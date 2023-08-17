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Digestive Care Gravy

Digestive Care Gravy

Yaş / Kedi

Adet 1
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KANITLANMIŞ SONUÇLAR

10 günde %95 oranında daha iyi dışkı kalitesi

Kedinizin hassas bir sindirim sistemi mi var?

Hassas bir mide ve sindirim sistemi, dışkı kalitesinin bozulmasına neden olabilir ve bu da zayıf sindirimin bir işareti olabilir.

YARARLARI

ROYAL CANIN® DIGESTIVE CAREDengeli bağırsak florasını desteklemeye ve optimum dışkı kalitesini artırmaya yardımcı olan tam olarak dengelenmiş beslenme formülü.

DIGESTIVE CARE PROGRAMI

1. Bu yaş mama formülünün mükemmel tamamlayıcısı olan ROYAL CANIN® DIGESTIVE CARE kuru mamasını deneyin. 2. Kedinize insan gıdası vermekten, uygunsuz atıştırmalıklardan veya kedinizin mamasını aniden değiştirmekten kaçının. 3. Düzenli bir beslenme programı tutmaya çalışın ve sağlıklı beslenme ve sindirimi teşvik etmek için kedinizin günlük rutininde ani değişiklikler olmadığından emin olun. 4. Kedinizin sağlığıyla ilgili herhangi bir sorunuz veya endişeniz varsa lütfen veteriner hekiminizle iletişime geçin

Références produitsDénomination emballageIncorporation de matière recycléeRecyclabilitéPossibilité de réemploi de l’emballagePrésence de substances dangereusesBonus éco-organisme CITEOMalus éco-organisme CITEO
Emballage primaireEmballageCet emballage ne contient pas de matière recycléeemballage X% recyclableNon0BonusMalus
Emballage secondaireEmballageCet emballage ne contient pas de matière recycléeemballage X% recyclableNon0BonusMalus

ÜRÜN AYRINTILARI

ROYAL CANIN® Digestive Care Gravy, sağlıklı sindirimi desteklemek için özel olarak tasarlanmış, besin ögesi açısından eksiksiz ve dengeli bir formüldür. Hassas bir şekilde dengelenmiş besin ögeleri sayesinde bu formül aynı zamanda sağlıklı dışkı kalitesinin desteklenmesine de yardımcı olur. ROYAL CANIN® Digestive Care'in kanıtlanmış sonuçları vardır. Çalışmamız*, katılımcı kedilerin Digestive Care beslenme programıyla (hem kuru mama hem de yaş mama formüllerini birleştiren) beslendikten sadece 10 gün sonra %95'in üzerinde sağlıklı dışkı kalitesi elde ettiğini gösterdi. *Royal Canin şirket içi çalışması

görsel yanındaki ürün detayları

Evcil hayvanların sağlığını ve refahını desteklemek

Tüm ekosistemimiz için değer yaratmak

2025'e kadar sertifikalı karbon nötr olma taahhüdü

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Önce hayvansever, sonra da evcil hayvan uzmanı olarak, size yardım etmek ve sorularınızı yanıtlamak için her zaman buradayız. Uzmanlarımız, 0850 737 12 00 no’lu hattan hafta içi her gün 09:00 - 18:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.Bizimle iletişime geçin
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