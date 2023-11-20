Yavru kedinizin parazitlerini ne zaman ve nasıl döktürmelisiniz?
Solucanlar ve bağırsak parazitleri yavru kedilerde o kadar yaygındır ki hem nelere dikkat edilmesi gerektiği hem de tedavi seçenekleri hakkında önceden bilgi edinmek iyi bir fikir olabilir.
Yavru kediler nasıl parazit kapar? Daha çok küçük olsalar da yavru kediler süt emerken annelerinin sütünden, bahçenizdeki topraktan ve hatta dışarıda denk geldikleri bir dışkıdaki yumurtaları yuttuklarında parazit kapabilirler. Neyse ki yavru kedinizin parazitlerini dökmesi için birkaç etkili tedavi seçeneği mevcuttur ve veterineriniz bu parazitlerle nispeten kolay bir şekilde başa çıkabilir.
Veteriner hekimlerin yavru kedilerde en çok karşılaştığı parazit türleri yuvarlak solucanlar, tenyalar ve kancalı kurtlardır. Parazitlerin tedavi edilmemesi, bağışıklık sistemi henüz olgunlaşmamış küçük yavru kediler için ciddi sağlık riskleri doğurabilir. Düzenli dışkı testlerini de içerebilen, veteriner tarafından önerilen bir parazit döktürme programının uygulanması genel olarak iyi sağlık yönetiminin bir parçasıdır ve solucanları ve parazitleri yavru kedinizden uzak tutmanıza yardımcı olur.
İşte yavru kedinizde parazit istilasını önlemenize yardımcı olması için bilmeniz gerekenler.
Yavru kedimde parazit olabilir mi? Dikkat edilmesi gereken belirtiler
Yavru kediniz parazit kapmışsa şu belirtileri fark edebilirsiniz:
- Kilo kaybı
- Yavaş büyüme
- Kanlı da olabilen ishal
- Kusma
- Tüy yumağı olmadan öksürük veya kuru öksürük
- Şişkin karın
- İştah kaybı
- Uyuşukluk
- Beyaz, yassı bir ip veya pirinç tanesine benzeyen parazit parçaları ya da yavru kedinizin dışkısında veya anüs çevresindeki tüylerde parçalar bulursunuz
- Yavru kedinizin yatağında parazitler veya parazit parçaları
Bu belirtileri fark ederseniz sağlık kontrolü için veterinere gitme zamanı gelmiş demektir.
Yavru kediler nasıl parazit kapar? Düşündüğünüzden daha kolay!
Yavru kedilerin günlük hayatlarında parazit kapmaları için daha en başından pek çok uygun durum vardır. Yavru kediniz, anne sütü yoluyla bulaşan yumurtalardan ya da kum kabındaki dışkısından parazit kapabilir.
Toprak, enfekte olmuş bir kedinin tüyleri ve hatta kedinizin yatağı gibi kontamine olmuş alanlar da parazit yumurtaları barındırabilir. Kum kabından ya da bahçenizdeki gezintisi sırasında patilerine larvalar yerleşebilir ve kendiniz kendini yalayarak temizlerken bunları kolayca yutabilir.
Yavru kediniz parazitleri başka yollarla da kapabilir.
- Kediler ve yavru kediler birbirlerini yalayarak temizlerler. Tüylerinin üzerinde dışkı olabilir ve karşılıklı temizlik sırasında yanlışlıkla yutulabilir.
- Yavru kedinizin dışarıda avladığı veya topladığı ikincil konakçıların kas dokularında ve bağırsaklarında parazit yumurtaları ve larvalar olabilir. Yavru kediniz avını yutarsa bu yumurtalar ve larvalar yavru kedinize geçer.
- Pire ve keneler de parazit yumurtaları taşır. Yavru kediniz bir pire yutarsa yumurtalar gastrointestinal (GI) sistemine girer, burada büyür ve sorunlara neden olabilir.
- Birçok parazit zoonozdur; hayvanlara ve insanlara bulaşabilirler.
Yavru kedilerde yaygın olarak bulunan parazit türleri
Yuvarlak solucanlar, yavru kedinizin vücuduna yumurta olarak giren ve bağırsaklarında yetişkinliğe ulaşan uzun solucanlardır. Yavru kediler bu parazitleri anne sütünden, enfekte olmuş bir kedinin dışkısını yuttuklarında ya da enfekte olmuş bir kuş, fare veya böcek gibi ikincil bir konakçıyı taşıdıklarında ya da yediklerinde kapabilirler.
