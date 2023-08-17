British Shorthair Kitten
Kuru / Kedi
Kediler için dengeli tam yem - Yavru British Shorthair kedilerine özel (12 aya kadar)
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Özel British Shorthair çenesi
Özel olarak tasarlanmış ay şeklindeki bu mama, yavru British Shorthair ırkı kedilerin rahatça kavraması için büyüklük ve yapı yönünden uyarlanmıştır. Bu özel mama ağız hijyenini desteklemeye yardımcı olmak için çiğnemeye teşvik eder.
Kas ve kemik büyümesi
Sağlıklı bir büyüme için sağlıklı kas ve kemik gelişimini desteklemeye yardımcı olmak üzere uyarlanmış protein içeriği ve özel olarak dengelenmiş vitaminler ve mineraller içerir. Sağlıklı yağ metabolizmasında rol oynayan L-karnitin ile zenginleştirilmiştir.
Sindirim sistemi sağlığı
Bağırsak florasındaki dengeyi desteklemeye yardımcı olmak için yüksek derecede sindirilebilir protein (L.I.P.*) ve prebiyotikler. *Çok yüksek sindirilebilirliği nedeniyle seçilmiş protein.
Bağışıklık sistemi desteği
E vitamini de içeren patentli bir antioksidan kompleksi* yavru kedinin doğal savunmasını desteklemeye yardımcı olur. *Fransa, patent N° EP1146870.
|Yavru kedinin yaşı
|2 - 3 ay
|4 - 6 ay
|7 - 9 ay
|10 - 12 ay
|Yavru kedinin kilosu
|0,8 kg - 2,1 kg
|1,8 kg - 3,9 kg
|2,4 kg - 5 kg
|2,9 kg - 5 kg
|Sadece kuru mama
|40 - 70 g
|55 - 77 g
|53 - 67 g
|44 - 58 g
|Hem kuru mama hem de yaş mama
|16 - 45 g + 1/2 poşet
|34 - 56 g + 1 poşet
|32 - 45 g + 1 poşet
|23 - 37 g + 1 poşet
ÜRÜN AYRINTILARI
British Shorthair Kitten, gelişmekte olan sindirim sistemi için yüksek oranda sindirilebilir proteinler ve prebiyotiklerle formüle edilmiştir ve içerdiği antioksidan kompleksi ve diğer besin öğeleri yavru kedinin gelişmekte olan bağışıklık sistemini destekler. 4 ila 12 aylık British Shorthair ırkı yavru kedilere yöneliktir. Boyutu ve dokusu özel olarak adapte edilmiş ay biçimli mama tanesi. Kasları, kemikleri ve tüyleri destekler. Yavru kedinin doğal bağışıklık sisteminin gelişimini destekler. Sindirim sağlığını destekler.