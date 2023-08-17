Dental Care
Kuru / Kedi
Ücretsiz kargo
DİŞ FIRÇALAMA ETKİSİ
TOOTH BRUSHING EFFECT
AKTİF DİŞ ETKENİ
ACTIVE DENTAL AGENT
KEDİNİZİN DİŞ TARTARI OLUŞTURMA EĞİLİMİ VAR MI?
Ağız hijyeni kedinizin genel sağlığında önemli bir rol oynar. Bazı kediler diş taşı birikmesine daha yatkındır. Beslenmeden sonra artıklar dişlerin üzerini kaplayarak ince bir plak tabakası oluşturur. Zamanla plak, tartara dönüşerek sağlık açısından olumsuz sonuçlar doğurabilecek bakteri birikimini hızlandırır.
YARARLARI
ROYAL CANIN® DENTAL CARE Kedinizin çiğnerken dişlerini parlatan özel bir dokuyla formüle edilmiş kuru mama içeren tam ve dengeli bir beslenme formülüdür. Bu, çiğnemeyle birlikte her öğünde plak ve tartar oluşumunu sınırlamaya yardımcı olur. İyi ağız hijyenini korumak, kedinizin genel sağlığı için çok önemlidir.
KANITLANMIŞ SONUÇLAR
KANITLANMIŞ SONUÇLAR 28 Günde tartar oluşumunu %59 oranında azaltır.
DİŞ BAKIMI PROGRAMI
1. Kedinizin dişlerini her gün veya haftada en az 3 gün fırçalamanız tavsiye edilir. 2. Uygun büyüklükte yumuşak bir diş fırçası kullanın. 3. Veteriner hekiminizle yılda en az bir kez ağız sağlığı muayenesi planlayın. 4. Kedinizin sağlığıyla ilgili herhangi bir sorunuz veya endişeniz varsa lütfen veteriner hekiminizle iletişime geçin.
Üriner Sistem Sağlığı
Yetişkin bir kedinin idrar sistemi sağlığını korumaya yardımcı olmak üzere, bir mineraller dengesiyle formüle edilmiştir.
|Kedinin kilosu
|İNAKTİF (Düşük Enerji İhtiyacı)
|İDEAL KİLO (Normal Enerji İhtiyacı)
|3 kg
|37 g (3/8 kap)
|46 g (4/8 kap)
|4 kg
|45 g (4/8 kap)
|56 g (5/8 kap)
|5 kg
|53 g (5/8 kap)
|66 g (6/8 kap)
|6 kg
|60 g (5/8 kap)
|75 g (7/8 kap)
|Dénomination emballage
|Incorporation de matière recyclée
|Recyclabilité
|Possibilité de réemploi/réemploi de l'emballage
|Présence de substances dangereuses
|Bonus éco-organisme CITEO
|Malus éco-organisme CITEO
|Sac 400 g
|Cet emballage ne contient pas de matière recyclée
|Emballage non recyclable
|Non
|0
|-
|-
|Sac 1,5 kg
|Cet emballage ne contient pas de matière recyclée
|Emballage non recyclable
|Non
|0
|-
|-
|Sac 3,5 kg
|Cet emballage ne contient pas de matière recyclée
|Emballage non recyclable
|Non
|0
|-
|-
|Sac 8 kg
|Cet emballage ne contient pas de matière recyclée
|Emballage non recyclable
|Non
|0
|-
|-
ÜRÜN AYRINTILARI
ROYAL CANIN® Dental Care, kedinizin diş sağlığını ve ağız hijyenini desteklemeye yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmış, besin ögesi açısından eksiksiz ve dengeli bir formüldür. ROYAL CANIN® Dental Care kuru mama formülü, tartar oluşumunu ve birikmesini azaltmaya yardımcı olmak için kedinizin tükürüğündeki kalsiyuma bağlanan aktif bir diş ajanı ile zenginleştirilmiştir. Bu diyet, kedinizin dişlerinin temizlemeye yardımcı olan, özel dokuya sahip, özel olarak tasarlanmış kuru mama içerir. Bu fırçalama etkisi, her öğün sırasında zararlı plak ve tartar oluşumunu sınırlamaya yardımcı olur. ROYAL CANIN® Dental Care'in kanıtlanmış sonuçları vardır. Çalışmamız*, bu mamanın katılımcı kedilerin dişlerindeki tartar oluşumunu yalnızca 28 gün içinde %59'a kadar önemli ölçüde azaltmaya yardımcı olduğunu gösterdi. *Royal Canin şirket içi çalışması