- Yavru kedinizin dışkısında parazitler veya parazit parçaları fark edebilirsiniz. Tohumlara veya pirinç tanelerine benzerler.
- Yuvarlak kurt belirtileri uyuşukluk, şişkin karın, kusma, ishal, yavaş büyüme, iştah kaybı ve kilo kaybıdır.
- Dışkı testi, yuvarlak solucanları tespit eder. Tedavi, veteriner hekiminiz tarafından reçete edilen geniş spektrumlu bir parazit ilacıdır.
- Yuvarlak solucanlar hayvanlardan insanlara ve insanlardan hayvanlara geçebilir.
Kancalı kurtlar, anne kediden plasenta yoluyla veya emzirme yoluyla geçebilir. İlerleyen dönemlerde kontamine olmuş dışkı yoluyla da geçebilir. Kancalı kurtlar, bağırsak duvarına ‘kanca atar’ ve yavru kedinizin kanıyla beslenerek kedinizin büyümek ve gelişmek için ihtiyaç duyduğu besinleri tüketir. Büyük bir istila, şiddetli anemiye neden olabilir ve yavru kediniz için hayati tehlike oluşturabilir.
- Yumurtalar ve parçalar, kontamine olmuş ortamlardan tüylere ve patilere yapışabilir ve temizlik sırasında kediniz tarafından yutulabilir.
- Kancalı kurtları tespit etmek için dışkı testleri kullanılır. Tedavi, bir veteriner hekim tarafından reçete edilen geniş spektrumlu bir parazit ilacıdır.
- Ne yazık ki tedavi yalnızca yetişkin kancalı kurtları öldürür. İlaçlar geride yumurta bırakabildiğinden ek testler ve tedaviler gerekebilir.
- İnsanlar, enfekte olmuş bir kedinin dışkısını tuttuklarında ve hatta enfekte olmuş bir hayvanın sık sık gittiği çimlerin üzerinde oturduklarında yanlışlıkla kancalı kurt yumurtalarını veya larvalarını yutabilirler. Yüzünüze dokunursanız veya ellerinizi yıkamazsanız parazitler sisteminize girebilir.
Tenyalar, her biri kendi üreme organlarına sahip olan ve yumurtalar barındıran birden fazla parçadan oluşan uzun, yassı parazitlerdir. Pireler, kuşlar ve kemirgenler, parazit yumurtalarını yutar ve taşıyıcı olurlar. Yavru kediniz bu taşıyıcılardan birini yerse yumurtalar yavru kedinize geçer ve parazitler yumurtadan çıkarak bağırsaklarında yaşamaya başlar.
- Yavru kediniz tenya yumurtası taşıyan bir pire (ya da kuş veya kemirgen) yerse yumurtalar sindirim sistemine girerek yetişkin tenyalara dönüşür.
- Tenyalar yutulduktan sonra yavru kedinizin bağırsaklarına yerleşir, kanla ve yavru kedinizin sağlıklı gelişimi için ihtiyaç duyduğu besinlerle beslenir.
- Yavru kedinizin dışkısında tenya parçaları görebilirsiniz. Bir ip parçası veya uzun bir pirinç tanesi gibi görünürler. Bunları kuyruk bölgesinin yakınlarındaki tüylerde ya da yavru kedinizin uyuduğu yerde de görebilirsiniz.
- Tenyalar yavru kedinizin içinde hareket eder ve anüs çevresinde kaşıntıya neden olurlar. Yavru kedinizin kaşıntı hissini hafifletmek için yerde ‘poposunun üstünde kaydığını’ görebilirsiniz.
- Dışkı testleri, tenyaları tespit eder. Tedavi, veteriner hekiminiz tarafından yalnızca reçeteyle verilen bir tablet veya enjeksiyon yoluyla yapılır.
- İnsanlar kontamine olmuş etleri yediklerinde ya da çevrelerindeki pireleri veya larvaları yanlışlıkla yuttuklarında tenya kapabilirler.
Yavru kedilerin parazitleri ne zaman döktürülür?
Yavru kediler yaklaşık iki ila üç haftalıkken parazit döktürme programına başlanabilir. Bu öneri, ülkelere göre farklılık göstermektedir. Yavru kedinizin parazit döktürme programını belirlemek için en iyi kaynak veteriner hekiminizdir. Program ayrıca yavru kedinizin yaşına, büyüklüğüne, sağlık durumuna ve yaşam tarzına da bağlı olacaktır.
Çoğu yetiştirici ve kurtarıcı, yavru kediler yeni yuvalarına gitmeden önce parazit tedavisine başlar. Yavru kedinize parazit ilacı verilmediyse parazit döktürme sürecine başlamak için veterinerinizden randevu alın.
