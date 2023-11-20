Yavru kedinizin parazitlerini ne zaman ve nasıl döktürmelisiniz?

Solucanlar ve bağırsak parazitleri yavru kedilerde o kadar yaygındır ki hem nelere dikkat edilmesi gerektiği hem de tedavi seçenekleri hakkında önceden bilgi edinmek iyi bir fikir olabilir.

Yavru kediler nasıl parazit kapar? Daha çok küçük olsalar da yavru kediler süt emerken annelerinin sütünden, bahçenizdeki topraktan ve hatta dışarıda denk geldikleri bir dışkıdaki yumurtaları yuttuklarında parazit kapabilirler. Neyse ki yavru kedinizin parazitlerini dökmesi için birkaç etkili tedavi seçeneği mevcuttur ve veterineriniz bu parazitlerle nispeten kolay bir şekilde başa çıkabilir.

Veteriner hekimlerin yavru kedilerde en çok karşılaştığı parazit türleri yuvarlak solucanlar, tenyalar ve kancalı kurtlardır. Parazitlerin tedavi edilmemesi, bağışıklık sistemi henüz olgunlaşmamış küçük yavru kediler için ciddi sağlık riskleri doğurabilir. Düzenli dışkı testlerini de içerebilen, veteriner tarafından önerilen bir parazit döktürme programının uygulanması genel olarak iyi sağlık yönetiminin bir parçasıdır ve solucanları ve parazitleri yavru kedinizden uzak tutmanıza yardımcı olur.

İşte yavru kedinizde parazit istilasını önlemenize yardımcı olması için bilmeniz gerekenler.