British Shorthair

British Shorthair

Yaş / Kedi

Yetişkin kediler için tam yem (8 ay ve üstü)

Adet 1
Doğru porsiyon nedir?

Ücretsiz kargo

Üriner sistem sağlığı

British Shorthair ırkı kedilerin üriner sistem sağlığını desteklemeye yardımcı olur.

Deri ve tüy sağlığı

Deri ve tüy sağlığını korumaya yardımcı olur.

Orta derecede enerji

Etkili kilo kontrolünü sağlamak için uyarlanmış yağ içerir.

ÜRÜN AYRINTILARI

ROYAL CANIN® British Shorthair Adult in Gravy, British Shorthair kedinizin tüm beslenme ihtiyaçları dikkate alınarak özel olarak formüle edilmiştir. British Shorthair tipik olarak sağlam, ağır ve kaslı bir vücuda sahiptir. Doğal olarak sağlam ve güçlü bir kedi olarak, kedinizin ağırlığı öncelikle yağ yerine kaslardan gelmelidir. Bu nedenle, doğru besinlerin (ve doğru porsiyon miktarlarının) uygulanması gereklidir. ROYAL CANIN® British Shorthair Adult in Gravy, etkin kilo yönetimi için orta enerji düzeyine ve uyarlanmış bir yağ içeriğine (%3,2) sahiptir. ROYAL CANIN® British Shorthair Adult in Gravy, sağlıklı bir tüy yapısını korumanın yanı sıra, deri sağlığını da desteklemek ve korumak için, çeşitli vitaminleri de içeren özel bir besin dengesine sahiptir. Her kedinin özel tercihlerine hitap etmek için, ROYAL CANIN® British Shorthair Adult yaş mamasının yanı sıra gevrek ve lezzetli kuru mama seçeneği de sunulmaktadır. Karıştırarak besleme uygularken, kedinizin uygun miktarda yaş ve kuru mama alıp maksimum faydayı elde ettiğinden emin olmak için besleme kılavuzumuzu uygulayın.

Evcil hayvanların sağlığını ve refahını desteklemek

Tüm ekosistemimiz için değer yaratmak

2025'e kadar sertifikalı karbon nötr olma taahhüdü

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