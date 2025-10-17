Sphynx Adult Yetişkin Kedi Kuru Maması
Kuru Kedi Maması
Yetişkin Sphynx kedilerine özel dengeli mama (tam yem) - 12 aydan büyük
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Kalite ve gıda güvenliğine adanmışlık
Yüksek kaliteli ham maddeler
Düzenli kalite kontrolleri
Tamamen izlenebilir bileşenler
ÜRÜN AYRINTILARI
Derileri yalnızca ince bir tüy tabakasıyla kaplı olan Sphynx ırkı kedilerin vücut ısılarını düzenlemek için bol miktarda enerjiye ihtiyacı vardır. Sphynx, özel besin öğelerinden oluşan bir kombinasyonla, bu ırk kedilerin istisnai enerji ihtiyaçlarını karşılamak ve bu sırada deri bariyerinin desteklenmesine ve kalp sağlığının korunmasına yardımcı olmak üzere özel olarak üretilmiştir. 12 aylık ila 12 yaş arası Sphynx ırkı kedilere yöneliktir. Özel biçimli mama tanesi, Sphynx ırkı kedilerin çenesi için tasarlanmıştır. Yüksek enerji ihtiyaçlarının karşılanması için yoğun, yüksek enerji ve daha fazla yağ içeren mama tanesi. Deri bariyerinin desteklenmesine yardımcı olmak üzere Hedefe Yönelik Beslenme. Kalp sağlığının ve fonksiyonlarının desteklenmesine yardımcı olur.
FAYDALARI
Kalp sağlığı
Kalp sağlığını korumaya yardımcı olması için taurin ve EPA&DHA içerir.
Üriner sistem sağlığı
Yetişkin bir kedinin üriner sistem sağlığını korumaya yardımcı olmak için dengeli mineral miktarı ile formüle edilmiştir.
Deri sağlığı
Omega 3 ve Omega 6 yağ asitleriyle zenginleştirilmiş bu özel formül, derinin bariyer görevinin desteklenmesine, deri ve tüy sağlığının korunmasına yardımcı olur.
Yüksek enerji alımı
Sphynx ırkı kedilerin tüyleri olmadığından beslenmeden alacağı enerjinin yüksek ve yeterli olması çok önemlidir. Bu sebeple Sphynx Adult maması uygun yağ içeriği sayesinde Sphynx ırkı kedilerin yüksek enerji ihtiyacını karşılar.
Özel tasarlanmış kuru mama tanesi: Sphynx çenesi
Sphynx ırkı kedilerin çene yapısına uyarlanarak özel olarak tasarlanmış kalın üçgen şekilli bu mama, ağız hijyenini desteklemeye yardımcı olmak için çiğnemeye teşvik eder.
BESLENME BİLGİLERİ
|Kedinin kilosu
|3 kg
|4 kg
|5 kg
|6 kg
|Düşük enerji ihtiyacı (Sadece kuru)
|49 g
|60 g
|70 g
|80 g
|Düşük enerji ihtiyacı (kuru + yaş)
|28 g + 1 poşet
|39 g + 1 poşet
|49 g + 1 poşet
|59 g + 1 poşet
|Ortalama enerji ihtiyacı (Sadece kuru)
|56 g
|69 g
|81 g
|92 g
|Ortalama enerji ihtiyacı (kuru + yaş)
|36 g + 1 poşet
|49 g + 1 poşet
|61 g + 1 poşet
|72 g + 1 poşet