ÜRÜN AYRINTILARI

ROYAL CANIN® Dental Care, kedinizin diş sağlığını ve ağız hijyenini desteklemeye yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmış, besin ögesi açısından eksiksiz ve dengeli bir formüldür. ROYAL CANIN® Dental Care kuru mama formülü, tartar oluşumunu ve birikmesini azaltmaya yardımcı olmak için kedinizin tükürüğündeki kalsiyuma bağlanan aktif bir diş ajanı ile zenginleştirilmiştir. Bu diyet, kedinizin dişlerinin temizlemeye yardımcı olan, özel dokuya sahip, özel olarak tasarlanmış kuru mama içerir. Bu fırçalama etkisi, her öğün sırasında zararlı plak ve tartar oluşumunu sınırlamaya yardımcı olur. ROYAL CANIN® Dental Care'in kanıtlanmış sonuçları vardır. Çalışmamız*, bu mamanın katılımcı kedilerin dişlerindeki tartar oluşumunu yalnızca 28 gün içinde %59'a kadar önemli ölçüde azaltmaya yardımcı olduğunu gösterdi. *Royal Canin şirket içi çalışması

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