Club Abonelerine Özel: Her Siparişte %10 İndirim & Yaş Mama Hediyesi + Her 6 Siparişin 1'i Bizden + Veteriner Hekimden Ücretsiz Beslenme Danışmanlığı

Keşfet
Ana SayfaKedilerÜrünlerKedilere özel beslenme ürünleriFussy Exigent Yetişkin Kedi Kuru Maması
Fussy Exigent Yetişkin Kedi Kuru Maması
Fussy Exigent Yetişkin Kedi Kuru Maması
Fussy Exigent Yetişkin Kedi Kuru Maması
Fussy Exigent Yetişkin Kedi Kuru Maması
Fussy Exigent Yetişkin Kedi Kuru Maması
Fussy Exigent Yetişkin Kedi Kuru Maması
Fussy Exigent Yetişkin Kedi Kuru Maması
Fussy Exigent Yetişkin Kedi Kuru Maması
Fussy Exigent Yetişkin Kedi Kuru Maması
Fussy Exigent Yetişkin Kedi Kuru Maması
Fussy Exigent Yetişkin Kedi Kuru Maması
Fussy Exigent Yetişkin Kedi Kuru Maması
Fussy Exigent Yetişkin Kedi Kuru Maması
Fussy Exigent Yetişkin Kedi Kuru Maması
Fussy Exigent Yetişkin Kedi Kuru Maması
Fussy Exigent Yetişkin Kedi Kuru Maması
Fussy Exigent Yetişkin Kedi Kuru Maması

Fussy Exigent Yetişkin Kedi Kuru Maması

Kuru Kedi Maması

Boyut: 400 g
922,5 TL/kg
849,5 TL/kg
787,5 TL/kg
715 TL/kg
Doğru porsiyon nedir?

Adet

Her zaman ücretsiz kargo
İstediğiniz zaman iptal edin
Ürün veya teslimatı istediğiniz zaman değiştirin
6. sipariş ücretsiz
Nasıl çalışır?
332,1 TL
/ 830,25 TL/kg
3 Hafta
4 Hafta
5 Hafta
6 Hafta
7 Hafta
8 Hafta
9 Hafta
10 Hafta
11 Hafta
12 Hafta
13 Hafta
14 Hafta
15 Hafta
16 Hafta

Neden Abone Olmalıyım?

Aboneliğinizi, hesabınızdan kolayca yönetin.

Gönderim sıklığını, ya da bir sonraki gönderim tarihini değiştirin.

Ürünü, paket boyutunu ya da adedi dilediğiniz zaman değiştirin.

Dilediğiniz zaman, hiçbir ücret ödemeden, tek tıkla iptal edebilirsiniz.

Abonelik Avantajları

Her siparişte yaş mama hediye (1.5 kg ve üzeri kuru mama paketlerinde geçerli)

Her siparişte %10 indirim

Tüm siparişlerde ücretsiz kargo

Her 6 siparişin 1'i bizden

Ücretsiz beslenme danışmanlığı hizmeti

Kalite ve gıda güvenliğine adanmışlık

Yüksek kaliteli ham maddeler

Düzenli kalite kontrolleri

Tamamen izlenebilir bileşenler

Kapat
Sepete ekle
Tüm siparişlerde ücretsiz kargo
3-4 gün içinde teslimat

ÜRÜN AYRINTILARI

ROYAL CANIN® Fussy, her şeye “hayır” diyen kediler için özel olarak tasarlanmış, yüksek lezzetliliğe sahip ürün serimizdir. Seçici kedileri beslemek zor olabilir; bu nedenle etkili formülümüz basit bir çözüm sunar. Bu özel diyet, dengeli besin içeriğiyle birlikte aromaların özel bir kombinasyonu ve çıtır mama dokusuyla yüksek iştah uyandırır. Enerji açısından yoğun ve protein bakımından zengin olan ROYAL CANIN® Fussy, az miktarda ama seçici şekilde beslenen yetişkin kediler için idealdir ve sağlıklı kilo kontrolünü destekler. Yeni formül, %40 oranında yüksek protein içeriğiyle seçici kedilerin tokluk hissini korumasına yardımcı olur. Ayrıca idrar yolu sağlığını destekler ve kısırlaştırılmış kediler için de uygundur.

Daha çok oku

FAYDALARI

İkili tat duyarlılığı

Kaplarında çeşitlilik olması bazı zor beğenen kedilere çekici gelmektedir. Savour Exigent bu kedilerin doğal tercihini cezbetmek için, her biri farklı bir formül ve yapıda olan 2 sinerjik mama tanesi içermektedir.

İdeal kilo

Zor beğenen kediyi ideal kiloda tutmaya yardımcı olmak üzere uyarlanmış enerji içeriği.

Üriner sistem sağlığı

Yetişkin bir kedinin üriner sistem sağlığını korumaya yardımcı olmak üzere formüle edilmiştir.

Bireysel tercih

Besin seçerken her kedinin doğal bir tercihi bulunmaktadır: aromatik profil, tat çeşitliliği veya protein düzeyine göre. Royal Canin en zor beğenen kedileri bile memnun edecek tat çeşitliliği formülünü geliştirmiştir.

BESLENME BİLGİLERİ

Ürünlerimiz ile ilgili sorularınız mı var?

Önce hayvansever, sonra da evcil hayvan uzmanı olarak, size yardım etmek ve sorularınızı yanıtlamak için her zaman buradayız. Uzmanlarımız, 0850 737 12 00 no’lu hattan hafta içi her gün 09:00 - 18:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.Bizimle iletişime geçin
Ürünlerimiz ile ilgili sorularınız mı var?