezlendi. Ancak tüysüz kedi yavruları galip geldi.
Sfenks aynı zamanda Kanada Tüysüz Kedisi adıyla da bilinir. Ancak, görünüşleri eski Mısır'daki kediye benzer görüntüleri andırdığından en nihayetinde şimdiki adını almıştır.
Baştan kuyruğa
Sfenks kedilerinin fiziksel özellikleri
1.Kulaklar
2.Baş
3.Gövde
4.Kuyruk
5.Tüy
Dikkat edilecek şeyler
Belirli ırk özelliklerinden genel sağlığa kadar Sfenks kediniz hakkında bazı ilginç gerçekler
Kalp problemlerine yatkın olabilirler
Sfenks kedileri, doğru şekilde yetiştirildiklerinde sağlıklı ve verimli bir yaşam sürerler. Ancak ırk, kalp duvarlarının kalınlaşmasıyla karakterize edilen, kalıtsal olabilen bir kalp hastalığı olan hipertrofik kardiyomiyopati riski taşır. Kulağa tehlikeli gelse de bu hastalık ortaya çıktığında ilaçla kontrol altına alınabilir. Bir problem olmadığından emin olmak için veteriner hekiminize düzenli ziyaretler yapın.
Ne kadar tüysüzler?
Sfenks kedilerinin tüysüz olmalarındaki ilginç kısım, farklı tüysüzlük seviyelerinin bulunmasıdır. Bazı kedilere dokunduğunuzda süet gibi bir his alabilirken bazılarında ise yumuşak, kaygan bir his alabilirsiniz. Belirli Sfenks kedilerinin burunları ve kulaklarında veya ayak parmaklarında ve kuyruklarında biraz daha kalın tüylü bölgeler bulunabilir. Sfenks kedilerinin tüyleri ipeksi ve aşağı doğrudur ve kesinlikle hiçbir şekilde tüy olmamasından söz edilemez.
Neden büyük göbek?
Sfenks kedileri hassas görünseler dahi oldukça kuvvetli bir yapıya sahiptirler. Böyle sanılmalarının nedeni kürklerinin olmaması olabilir. Oysa gerçekte dayanıklı kedilerdir ve bu, orta gövdeleri için de geçerlidir. Bir büyük mama kasesi bitirmişler gibi sıkı ve sert bir karınları vardır, buna genellikle şiş göbek de denir. O halde Sfenks kedisi ne ile beslenmelidir? İşin ironik yanı, bu kedilerin kürkleri olmadığı için, kendilerini yeterince sıcak tutacak pelüş kürkleri bulunan diğer kedilere kıyasla daha fazla yemeleri gerekir. Bu nedenle, yetiştiriciler bu kedilerin istedikleri zaman, atıştırmalık niyetine dahi mama tanesi yemelerini hoş görür.
Veteriner hekiminiz aynı zamanda bir önlem olarak Labrador'unuzun kilo yönetimi hakkında konuşabilir. Bu basit araçlar, olası sorunları önceden fark etmenize yardımcı olabilir.
Sağlıklı diyet ile daha sağlıklı kediler
Irka özel sağlıklı beslenme, Sfenks kedisinin sağlık ve güzelliğini korumada temel bir role sahiptir. Mama, hayati fonksiyonlara yardımcı olmak için enerji sağlar. Sfenks için eksiksiz bir beslenme formülü, uyarlanmış bir besin dengesi içermelidir. Bu şekilde beslenmeleri, onlara ne eksik ne de fazla bir diyet sunar. Beslenmelerinin eksik veya fazla olması kedinizin sağlığı üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir.
İdrar düzenliliğini desteklemek için her zaman temiz ve taze su bulunmalıdır. Kediler ayrıca doğal olarak günde 7 ila 10 kez olmak üzere küçük porsiyonlar yemeye adapte olmuşlardır. Sfenks kedinize önerilen günlük mama tanesi miktarını günde bir kez vermeniz, kedinizin kendi tüketimini düzenlemesini sağlar.
Aşağıdaki öneriler sağlıklı hayvanlar içindir. Kedinizin sağlık sorunları varsa veteriner hekiminize danışın; veteriner hekiminiz özel bir veteriner hekim diyeti verecektir.
