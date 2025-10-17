Sphynx Adult Yetişkin Kedi Kuru Maması

Derileri yalnızca ince bir tüy tabakasıyla kaplı olan Sphynx ırkı kedilerin vücut ısılarını düzenlemek için bol miktarda enerjiye ihtiyacı vardır. Sphynx, özel besin öğelerinden oluşan bir kombinasyonla, bu ırk kedilerin istisnai enerji ihtiyaçlarını karşılamak ve bu sırada deri bariyerinin desteklenmesine ve kalp sağlığının korunmasına yardımcı olmak üzere özel olarak üretilmiştir. 12 aylık ila 12 yaş arası Sphynx ırkı kedilere yöneliktir. Özel biçimli mama tanesi, Sphynx ırkı kedilerin çenesi için tasarlanmıştır. Yüksek enerji ihtiyaçlarının karşılanması için yoğun, yüksek enerji ve daha fazla yağ içeren mama tanesi. Deri bariyerinin desteklenmesine yardımcı olmak üzere Hedefe Yönelik Beslenme. Kalp sağlığının ve fonksiyonlarının desteklenmesine yardımcı olur.