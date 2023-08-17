ÜRÜN AYRINTILARI

British Shorthair Kitten, gelişmekte olan sindirim sistemi için yüksek oranda sindirilebilir proteinler ve prebiyotiklerle formüle edilmiştir ve içerdiği antioksidan kompleksi ve diğer besin öğeleri yavru kedinin gelişmekte olan bağışıklık sistemini destekler. 4 ila 12 aylık British Shorthair ırkı yavru kedilere yöneliktir. Boyutu ve dokusu özel olarak adapte edilmiş ay biçimli mama tanesi. Kasları, kemikleri ve tüyleri destekler. Yavru kedinin doğal bağışıklık sisteminin gelişimini destekler. Sindirim sağlığını destekler.

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