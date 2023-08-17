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Dental Care

Dental Care

Kuru / Kedi

Adet 1
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DİŞ FIRÇALAMA ETKİSİ

TOOTH BRUSHING EFFECT

AKTİF DİŞ ETKENİ

ACTIVE DENTAL AGENT

KEDİNİZİN DİŞ TARTARI OLUŞTURMA EĞİLİMİ VAR MI?

Ağız hijyeni kedinizin genel sağlığında önemli bir rol oynar. Bazı kediler diş taşı birikmesine daha yatkındır. Beslenmeden sonra artıklar dişlerin üzerini kaplayarak ince bir plak tabakası oluşturur. Zamanla plak, tartara dönüşerek sağlık açısından olumsuz sonuçlar doğurabilecek bakteri birikimini hızlandırır.

YARARLARI

ROYAL CANIN® DENTAL CARE Kedinizin çiğnerken dişlerini parlatan özel bir dokuyla formüle edilmiş kuru mama içeren tam ve dengeli bir beslenme formülüdür. Bu, çiğnemeyle birlikte her öğünde plak ve tartar oluşumunu sınırlamaya yardımcı olur. İyi ağız hijyenini korumak, kedinizin genel sağlığı için çok önemlidir.

KANITLANMIŞ SONUÇLAR

KANITLANMIŞ SONUÇLAR 28 Günde tartar oluşumunu %59 oranında azaltır.

DİŞ BAKIMI PROGRAMI

1. Kedinizin dişlerini her gün veya haftada en az 3 gün fırçalamanız tavsiye edilir. 2. Uygun büyüklükte yumuşak bir diş fırçası kullanın. 3. Veteriner hekiminizle yılda en az bir kez ağız sağlığı muayenesi planlayın. 4. Kedinizin sağlığıyla ilgili herhangi bir sorunuz veya endişeniz varsa lütfen veteriner hekiminizle iletişime geçin.

Üriner Sistem Sağlığı

Yetişkin bir kedinin idrar sistemi sağlığını korumaya yardımcı olmak üzere, bir mineraller dengesiyle formüle edilmiştir.

Dénomination emballageIncorporation de matière recycléeRecyclabilitéPossibilité de réemploi/réemploi de l'emballagePrésence de substances dangereusesBonus éco-organisme CITEOMalus éco-organisme CITEO
Sac 400 gCet emballage ne contient pas de matière recycléeEmballage non recyclableNon0--
Sac 1,5 kgCet emballage ne contient pas de matière recycléeEmballage non recyclableNon0--
Sac 3,5 kgCet emballage ne contient pas de matière recycléeEmballage non recyclableNon0--
Sac 8 kgCet emballage ne contient pas de matière recycléeEmballage non recyclableNon0--

ÜRÜN AYRINTILARI

ROYAL CANIN® Dental Care, kedinizin diş sağlığını ve ağız hijyenini desteklemeye yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmış, besin ögesi açısından eksiksiz ve dengeli bir formüldür. ROYAL CANIN® Dental Care kuru mama formülü, tartar oluşumunu ve birikmesini azaltmaya yardımcı olmak için kedinizin tükürüğündeki kalsiyuma bağlanan aktif bir diş ajanı ile zenginleştirilmiştir. Bu diyet, kedinizin dişlerinin temizlemeye yardımcı olan, özel dokuya sahip, özel olarak tasarlanmış kuru mama içerir. Bu fırçalama etkisi, her öğün sırasında zararlı plak ve tartar oluşumunu sınırlamaya yardımcı olur. ROYAL CANIN® Dental Care'in kanıtlanmış sonuçları vardır. Çalışmamız*, bu mamanın katılımcı kedilerin dişlerindeki tartar oluşumunu yalnızca 28 gün içinde %59'a kadar önemli ölçüde azaltmaya yardımcı olduğunu gösterdi. *Royal Canin şirket içi çalışması

görsel yanındaki ürün detayları

Evcil hayvanların sağlığını ve refahını desteklemek

Tüm ekosistemimiz için değer yaratmak

2025'e kadar sertifikalı karbon nötr olma taahhüdü

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Önce hayvansever, sonra da evcil hayvan uzmanı olarak, size yardım etmek ve sorularınızı yanıtlamak için her zaman buradayız. Uzmanlarımız, 0850 737 12 00 no’lu hattan hafta içi her gün 09:00 - 18:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.Bizimle iletişime geçin
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