Yavru kedilerde parazitler nasıl döktürülür?
Çoğu kedi bir noktada parazit kapar. Düzenli testler ve bir parazit döktürme programı, yavru kediniz için en iyi önleme planlarıdır.
Bununla birlikte, parazit ilaçlarının etkisi çoğu insan tarafından yanlış anlaşılmaktadır. İlaç, parazit tedavisi sırasında yavru kedinizin sindirim sisteminde bulunan yetişkin parazitleri öldürür. Gelecekte olabilecek yeni bir parazit istilasını önlemez. Evinize bir pire girerse ve yavru kediniz kendini temizlerken onu yutarsa yeniden parazit kapar. Ev kedisi olsalar bile yavru kedilerin düzenli olarak parazit tedavisine ihtiyaç duymasının nedeni budur.
Parazitleri uzak tutmak için en iyi önleyici tedbirler şunlardır:
- Veterineriniz tarafından denetlenen düzenli bir parazit döktürme programı uygulayın
- Yavru kedinizin aşılarını zamanı geldiğinde yaptırın
- Kum kabını her gün temizleyin ve bahçenizi de kontrol edin
- Dışarıda gece gezmelerini sınırlayın
- Yavru kedinizin avlarını yemesine izin vermeyin
- Özellikle yaz aylarında veya daha sıcak aylarda pire ve kene tedavilerini düzenli olarak uygulayın
Yavru kediler için en iyi parazit ilacı. Böyle bir şey var mı?
Üzgünüz ancak yavru kediler için en iyi parazit ilacı diye bir şey yoktur. İlaç, var olan parazitin türüne bağlıdır. Yaş, kilo ve sağlık da başlıca diğer faktörlerdir. Tabletler, macunlar veya sıvılar, doğrudan yavru kedinizin boynuna uygulanan damlalar, leziz ödül mamaları ve enjeksiyonlar gibi çeşitli türlerde ilaçlar bulunmaktadır.
Çoğu ilaç geniş spektrumludur, yani yavru kedinizi pek çok solucan ve parazit türünden kurtarabilir. Dışkı testi ile yavru kedinizde bulunan parazitler belirlendikten sonra veterineriniz yavru kediniz için doğru ilacı reçete edecektir. Tedavinin nasıl uygulanacağı hakkında bilgi istemekten çekinmeyin.
Yavru kedinizin parazitlerini döktürdükten sonra ne beklemelisiniz?
Parazit ilaçları oldukça güvenlidir ve nadiren yan etkilere neden olurlar. İlaç uygulandıktan sonra yavru kedinizin dışkısında ölü parazitler görebilirsiniz. Bu normal süreç bir veya iki hafta sürebilir ancak tüm yetişkin parazitler vücuttan atıldığında sona erecektir.
İlacın diğer yan etkileri mide rahatsızlığı, ishal veya kusmadır. Yavru kediniz bir parazit ilacı aldığında ilaç tek seferde tüm parazitleri öldürür. Bu, var olan parazit miktarına bağlı olarak bağırsak iltihabına ve rahatsızlığa neden olabilir. Bu durum bir veya iki gün içinde kendiliğinden düzelir ve yaygın görülen bir durumdur. Büyük bir parazit istilası, yaşamı tehdit edebilecek bir bağırsak tıkanıklığına neden olabilir. Endişeleriniz varsa veya yavru kediniz gerçekten rahatsız hissediyorsa mutlaka veterinerinizle konuşun.
Yavru kediler için doğal ve reçetesiz parazit ilaçları
Bazı insanlar yavru kedilerinin parazitlerini dökmesi için zerdeçal veya Hindistan cevizi yağı kullanır. Bu iyi bir fikir değildir. Farklı parazitler, farklı tedaviler gerektirir. Dolayısıyla kedilerin uygun şekilde tedavi edilebilmeleri için parazitlerin belirlenmesi gerekir. Dışkı testi, yavru kedinizde bu parazitleri doğru bir şekilde belirlemenin tek yoludur. Evde tedavi yöntemleri bazı parazitleri ortadan kaldırabilir ancak parazitler küçük kediniz için ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğinden yavru kedinizi sağlıklı tutmak için en iyi kaynak veterinerinizdir.
Bazı yavru kedi sahipleri, reçetesiz satılan parazit ilaçlarını denemektedir. Bu ilaçlar her zaman etkili olmaz. Doz yanlış ayarlanabilir veya aktif bileşenler etkisiz olabilir.
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