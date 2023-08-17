British Shorthair Adult

British Shorthair Adult

Kuru / Kedi

Kediler için dengeli tam yem –Yetişkin British Shorthair kedilerine özel -12 aydan büyük

Adet 1
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Özel tasarlanmış kuru mama tanesi

Özel olarak tasarlanmış geniş ve kıvrımlı bu mama, British Shorthair ırkı kedilerin çene yapısına özel olarak uyarlanmıştır. Bu özel mama ağız hijyenini desteklemeye yardımcı olmak için kavramayı kolaylaştırıp çiğnemeye teşvik eder.

Kas yapısı

Uyarlanmış protein düzeyi, kas kütlesinin korunmasına katkı sağlar. Sağlıklı yağ metabolizmasında rol oynayan L-karnitin ile zenginleştirilmiştir.

Kemik ve eklem sağlığı

Sağlıklı kemik ve eklemleri desteklemek üzere formüle edilmiştir. Omega 3 yağ asitleriyle (EPA ve DHA) zenginleştirilmiştir.

Kalp sağlığı

Sağlıklı kalp fonksiyonunu korumaya yardımcı olmak için taurin ve EPA&DHA içerir.

ÜRÜN AYRINTILARI

ROYAL CANIN® British Shorthair, kas kütlesinin korunması için uygun seviyede protein ve bunun yanı sıra sağlıklı kemiklerin ve eklemlerin desteklenmesine yardımcı olan ve deri ve tüy sağlığı konusunda faydalı Omega 3 yağ asitleri içerir. 12 aylık ila 12 yaş arası British Shorthair ırkı kedilere yöneliktir. Boyutu ve dokusu özel olarak adapte edilmiş ay biçimli mama tanesi. Kas kütlesini korur. Sağlıklı kemikleri ve eklemleri destekler. Sağlıklı kalp fonksiyonunu korur.

görsel yanındaki ürün detayları

Evcil hayvanların sağlığını ve refahını desteklemek

Tüm ekosistemimiz için değer yaratmak

2025'e kadar sertifikalı karbon nötr olma taahhüdü

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