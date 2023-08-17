Fit 32
Kuru Kedi Maması
1 yaş üzeri yetişkin kediler için dengeli tam yem - Orta derecede aktif, dışarıya çıkabilen
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Dengeli besin profili
Yetişkinliğin tüm gerekliliklerini karşılamak için kediler yüksek kalitede beslenmeye ihtiyaç duyar. Fit 32 yetişkin kedilerin sağlığını korumak için doğru düzeyde yararlı besinler içerir.
Sağlıklı kilo
Yetişkin kedilerin ideal kilosunu korumaya yardımcı olmak üzere ayarlanmış kalori içeriği.
Tüy yumağında azalma
Özel lifler sayesinde yutulan tüylerin dışkıyla atılmasını sağlamaya yardımcı olur.
Üriner sistem sağlığı
Yetişkin bir kedinin üriner sistem sağlığını korumaya yardımcı olmak üzere formüle edilmiştir
|Kedinin kilosu
|Zayıf
|-
|Normal
|-
|Fazla kilolu
|-
|-
|Gram
|Ölçek
|Gram
|Ölçek
|Gram
|Ölçek
|2 kg
|39 g
|4/8
|33 g
|3/8
|-
|-
|3 kg
|52 g
|5/8
|44 g
|4/8
|-
|-
|4 kg
|64 g
|6/8
|54 g
|5/8
|43 g
|4/8
|5 kg
|75 g
|7/8
|63 g
|6/8
|50 g
|5/8
|6 kg
|86 g
|1
|71 g
|6/8
|57 g
|5/8
ÜRÜN AYRINTILARI
Dışarıda zaman geçirmek aktif bir kedinin bağışıklık sistemini stres altına sokabilir ve onu savunmasız bırakır. Özel tasarlanmış mama tanesi parçalanarak kolayca sindirilir ve mama yedikten sonra hareket etmeyi kesmeyen kediler için bu, özellikle önemlidir. FIT, 1 ila 7 yaş arası aktif kedilere yöneliktir. Doğru besin dengesini destekler. İdeal kiloyu destekler. Özel antioksidan kompleksi. Benzersiz halka biçimli mama tanesi kediyi mamayı daha yavaş tüketmeye ve çiğnemeye teşvik eder.