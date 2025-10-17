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Ana SayfaKedilerÜrünlerKedilere özel beslenme ürünleriSphynx Adult Yetişkin Kedi Kuru Maması
Sphynx Adult Yetişkin Kedi Kuru Maması
Sphynx Adult Yetişkin Kedi Kuru Maması
Sphynx Adult Yetişkin Kedi Kuru Maması
Sphynx Adult Yetişkin Kedi Kuru Maması
Sphynx Adult Yetişkin Kedi Kuru Maması
Sphynx Adult Yetişkin Kedi Kuru Maması
Sphynx Adult Yetişkin Kedi Kuru Maması
Sphynx Adult Yetişkin Kedi Kuru Maması
Sphynx Adult Yetişkin Kedi Kuru Maması
Sphynx Adult Yetişkin Kedi Kuru Maması
Sphynx Adult Yetişkin Kedi Kuru Maması
Sphynx Adult Yetişkin Kedi Kuru Maması
Sphynx Adult Yetişkin Kedi Kuru Maması
Sphynx Adult Yetişkin Kedi Kuru Maması
Sphynx Adult Yetişkin Kedi Kuru Maması

Sphynx Adult Yetişkin Kedi Kuru Maması

Kuru Kedi Maması

Yetişkin Sphynx kedilerine özel dengeli mama (tam yem) - 12 aydan büyük

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Boyut: 2 kg
1.024,5 TL/kg
Doğru porsiyon nedir?

Adet

2.049 TL/ 1.024,5 TL/kg
1.844,1 TL
/ 922,05 TL/kg
(10% Kazan)
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Her siparişte yaş mama hediye (1.5 kg ve üzeri kuru mama paketlerinde geçerli)
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Nasıl çalışır?
3 Hafta
4 Hafta
5 Hafta
6 Hafta
7 Hafta
8 Hafta
9 Hafta
10 Hafta
11 Hafta
12 Hafta
13 Hafta
14 Hafta
15 Hafta
16 Hafta

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Her siparişte yaş mama hediye (1.5 kg ve üzeri kuru mama paketlerinde geçerli)

Her siparişte %10 indirim

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Ücretsiz beslenme danışmanlığı hizmeti

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ÜRÜN AYRINTILARI

Derileri yalnızca ince bir tüy tabakasıyla kaplı olan Sphynx ırkı kedilerin vücut ısılarını düzenlemek için bol miktarda enerjiye ihtiyacı vardır. Sphynx, özel besin öğelerinden oluşan bir kombinasyonla, bu ırk kedilerin istisnai enerji ihtiyaçlarını karşılamak ve bu sırada deri bariyerinin desteklenmesine ve kalp sağlığının korunmasına yardımcı olmak üzere özel olarak üretilmiştir. 12 aylık ila 12 yaş arası Sphynx ırkı kedilere yöneliktir. Özel biçimli mama tanesi, Sphynx ırkı kedilerin çenesi için tasarlanmıştır. Yüksek enerji ihtiyaçlarının karşılanması için yoğun, yüksek enerji ve daha fazla yağ içeren mama tanesi. Deri bariyerinin desteklenmesine yardımcı olmak üzere Hedefe Yönelik Beslenme. Kalp sağlığının ve fonksiyonlarının desteklenmesine yardımcı olur.

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FAYDALARI

Kalp sağlığı

Kalp sağlığını korumaya yardımcı olması için taurin ve EPA&DHA içerir.

Üriner sistem sağlığı

Yetişkin bir kedinin üriner sistem sağlığını korumaya yardımcı olmak için dengeli mineral miktarı ile formüle edilmiştir.

Deri sağlığı

Omega 3 ve Omega 6 yağ asitleriyle zenginleştirilmiş bu özel formül, derinin bariyer görevinin desteklenmesine, deri ve tüy sağlığının korunmasına yardımcı olur.

Yüksek enerji alımı

Sphynx ırkı kedilerin tüyleri olmadığından beslenmeden alacağı enerjinin yüksek ve yeterli olması çok önemlidir. Bu sebeple Sphynx Adult maması uygun yağ içeriği sayesinde Sphynx ırkı kedilerin yüksek enerji ihtiyacını karşılar.

Özel tasarlanmış kuru mama tanesi: Sphynx çenesi

Sphynx ırkı kedilerin çene yapısına uyarlanarak özel olarak tasarlanmış kalın üçgen şekilli bu mama, ağız hijyenini desteklemeye yardımcı olmak için çiğnemeye teşvik eder.

BESLENME BİLGİLERİ

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