Hair And Skin Care
Kuru / Kedi
Yetişkin kediler için dengeli kuru mama - Cilt ve tüy sağlığını korumaya yardımcı olmak için tavsiye edilir
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Kedinizin sağlıksız bir deri ve tüy yapısı mı var?
Deri hücreleri devamlı olarak yenilenmekte olup önemli besinsel ihtiyaçları bulunmaktadır. Bazı kediler sağlıksız ve mat tüylerle kendini gösteren hassas bir cilde sahiptir ve bu durum, düzgün bir besin dengesiyle desteklenebilir.
Sağlıklı deri ve tüyler
Bu beslenmenin faydaları nelerdir? Hair And Skin Care deri ve tüy sağlığını korumaya yardımcı olan, hassas olarak dengelenmiş bir besin formülüdür. Formülasyonda bulunanlar: -Derinin bariyer rolünü desteklemeye yardımcı olan özel bir besin kompleksi. -Sağlıklı tüy büyümesi ve deri yenilenmesine yardımcı olan, spesifik amino asitler ile yüksek kalitede proteinler. -Deri ve tüy sağlığı üzerindeki yararlı etkileri nedeniyle Omega-3 ve Omega-6 yağ asitleri.
Kanıtlanmış sonuçlar: 21 günde sağlıklı parlak bir deri ve gözle görülür sonuçlar
Hair & Skin Care 'in özel olarak kullanımı 21 gün sonra tüy parlaklığında önemli bir iyileşme sağlar* *Royal Canin çalışması, 2006
|Kedinin kilosu
|İdeal kilo (g/gün)
|Fazla kilolu (g/gün)
|3 kg
|45 g
|36 g
|4 kg
|55 g
|44 g
|5 kg
|65 g
|52 g
|6 kg
|74 g
|59 g
ÜRÜN AYRINTILARI
ROYAL CANIN® Hair & Skin Care, derinin dış etkenlere karşı koruyucu rolünü destekleyen özel bir besin kompleksidir. Tüylerin sağlıklı büyümesini ve derinin yenilenmesini desteklemek için özel amino asitler de dahil olmak üzere yüksek kaliteli proteinler içerir. ROYAL CANIN® Hair & Skin Care deri ve tüy sağlığı üzerindeki yararlı etkileri için esansiyel omega-3 ve omega-6 yağ asitlerinin bir kombinasyonunu içerir. Bu formül aynı zamanda, kedinizin sağlıklı ve parlak tüylerini korumak için balık yağı ile birlikte soya ve hodan yağı (gama linolenik asit açısından zengindir) içerir. Buna ek olarak, ROYAL CANIN® Hair & Skin Care, B-vitaminleri, amino asitler, çinko ve bakır gibi bir dizi diğer temel besinle tasarlanmıştır. Bunlar birlikte kullanıldığında, tüylerinin güçlü ve sağlıklı olmasını sağlar ve derinin koruyucu görevini destekleyerek optimal deri sağlığını korur. ROYAL CANIN® Hair & Skin Care'in kesintisiz kullanımının, sadece 21 günlük kullanımın ardından tüy parlaklığını önemli ölçüde arttırdığı klinik olarak kanıtlanmıştır.