Hair And Skin Care

ÜRÜN AYRINTILARI

ROYAL CANIN® Hair & Skin Care, derinin dış etkenlere karşı koruyucu rolünü destekleyen özel bir besin kompleksidir. Tüylerin sağlıklı büyümesini ve derinin yenilenmesini desteklemek için özel amino asitler de dahil olmak üzere yüksek kaliteli proteinler içerir. ROYAL CANIN® Hair & Skin Care deri ve tüy sağlığı üzerindeki yararlı etkileri için esansiyel omega-3 ve omega-6 yağ asitlerinin bir kombinasyonunu içerir. Bu formül aynı zamanda, kedinizin sağlıklı ve parlak tüylerini korumak için balık yağı ile birlikte soya ve hodan yağı (gama linolenik asit açısından zengindir) içerir. Buna ek olarak, ROYAL CANIN® Hair & Skin Care, B-vitaminleri, amino asitler, çinko ve bakır gibi bir dizi diğer temel besinle tasarlanmıştır. Bunlar birlikte kullanıldığında, tüylerinin güçlü ve sağlıklı olmasını sağlar ve derinin koruyucu görevini destekleyerek optimal deri sağlığını korur. ROYAL CANIN® Hair & Skin Care'in kesintisiz kullanımının, sadece 21 günlük kullanımın ardından tüy parlaklığını önemli ölçüde arttırdığı klinik olarak kanıtlanmıştır.

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