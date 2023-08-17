Digestive Care Gravy
Yaş / Kedi
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KANITLANMIŞ SONUÇLAR
10 günde %95 oranında daha iyi dışkı kalitesi
Kedinizin hassas bir sindirim sistemi mi var?
Hassas bir mide ve sindirim sistemi, dışkı kalitesinin bozulmasına neden olabilir ve bu da zayıf sindirimin bir işareti olabilir.
YARARLARI
ROYAL CANIN® DIGESTIVE CAREDengeli bağırsak florasını desteklemeye ve optimum dışkı kalitesini artırmaya yardımcı olan tam olarak dengelenmiş beslenme formülü.
DIGESTIVE CARE PROGRAMI
1. Bu yaş mama formülünün mükemmel tamamlayıcısı olan ROYAL CANIN® DIGESTIVE CARE kuru mamasını deneyin. 2. Kedinize insan gıdası vermekten, uygunsuz atıştırmalıklardan veya kedinizin mamasını aniden değiştirmekten kaçının. 3. Düzenli bir beslenme programı tutmaya çalışın ve sağlıklı beslenme ve sindirimi teşvik etmek için kedinizin günlük rutininde ani değişiklikler olmadığından emin olun. 4. Kedinizin sağlığıyla ilgili herhangi bir sorunuz veya endişeniz varsa lütfen veteriner hekiminizle iletişime geçin
|Kedinin kilosu
|İNAKTİF (Düşük Enerji İhtiyacı)
|İDEAL KİLO (Normal Enerji İhtiyacı)
|3 kg
|2 paket (150 g)
|2 paket (185 g)
|4 kg
|2 paket (180 g)
|2 + 1/2 paket (225 g)
|5 kg
|2 + 1/2 paket (215 g)
|3 paket (265 g)
|6 kg
|3 paket (240 g)
|3 + 1/2 paket (305 g)
ÜRÜN AYRINTILARI
ROYAL CANIN® Digestive Care Gravy, sağlıklı sindirimi desteklemek için özel olarak tasarlanmış, besin ögesi açısından eksiksiz ve dengeli bir formüldür. Hassas bir şekilde dengelenmiş besin ögeleri sayesinde bu formül aynı zamanda sağlıklı dışkı kalitesinin desteklenmesine de yardımcı olur. ROYAL CANIN® Digestive Care'in kanıtlanmış sonuçları vardır. Çalışmamız*, katılımcı kedilerin Digestive Care beslenme programıyla (hem kuru mama hem de yaş mama formüllerini birleştiren) beslendikten sadece 10 gün sonra %95'in üzerinde sağlıklı dışkı kalitesi elde ettiğini gösterdi. *Royal Canin şirket içi çalışması