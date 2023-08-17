British Shorthair Kitten

British Shorthair Kitten

Kuru / Kedi

Kediler için dengeli tam yem - Yavru British Shorthair kedilerine özel (12 aya kadar)

Adet 1

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Özel British Shorthair çenesi

Özel olarak tasarlanmış ay şeklindeki bu mama, yavru British Shorthair ırkı kedilerin rahatça kavraması için büyüklük ve yapı yönünden uyarlanmıştır. Bu özel mama ağız hijyenini desteklemeye yardımcı olmak için çiğnemeye teşvik eder.

Kas ve kemik büyümesi

Sağlıklı bir büyüme için sağlıklı kas ve kemik gelişimini desteklemeye yardımcı olmak üzere uyarlanmış protein içeriği ve özel olarak dengelenmiş vitaminler ve mineraller içerir. Sağlıklı yağ metabolizmasında rol oynayan L-karnitin ile zenginleştirilmiştir.

Sindirim sistemi sağlığı

Bağırsak florasındaki dengeyi desteklemeye yardımcı olmak için yüksek derecede sindirilebilir protein (L.I.P.*) ve prebiyotikler. *Çok yüksek sindirilebilirliği nedeniyle seçilmiş protein.

Bağışıklık sistemi desteği

E vitamini de içeren patentli bir antioksidan kompleksi* yavru kedinin doğal savunmasını desteklemeye yardımcı olur. *Fransa, patent N° EP1146870.

ÜRÜN AYRINTILARI

British Shorthair Kitten, gelişmekte olan sindirim sistemi için yüksek oranda sindirilebilir proteinler ve prebiyotiklerle formüle edilmiştir ve içerdiği antioksidan kompleksi ve diğer besin öğeleri yavru kedinin gelişmekte olan bağışıklık sistemini destekler. 4 ila 12 aylık British Shorthair ırkı yavru kedilere yöneliktir. Boyutu ve dokusu özel olarak adapte edilmiş ay biçimli mama tanesi. Kasları, kemikleri ve tüyleri destekler. Yavru kedinin doğal bağışıklık sisteminin gelişimini destekler. Sindirim sağlığını destekler.

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Evcil hayvanların sağlığını ve refahını desteklemek

Tüm ekosistemimiz için değer yaratmak

2025'e kadar sertifikalı karbon nötr olma taahhüdü

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