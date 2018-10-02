Yavru kedinizin ilk veteriner hekim ziyaretine hazırlanma
Evcil hayvanlarınızı veteriner hekime götürmeye alışık olabilirsiniz; ancak değilseniz, bunu nasıl yapacağınızı ve yavru kedinizin bu süreçte olabildiğince rahat olmasını nasıl sağlayacağınızı anlamak için biraz zaman harcamanız iyi olacaktır.
Yavru kedinizin veteriner hekimi nasıl seçilmelidir?
Yavru kedinizi ilk aldığınızda, onu sürekli aynı veteriner hekime götürmeniz tavsiye edilmiş olabilir. Bu mümkün değilse, hangi nedenle olursa olsun evcil hayvanınız için bir klinik seçmeniz gerekecektir.
Yeni bir muayenehane seçerken dikkat etmeniz gerekenler şunlardır:
- Muayenehanenin yerel itibarı
- Evinize ne kadar yakın olduğu
- Muayenehaneye nasıl gidildiği
- Kolay park yeri bulunabilmesi
- Kliniğin temiz ve bakımlı olup olmadığı
- Evcil hayvan dosyalarının güncel olup olmadığı
- Sağlık muayenelerinde aşı anımsatması gönderilip gönderilmediği
- Uyguladıkları önleyici ilaç programları olup olmadığı
- Kullanılan ekipmanın standardı ve çeşitleri
- Acil veya iş saati dışındaki hizmetleri düzenleme biçimleri
- Evcil hayvanınız için beslenme önerileri sunup sunmadıkları
- Yaklaşımlarının kedinizin ihtiyaçlarına uygun olup olmadığı
Kedi çok inatçı, hatta saldırgan davranıyorsa, bunun nedeni veteriner kliniğine yapılan ziyaretler sırasında korkması ve saldırıya uğradığını hissetmesine neden olan "tehditlerle" başa çıkmanın başka bir yolunu bulamamasıdır.
Yavru kedinizi veteriner hekime götürmeden önce yapmanız gerekenler
Veteriner hekiminiz, kedinin sahibi olarak vereceğiniz bilgileri, hangi aşıların gerekli olduğuna karar verme sürecinde son derece yararlı bulacaktır.
Veteriner hekimi ziyaret etmeden önce kedinizin sağlık karnesini kontrol edin. Kedinizin beslenme şekli (marka, miktar vb.), su içme alışkanlıkları, ortam ve herhangi bir yeme, sindirim veya davranış değişikliği fark edip etmediğiniz gibi bazı bilgileri yazmak yararlı olabilir.
Kedinizin sağlık geçmişi ve geçmiş tedavi kayıtlarını saklamak çok önemlidir. İdeal olarak bu bilgileri bir sağlık dosyasında saklamanız önerilir.
Yavru kedinizi veteriner hekime götürme
Kediniz, güvenlik nedeniyle özel tasarlanmış bir kedi sepetinde seyahat etmelidir. Bu, ideal durumda yavru kedi için tanıdık bir nesne olmalıdır. İşleri kolaylaştırmak için yakın zamanda veteriner hekimine gitmeyi planlıyorsanız, konsültasyondan birkaç gün önce sepeti çıkarın ve evin yavru kedinizin gitmeyi sevdiği bir köşesinde açık olarak bırakın.
Taşıma kutusuna sakinleştirici kokular püskürtebilir ve içine kedinin kendi kokusunu taşıyan bir örtü koyabilirsiniz. Bu, yavru kedinin kutuya alışmasını ve kendini meraklı gözlerden uzakta, güvende hissetmesini sağlar. Taşıma kutusunun açık bir yanı varsa, içerisinin daha az görünmesi için bir battaniye veya havlu ile örtün.
Yavru kediniz veteriner hekimdeyken onu nasıl kontrol etmelisiniz?
Veteriner hekime yapılan ziyaretin olası olumsuz etkilerini en aza indirmek için yararlı öneriler:
- Bekleme odasında kedinizi sepetinde tutun ve sepeti sandalye gibi yüksek bir yere koyun.
- Ani hareketler yapmaktan kaçının ve kedinizi muayene masasına koyarken sepetten yavaşça çıkarın.
