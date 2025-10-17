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Ageing 15+ Yaşlı Kedi Kuru Maması
Ageing 15+ Yaşlı Kedi Kuru Maması
Ageing 15+ Yaşlı Kedi Kuru Maması
Ageing 15+ Yaşlı Kedi Kuru Maması
Ageing 15+ Yaşlı Kedi Kuru Maması
Ageing 15+ Yaşlı Kedi Kuru Maması
Ageing 15+ Yaşlı Kedi Kuru Maması
Ageing 15+ Yaşlı Kedi Kuru Maması
Ageing 15+ Yaşlı Kedi Kuru Maması
Ageing 15+ Yaşlı Kedi Kuru Maması
Ageing 15+ Yaşlı Kedi Kuru Maması
Ageing 15+ Yaşlı Kedi Kuru Maması
Ageing 15+ Yaşlı Kedi Kuru Maması
Ageing 15+ Yaşlı Kedi Kuru Maması
Ageing 15+ Yaşlı Kedi Kuru Maması
Ageing 15+ Yaşlı Kedi Kuru Maması
Ageing 15+ Yaşlı Kedi Kuru Maması

Ageing 15+ Yaşlı Kedi Kuru Maması

Kuru Kedi Maması

Yaşlı kedilere özel mama (tam yem) - 15 yaşından büyük

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Boyut: 2 kg
884,5 TL/kg
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Nasıl çalışır?
1.592,1 TL
/ 720 TL/kg
3 Hafta
4 Hafta
5 Hafta
6 Hafta
7 Hafta
8 Hafta
9 Hafta
10 Hafta
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Tamamen izlenebilir bileşenler

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ÜRÜN AYRINTILARI

ROYAL CANIN® Ageing 15+, 15 yaş ve üzeri kediler için formüle edilmiştir. Yaşlı kediler için tasarlanmış ve test edilmiş olan bu formül, kolay yenilebilir mama taneleri sayesinde kediniz için keyifli bir beslenme deneyimi sunar. Ayrıca artırılmış yenilebilirlik ile tat ve koku algısını destekler. HealthyAge7™ Advanced Complex Bu formül, 15 yaş üzeri kedilerde sağlık ve canlılığın 7 temel boyutunu desteklemek üzere hassas şekilde dengelenmiş besin öğeleri içerir: • İştah & kilo: İştahı desteklemek ve ideal kilonun korunmasına yardımcı olmak için yüksek yenilebilirliğe ve daha yüksek enerji içeriğine sahiptir.* • Sindirim sistemi: Sindirimi desteklemek için prebiyotik lifler ve yüksek sindirilebilir proteinler içerir. • Hareketlilik: Eklem sağlığını ve hareketliliği desteklemek için daha fazla EPA & DHA* ve kondroitin içerir. • Deri & tüy: linoleik asit, çinko ve GLA içeriği ile deri ve tüy sağlığının korunmasına yardımcı olur. • Böbrek: Böbrek sağlığını desteklemek için yüksek kaliteli protein ve uyarlanmış fosfor seviyeleri içerir* • Beyin & görme fonksiyonları: bilişsel fonksiyonları ve görmeyi desteklemek için triptofan, EPA & DHA, taurin ve A vitamini içerir. • Bağışıklık sistemi: bağışıklık sistemini desteklemeye yardımcı olmak için C & E vitaminleri, lutein, taurin, beta-karoten ve likopen içerir. *Karşılaştırmalar, ROYAL CANIN® Ageing 15+ kuru mama ile ROYAL CANIN® Ageing 11+ kuru mama arasındaki farklara dayanmaktadır. Yaşlı kediniz için karışık besleme: ROYAL CANIN® Ageing 15+, gravy sos içinde parçalar ve yumuşak mousse dahil olmak üzere farklı dokularda sunulmaktadır. Bu seçenekler, öğün deneyimini daha keyifli hale getirebilir ve kedinizin beslenmesine çeşitlilik katarak dengeli bir karışık besleme yaklaşımı için ideal bir seçenek sunar.

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FAYDALARI

HealthyAge7™ BOP

HealthyAge7™ Advanced Complex içeren hassas beslenme formülü, 15 yaş üzeri kedilerde optimal sağlık ve canlılığın 7 temel boyutunu desteklemeye yardımcı olur.

Yaşlı kediler için kolay yenilebilir mama tanesi (FOP)

Kolay yenilebilir mama taneleri

Böbrek Sağlığı

Yüksek kaliteli proteinler & uyarlanmış fosfor seviyesi

Deri ve Tüy Sağlığı

Linoleik asit & çinko

Hareketlilik

EPA + DHA & kondroitin

İştah & Kilo

Yüksek yenilenebilirlik ve enerji içeriği

Sindirim

Prebiyotik lifler ve yüksek sindirilebilir proteinler

Beyin & Görme

Triptofan, EPA + DHA, taurin, A vitamini

Bağışıklık

C & E vitaminleri, taurin, beta-karoten, likopen

BESLENME BİLGİLERİ

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