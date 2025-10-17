Fussy Exigent Yetişkin Kedi Kuru Maması
Kuru Kedi Maması
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Abonelik Avantajları
Her siparişte yaş mama hediye (1.5 kg ve üzeri kuru mama paketlerinde geçerli)
Her siparişte %10 indirim
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Kalite ve gıda güvenliğine adanmışlık
Yüksek kaliteli ham maddeler
Düzenli kalite kontrolleri
Tamamen izlenebilir bileşenler
ÜRÜN AYRINTILARI
ROYAL CANIN® Fussy, her şeye “hayır” diyen kediler için özel olarak tasarlanmış, yüksek lezzetliliğe sahip ürün serimizdir. Seçici kedileri beslemek zor olabilir; bu nedenle etkili formülümüz basit bir çözüm sunar. Bu özel diyet, dengeli besin içeriğiyle birlikte aromaların özel bir kombinasyonu ve çıtır mama dokusuyla yüksek iştah uyandırır. Enerji açısından yoğun ve protein bakımından zengin olan ROYAL CANIN® Fussy, az miktarda ama seçici şekilde beslenen yetişkin kediler için idealdir ve sağlıklı kilo kontrolünü destekler. Yeni formül, %40 oranında yüksek protein içeriğiyle seçici kedilerin tokluk hissini korumasına yardımcı olur. Ayrıca idrar yolu sağlığını destekler ve kısırlaştırılmış kediler için de uygundur.
FAYDALARI
İkili tat duyarlılığı
Kaplarında çeşitlilik olması bazı zor beğenen kedilere çekici gelmektedir. Savour Exigent bu kedilerin doğal tercihini cezbetmek için, her biri farklı bir formül ve yapıda olan 2 sinerjik mama tanesi içermektedir.
İdeal kilo
Zor beğenen kediyi ideal kiloda tutmaya yardımcı olmak üzere uyarlanmış enerji içeriği.
Üriner sistem sağlığı
Yetişkin bir kedinin üriner sistem sağlığını korumaya yardımcı olmak üzere formüle edilmiştir.
Bireysel tercih
Besin seçerken her kedinin doğal bir tercihi bulunmaktadır: aromatik profil, tat çeşitliliği veya protein düzeyine göre. Royal Canin en zor beğenen kedileri bile memnun edecek tat çeşitliliği formülünü geliştirmiştir.
BESLENME BİLGİLERİ
|KEDİNİN İDEAL KİLOSU (kg)
|İDEAL KİLO
|ZAYIF KİLO
|3
|41 g (3/8 ölçek)
|49 g (4/8 ölçek)
|4
|50 g (4/8 ölçek)
|60 g (5/8 ölçek)
|5
|58 g (4/8 ölçek)
|70 g (5/8 ölçek)
|6
|66 g (5/8 ölçek)
|80 g (6/8 ölçek)