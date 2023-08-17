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Fit 32

Fit 32

Kuru Kedi Maması

1 yaş üzeri yetişkin kediler için dengeli tam yem - Orta derecede aktif, dışarıya çıkabilen

Adet 1
Doğru porsiyon nedir?

Ücretsiz kargo

Dengeli besin profili

Yetişkinliğin tüm gerekliliklerini karşılamak için kediler yüksek kalitede beslenmeye ihtiyaç duyar. Fit 32 yetişkin kedilerin sağlığını korumak için doğru düzeyde yararlı besinler içerir.

Sağlıklı kilo

Yetişkin kedilerin ideal kilosunu korumaya yardımcı olmak üzere ayarlanmış kalori içeriği.

Tüy yumağında azalma

Özel lifler sayesinde yutulan tüylerin dışkıyla atılmasını sağlamaya yardımcı olur.

Üriner sistem sağlığı

Yetişkin bir kedinin üriner sistem sağlığını korumaya yardımcı olmak üzere formüle edilmiştir

ÜRÜN AYRINTILARI

Dışarıda zaman geçirmek aktif bir kedinin bağışıklık sistemini stres altına sokabilir ve onu savunmasız bırakır. Özel tasarlanmış mama tanesi parçalanarak kolayca sindirilir ve mama yedikten sonra hareket etmeyi kesmeyen kediler için bu, özellikle önemlidir. FIT, 1 ila 7 yaş arası aktif kedilere yöneliktir. Doğru besin dengesini destekler. İdeal kiloyu destekler. Özel antioksidan kompleksi. Benzersiz halka biçimli mama tanesi kediyi mamayı daha yavaş tüketmeye ve çiğnemeye teşvik eder.

görsel yanındaki ürün detayları

Evcil hayvanların sağlığını ve refahını desteklemek

Tüm ekosistemimiz için değer yaratmak

2025'e kadar sertifikalı karbon nötr olma taahhüdü

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