Büyüme, yavru kedinin hayatında önemli bir aşamadır. Büyük değişikliklerin, keşiflerin ve yeni karşılaşmaların zamanıdır. Yavru Sfenks kedisinin enerji, protein, mineral ve vitamin gereksinimleri yetişkin bir kediden çok daha fazladır. Vücut işlevlerini sürdürmenin yanı sıra büyümek ve gelişmek için de enerjiye ve besinlere ihtiyaç duyarlar. Yavru kedinin büyümesi iki aşamada gerçekleşir:
Oluşum - Doğumdan 4 Aya Kadar:
Sütten kesme, yavru kedinin sıvı veya anne sütünden katı mamaya yaptığı geçiştir. Bu süreç, doğal olarak kedilerin 3 ila 6 haftalıkken süt dişlerini düşürdükleri zamana denk gelir. Bu aşamada, yavru kediler henüz çiğneyemezler, bu nedenle yumuşak bir yemek (ıslatılmış mama tanesi veya uyarlanmış yaş mama) sıvı ve katı yiyecekler arasındaki geçişi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Doğumdan 4 ila 12 hafta sonra, yavru kedinin annenin kolostrumundan (veya ilk sütünden) aldığı doğal bağışıklık azalırken bağışıklık sistemi de yavaş yavaş gelişir. Düşük bağışıklık dönemi olarak adlandırılan bu kritik zaman, doğal savunmalarını desteklemeye yardımcı olmak için E vitamini içeren bir antioksidan kompleksi gerektirir. Yavru kediler, sindirim bozukluklarına eğilimli oldukları yoğun ve özellikle hassas bir büyüme döneminden geçerler. Bu zamanda diyetleri yalnızca temel büyüme ihtiyaçlarını karşılamak için enerji açısından zengin olmakla kalmamalı, aynı zamanda hala olgunlaşmakta olan sindirim sistemleri için yüksek oranda sindirilebilir protein içermelidir. Frukto-oligosakkaritler gibi prebiyotikler, bağırsak florasını dengelemeye yardımcı olarak sindirim sağlıklarını da destekleyebilir. Sonuç? Genel olarak iyi dışkı kalitesi. Yavru kedinin yiyeceğinde, doğru nöro-beyin gelişimini desteklemeye yardımcı olan omega-3 yağ asitleri (EPA-DHA) bulunmalıdır.
Güçlenme ve Uyum - 4 Aydan 12 Aya Kadar:
Dördüncü aydan itibaren yavru kedinin büyümesi yavaşlar, bu nedenle yağ oranı düşük bir mama önerilir. Bu, özellikle kedi kısırlaştırıldıktan sonra önemlidir. 4 ile 7 ay arasında yavru kedinin süt dişleri dökülür ve yerlerini kalıcı olanlara bırakır. Yetişkin dişleri çıktığında, yavru kedinin çabucak alışması ve çiğnemeye teşvik edilmesi için doğru şekle ve dokuya sahip mama tanesi yemesi gerekir, böylece ağız hijyeni de desteklenmiş olur. Yavru Sfenks kedilerinin bağışıklık sistemi, 12 aylık olana kadar kademeli olarak gelişir. E vitamini içeren bir antioksidan karışımı; bu büyük değişiklikler, keşifler ve yeni karşılaşmalarla dolu süreç boyunca bağışıklık sistemlerini desteklemeye yardımcı olabilir. Uyarlanmış bir enerji seviyesi ve B vitamini de dahil olmak üzere hassas bir şekilde dengelenmiş vitaminler ve mineraller, kedinizin sağlıklı büyümesini desteklerken derinin bariyer görevini yerine getirmesine ve sağlığını korumaya katkıda bulunur. Sindirim sistemi, on iki aylıkken tam olgunluğa ulaşarak sindirim kabiliyetleriyle birlikte aşamalı olarak olgunlaşır. Kedi bu aşamaya geldikten sonra yetişkin mamalarını tüketebilir.
Yetişkin Sfenks'ler için ana beslenme hedefleri şunlardır:
Yüksek enerji ihtiyaçlarını karşılamak. Sfenks kedileri, tüysüz olmalarını telafi edecek derecede yüksek bir metabolizmaya sahiptir; bu da, sıcaklık dengeleme adı verilen süreç ile vücut sıcaklığını düzenlemeye yardımcı olur. Bu süreç büyük miktarlarda enerji kullandığı için kedinizin mamasının, beslenme ihtiyaçlarını karşılamak üzere yağ ve protein açısından zengin olması gerekir
Omega-3 ve Omega-6 yağ asitleri gibi spesifik besinlerle derinin bariyer görevini yerine getirmesini destekleyerek deri sağlığını korumaya yardımcı olmak, ve deri tahrişini azaltmaya katkıda bulunmak
Kalp çalışmasını desteklemek ve kalp sağlığını korumak. Hipertrofik kardiyomiyopati, Sfenks'leri etkilediği bilinen kalıtsal bir kalp hastalığıdır. Taurin açısından zengin bir diyet, kalp kaslarının mükemmel çalışmasına katkıda bulunmaya yardımcı olabilir.
Çeneleri için doğru boyuta, şekle ve çiğnemeyi teşvik edip doğru ısırmayı sağlayan bir dokuya sahip mama tanesiyle ağız hijyenini desteklemek
Sağlıklı bir idrar yolu sisteminin korunmasına yardımcı olmak
12 yaşın üzerindeki yaşlı kediler bazen emilim ile ilgili zorluklar yaşayabilir. Yaşlanan kedinin kilosunu korumak ve eksikliklerden kaynaklanabilecek riskleri en aza indirmek için onlara temel besinlerle dolu, sindirimi son derece kolay bir mama verilmelidir.