- Bazı kediler kafesinde kendisini güvende hisseder. Böyle bir durumda veteriner hekimin hayvana ulaşabilmesi için sepetin üst kısmını çıkarın.
- Kedinizle yumuşak bir tonla konuşun ve kendiniz de sakin davranın. Tedirgin olursanız kediniz bunu hisseder ve daha stresli hale gelir.
- Uzmanlara güvenebilirsiniz: veteriner hekim ekibiniz çok inatçı kedilerle bile başa çıkmaya alışıktır. Müdahale etmeye çalışırsanız, sadece engel olmakla kalmayıp kendiniz de incinebilirsiniz.
- Bazı veteriner hekimler evlerde de hizmet verir. Bu durumda kediyi, tercihen çok fazla saklanma yeri olmayan bir odaya kapatın. Bazı veteriner hekim ziyaretlerinin sizin de kedinin de muayenehaneye gitmesini gerektireceğini unutmayın.
- Ürkmüş bir kedi, özellikle de solunum sorunları varsa veya bir kaza geçirmişse durumu daha da kötüleştirebilir. Sakinliğinizi korumak, kedinizi okşayarak ve yumuşak bir sesle konuşarak rahatlatmak burada en doğru yaklaşımdır.
- Kedinizin hastaneye yatırılması gerektiğinde, mümkünse kediye özgü ihtiyaçları dikkate alan bir yer seçin. Ziyaretin önceden planlanmış olması durumunda çoğu kez yanınıza kedinizin yastığını veya en sevdiği battaniyeyi, hatta giydiğiniz ve dolayısıyla kokunuzun sindiği bir kıyafeti bile alabilirsiniz.
Veteriner hekimden eve dönüş
Kediler çoğunlukla kendi tanıdık ortamlarına döndükleri için mutlu olurlar. Veteriner hekiminden döndüğünüzde kedinizin sakince eve yerleşmesine izin verin.
Kediler (yeterince sağlıklılarsa), mobilyaların yerinin değiştirilmediğinden, bahçenin hala orada olduğundan ve kum kabının gerçekten kendilerine ait olduğundan emin olmak isteyecektir.
Sıklıkla sevdikleri yerleri kontrol edecekler ve alınlarını sürterek ya da tırnaklarını keskinleştirerek kokularını bırakacaklardır.
Ancak birkaç kedinin bulunduğu evlerde kedi topluluğuna mutlu ve huzurlu bir dönüş yapabilmek için birkaç önlem almanız gerekecektir.
Yavru kedinizi diğer evcil hayvanlara tekrar tanıtma
İyi yapılanmış kedi gruplarında her kedi diğerlerini tanır ve düzenli olarak koku imzası alışverişinde bulunur.
Bir kedinin gruptan geçici olarak ayrılması ve eve geri döndüğü zaman gruptaki bir kedi veya tüm kediler tarafından tanınmaması kaygıya ve hatta kavgaya neden olabilir.
Bu nedenle, gruptan ayrılan kedi tekrar eve döndüğünde bazı önlemler almak gerekir.
Bu önlemler, türü ne olursa olsun yeni bir bireyin eve ilk kez getirildiği durumlarda da kullanılabilir:
- Her şeyden önce, hayvanlar için zararlı olmayan sentetik kokular püskürterek evdeki atmosferin huzurlu olduğundan emin olabilirsiniz
- Yeni gelenin "yerli" gibi kokması için, evden çıkmamış bir kedinin kokusunu taşıyan bir bezle onu ovalayabilirsiniz.
- Mümkünse, taşıma kutusuna evdeki kedilerin kullandığı bir örtüyü yerleştirin ve eve gelen kedinin yeni arkadaşlarının kokusunu tanımasını sağlayın.
Veteriner hekim ziyaretinden önce, ziyaret sırasında veya sonrasında stresli bir durumla karşılaşmanız yavru kedi üzerinde kalıcı bir etki bırakabilir ve onu gelecekteki veteriner hekimi ile olan randevularına karşı daha dirençli hale getirebilir.
Bu işlemin sakin ve stressiz olmasını sağlamak için saydığımız birkaç basit adımı atarak yetişkin yaşamında veteriner hekime giderken kedinizin daha rahat ve kendinden emin olmasını sağlayabilirsiniz.
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