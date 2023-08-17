British Shorthair Adult
Kuru / Kedi
Kediler için dengeli tam yem –Yetişkin British Shorthair kedilerine özel -12 aydan büyük
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Özel tasarlanmış kuru mama tanesi
Özel olarak tasarlanmış geniş ve kıvrımlı bu mama, British Shorthair ırkı kedilerin çene yapısına özel olarak uyarlanmıştır. Bu özel mama ağız hijyenini desteklemeye yardımcı olmak için kavramayı kolaylaştırıp çiğnemeye teşvik eder.
Kas yapısı
Uyarlanmış protein düzeyi, kas kütlesinin korunmasına katkı sağlar. Sağlıklı yağ metabolizmasında rol oynayan L-karnitin ile zenginleştirilmiştir.
Kemik ve eklem sağlığı
Sağlıklı kemik ve eklemleri desteklemek üzere formüle edilmiştir. Omega 3 yağ asitleriyle (EPA ve DHA) zenginleştirilmiştir.
Kalp sağlığı
Sağlıklı kalp fonksiyonunu korumaya yardımcı olmak için taurin ve EPA&DHA içerir.
|Kedinin kilosu
|Düşük enerji ihtiyacı
|Yüksek enerji ihtiyacı
|3 - 4 kg
|34 -41 g (15 - 23 g + 1 poşet)
|42 - 52 g (24 - 33 g + 1 poşet)
|5 - 6 kg
|49 - 55 g (30 - 37 g + 1 poşet)
|61 - 69 g (42 - 51 g + 1 poşet)
|7 - 8 kg
|62 - 68 g (43 - 49 g + 1 poşet)
|77 - 85 g (59 - 66 g + 1 poşet)
ÜRÜN AYRINTILARI
ROYAL CANIN® British Shorthair, kas kütlesinin korunması için uygun seviyede protein ve bunun yanı sıra sağlıklı kemiklerin ve eklemlerin desteklenmesine yardımcı olan ve deri ve tüy sağlığı konusunda faydalı Omega 3 yağ asitleri içerir. 12 aylık ila 12 yaş arası British Shorthair ırkı kedilere yöneliktir. Boyutu ve dokusu özel olarak adapte edilmiş ay biçimli mama tanesi. Kas kütlesini korur. Sağlıklı kemikleri ve eklemleri destekler. Sağlıklı kalp fonksiyonunu korur.