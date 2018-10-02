Evcil hayvanlarınızı veteriner hekime götürmeye alışık olabilirsiniz; ancak değilseniz, bunu nasıl yapacağınızı ve yavru kedinizin bu süreçte olabildiğince rahat olmasını nasıl sağlayacağınızı anlamak için biraz zaman harcamanız iyi olacaktır.

Yavru kedinizin veteriner hekimi nasıl seçilmelidir?

Yavru kedinizi ilk aldığınızda, onu sürekli aynı veteriner hekime götürmeniz tavsiye edilmiş olabilir. Bu mümkün değilse, hangi nedenle olursa olsun evcil hayvanınız için bir klinik seçmeniz gerekecektir.

Yeni bir muayenehane seçerken dikkat etmeniz gerekenler şunlardır:

Muayenehanenin yerel itibarı

Evinize ne kadar yakın olduğu

Muayenehaneye nasıl gidildiği

Kolay park yeri bulunabilmesi

Kliniğin temiz ve bakımlı olup olmadığı

Evcil hayvan dosyalarının güncel olup olmadığı

Sağlık muayenelerinde aşı anımsatması gönderilip gönderilmediği

Uyguladıkları önleyici ilaç programları olup olmadığı

Kullanılan ekipmanın standardı ve çeşitleri

Acil veya iş saati dışındaki hizmetleri düzenleme biçimleri

Evcil hayvanınız için beslenme önerileri sunup sunmadıkları

Yaklaşımlarının kedinizin ihtiyaçlarına uygun olup olmadığı

Kedi çok inatçı, hatta saldırgan davranıyorsa, bunun nedeni veteriner kliniğine yapılan ziyaretler sırasında korkması ve saldırıya uğradığını hissetmesine neden olan "tehditlerle" başa çıkmanın başka bir yolunu bulamamasıdır.

Yavru kedinizi veteriner hekime götürmeden önce yapmanız gerekenler

Veteriner hekiminiz, kedinin sahibi olarak vereceğiniz bilgileri, hangi aşıların gerekli olduğuna karar verme sürecinde son derece yararlı bulacaktır.

Veteriner hekimi ziyaret etmeden önce kedinizin sağlık karnesini kontrol edin. Kedinizin beslenme şekli (marka, miktar vb.), su içme alışkanlıkları, ortam ve herhangi bir yeme, sindirim veya davranış değişikliği fark edip etmediğiniz gibi bazı bilgileri yazmak yararlı olabilir.

Kedinizin sağlık geçmişi ve geçmiş tedavi kayıtlarını saklamak çok önemlidir. İdeal olarak bu bilgileri bir sağlık dosyasında saklamanız önerilir.

Yavru kedinizi veteriner hekime götürme

Kediniz, güvenlik nedeniyle özel tasarlanmış bir kedi sepetinde seyahat etmelidir. Bu, ideal durumda yavru kedi için tanıdık bir nesne olmalıdır. İşleri kolaylaştırmak için yakın zamanda veteriner hekimine gitmeyi planlıyorsanız, konsültasyondan birkaç gün önce sepeti çıkarın ve evin yavru kedinizin gitmeyi sevdiği bir köşesinde açık olarak bırakın.

Taşıma kutusuna sakinleştirici kokular püskürtebilir ve içine kedinin kendi kokusunu taşıyan bir örtü koyabilirsiniz. Bu, yavru kedinin kutuya alışmasını ve kendini meraklı gözlerden uzakta, güvende hissetmesini sağlar. Taşıma kutusunun açık bir yanı varsa, içerisinin daha az görünmesi için bir battaniye veya havlu ile örtün.

Yavru kediniz veteriner hekimdeyken onu nasıl kontrol etmelisiniz?

Veteriner hekime yapılan ziyaretin olası olumsuz etkilerini en aza indirmek için yararlı öneriler: