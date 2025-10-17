Fussy Exigent Yetişkin Kedi Kuru Maması

ROYAL CANIN® Fussy, her şeye “hayır” diyen kediler için özel olarak tasarlanmış, yüksek lezzetliliğe sahip ürün serimizdir. Seçici kedileri beslemek zor olabilir; bu nedenle etkili formülümüz basit bir çözüm sunar. Bu özel diyet, dengeli besin içeriğiyle birlikte aromaların özel bir kombinasyonu ve çıtır mama dokusuyla yüksek iştah uyandırır. Enerji açısından yoğun ve protein bakımından zengin olan ROYAL CANIN® Fussy, az miktarda ama seçici şekilde beslenen yetişkin kediler için idealdir ve sağlıklı kilo kontrolünü destekler. Yeni formül, %40 oranında yüksek protein içeriğiyle seçici kedilerin tokluk hissini korumasına yardımcı olur. Ayrıca idrar yolu sağlığını destekler ve kısırlaştırılmış kediler için de uygundur.