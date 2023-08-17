ÜRÜN AYRINTILARI

ROYAL CANIN® Digestive Care Gravy, sağlıklı sindirimi desteklemek için özel olarak tasarlanmış, besin ögesi açısından eksiksiz ve dengeli bir formüldür. Hassas bir şekilde dengelenmiş besin ögeleri sayesinde bu formül aynı zamanda sağlıklı dışkı kalitesinin desteklenmesine de yardımcı olur. ROYAL CANIN® Digestive Care'in kanıtlanmış sonuçları vardır. Çalışmamız*, katılımcı kedilerin Digestive Care beslenme programıyla (hem kuru mama hem de yaş mama formüllerini birleştiren) beslendikten sadece 10 gün sonra %95'in üzerinde sağlıklı dışkı kalitesi elde ettiğini gösterdi. *Royal Canin şirket içi çalışması

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