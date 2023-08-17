British Shorthair Adult

ÜRÜN AYRINTILARI

ROYAL CANIN® British Shorthair, kas kütlesinin korunması için uygun seviyede protein ve bunun yanı sıra sağlıklı kemiklerin ve eklemlerin desteklenmesine yardımcı olan ve deri ve tüy sağlığı konusunda faydalı Omega 3 yağ asitleri içerir. 12 aylık ila 12 yaş arası British Shorthair ırkı kedilere yöneliktir. Boyutu ve dokusu özel olarak adapte edilmiş ay biçimli mama tanesi. Kas kütlesini korur. Sağlıklı kemikleri ve eklemleri destekler. Sağlıklı kalp fonksiyonunu korur.

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