Kediler yaşlandıkça giderek daha fazla diş problemleri yaşamaya başlar ve bazı yaşlı kedilerde tat ve koku alma duyusu da zayıflayabilir. Bu da yiyecek alımının azalmasıyla sonuçlanabilir. Yeterince yemeye devam etmelerini sağlamak için yedikleri mama tanesinin şekli, boyutu ve sertliği, yani dokusu, artık potansiyel olarak daha hassas olan çenelerine göre ayarlanmalıdır.
Tüm kediler için en iyi enerji seviyesinin, yaşlanma sürecinde olanlar da dahil olmak üzere yaşam tarzına bağlı olduğunu unutmayın. Düzenli olarak dışarı çıkmaya devam eden yaşlı bir kedi, biraz daha yüksek yağ içeriğine sahip bir diyetten fayda görür. Öte yandan yaşlanma, iç mekan kedilerinin obezite riskini azaltmaz. Kalori alımları hala yakından izlenmelidir. Orta derecede yağ içeriğine sahip bir yiyecek bu durumda optimal olabilir.
Sfenks kedinizin bakımı
Bakım, eğitim ve egzersiz ipuçları
Bu esnek vücut kırpık ve ince görünüyor. Sfenks kedileri aslında doğuştan sporcudur ve tırmanmaya doğal bir eğilimleri vardır- özellikle de ulaşamayacakları yerlere! Oyun oynamaya bayılırlar, yani uzun süre kanepede oturup şekerleme yapacak hayvanlar değillerdir! Harekete duydukları ihtiyaç, onları daha da büyüleyici kılar ve formda tutar. Irk, yüksek metabolizmaya sahiptir; bu da çok iştahlı oldukları için bir nimet sayılabilir. Dikkat etmeniz gereken bir nokta: Çoğu kedi egzersizini dışarıda yapsa da bu ırkın, hassas derilerini güneşten uzak tutmak için iç mekanda durması gerekir.
Sfenks kedilerinin tüyleri daha az olsa da bu, bakıma ihtiyaçları olmadığı anlamına gelmez; yalnızca yöntemi farklıdır. Yokmuş gibi duran ince tüyleri, kürklü arkadaşlarına kıyasla neredeyse daha da fazla özen gerektirir. Üzerine sıkça kokusuz yağ veya nemlendirici sürerek en iyi korumayı sağlayabilirsiniz; tıpkı insanların yumuşak ve ipeksi bir cilt için yaptıkları gibi. Sfenks kediniz için en iyi bakımı sağlarken evdeki eşyalara yağ bulaşmasını önlemek için, ona nemlendirici özellikli ve evcil hayvanlar için kullanılabilecek şampuanlar ile her hafta banyo yaptırmak gereklidir. Sfenks kedilerinin derisi, vücutlarının üzerinde narin kıvrımlar halinde katlanır ve banyo esnasında etkili temizlik için özen gösterilmelidir, gerektiğinde bebekler için üretilmiş ıslak mendillerin yardımı olabilir.
Çok sevecen bir ırk olarak bilinen Sfenks'in, memnun etmeyi ve öğrenmeyi arzulayan hevesli bir kişiliği vardır. Bu kedi, yüksek miktarda zeka ve büyük miktarda enerji sergiler, bu özellikleri disiplini iyi karşılamalarına katkıda bulunur. Sfenks süper sadıktır, yani kedi-insan bağından hoşlanır ve buna saygı duyar. Olumlu ve ısrarlı teşvik içeren eğitime, en iyi yanıtı verirler.
7/7
Sfenks hakkında her şey
Sfenks hayranlarından gelen tüm görüşlere göre, ırk aileye son derece eğlenceli bir katkı sağlıyor. Aktif, sevecen ve sarılma meraklısı türünün tek örneği bu kediyi tanımlayan sıfatlardan sadece birkaçı. Sfenks, karakteri gereği yüksek dozda arkadaşlığa ihtiyaç duyar ve yalnız bırakılmaktan pek memnun olmaz. Çocuklarla ve diğer hayvanlarla aralarının harika olduğu bilinir.
Tahmin edebileceğiniz gibi ırkta deri hastalıkları ve güneş yanığı olasılığı var. Sfenks'lerin derileri, zararlı UV ışınlarının emilmesine karşı koruma sağlayan bir pigment özelliği olan melaninden yoksundur. Kediyi güneş ışığından uzak tutmak en iyisidir, ancak bu zorsa evcil hayvan için güvenli bir güneş kremi kullanma konusunda veteriner hekiminizle konuşun. Potansiyel deri problemlerinden kaçınmak için düzenli banyo yapılmalıdır. Irk ayrıca kalıtsal bir kardiyak hastalık olan hipertrofik kardiyomiyopati riskini de taşır. Düzenli veteriner hekim ziyaretleri Sfenks kedinizin sağlığını korumanıza yardımcı olur.
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Kaynaklar
- Amerika'daki Veteriner Hekimler https://vcahospitals.com/
- Royal Canin Kedi Ansiklopedisi. 2010 ve 2020 Baskısı
- Banfield Hayvan Hastanesi https://www.banfield.com/
- Royal Canin BHN Ürün Kitabı
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