Hair&Skin Care
Kuru Kedi Maması
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Abonelik Avantajları
Her siparişte yaş mama hediye (1.5 kg ve üzeri kuru mama paketlerinde geçerli)
Her siparişte %10 indirim
Tüm siparişlerde ücretsiz kargo
Her 6 siparişin 1'i bizden
Ücretsiz beslenme danışmanlığı hizmeti
Kalite ve gıda güvenliğine adanmışlık
Yüksek kaliteli ham maddeler
Düzenli kalite kontrolleri
Tamamen izlenebilir bileşenler
ÜRÜN AYRINTILARI
ROYAL CANIN® Hair & Skin Care, kedinizin deri ve tüy sağlığını desteklemek için özel olarak tasarlanmış, besin ögesi açısından eksiksiz ve dengeli bir formüldür. Bu formül, kedinizin derisini ve tüylerini içten dışa doğru desteklemeye ve beslemeye yardımcı olmak için GLA, EPA ve DHA dahil olmak üzere omega-3 ve omega-6 yağ asitleri içerir. Bu formüldeki vitaminlerin sinerjik karışımı, kedinizin derisinin onu çevreye karşı koruyan bariyer rolünü desteklemeye yardımcı olur. ROYAL CANIN® Hair & Skin Care, kanıtlanmış sonuçlara sahiptir. Çalışmamız* kedi sahiplerinin %90'ından fazlasının, kedilerini bu mama ile besledikten sadece 3 hafta sonra iyi bir deri ve tüy kalitesi gözlemlediklerini gösterdi.ROYAL CANIN® Hair & Skin Care ayrıca 2 farklı yaş mama olarak da mevcuttur: sos ve jöle. Hem yaş mama hem de kuru mamanın karışımı, kedilerin sevdiği çeşitliliği sağlar.*Royal Canin şirket içi çalışması
FAYDALARI
VİTAMİNLER
VITAMINS
OMEGA-3 & 6
OMEGA-3 & 6
YARARLARI
Kedinizin kaşınan bir derisi ve sağlıksız bir tüy yapısı mı var? Kedinizin derisinin ve tüylerinin genel durumu onun genel sağlığının iyi bir göstergesidir. Sağlıklı bir tüy parlak ve pürüzsüz olmalıdır. Çok fazla bakım yapmak veya kaşımak derisine zarar verebilir ve koruyucu deri bariyerini bozabilir. Bu formül onun güzel derisini ve tüylerini içten dışa doğru besler.
YARARLARI
ROYAL CANIN® HAIR&SKIN CARE kedinizin deri sağlığını desteklemek ve tüylerinin dolgun, sağlıklı ve parlak olmasını sağlamak için formüle edilmiştir. Derisini desteklemeye ve beslemeye yardımcı olmak için bu formül, GLA, EPA ve DHA dahil olmak üzere omega-3 ve omega-6 yağ asitlerini içerir.
BAKIM PROGRAMI
DERİ VE TÜY BAKIM PROGRAMI: 1. Bu kuru mama formülünün mükemmel tamamlayıcısı olan ROYAL CANIN® HAIR&SKIN CARE yaş mamasını deneyin.2. Kedinizin yatağını ve en sevdiği dinlenme yerlerini temiz tutarak derisinin korunmasına yardımcı olabilirsiniz. Bu, kaşıntılı parazitlerin üreme alanı olan toz ve kepeklerin giderilmesine yardımcı olur.3. Fazla tüyleri gidermek için kedinizi düzenli olarak tarayın ve bakım yaparken daima kedi dostu ürünler kullanın.4. Kedinizin sağlığıyla ilgili herhangi bir sorunuz veya endişeniz varsa lütfen veteriner hekiminizle iletişime geçin.
KANITLANMIŞ SONUÇLAR
KANITLANMIŞ SONUÇLAR Kedi Sahiplerinin %90'ından fazlası 3 Hafta Sonra daha iyi bir deri ve tüy kalitesi gözlemledi.
ÜRİNER SAĞLIĞI
Yetişkin bir kedinin üriner sistem saglıgını korumaya yardımcı olmak üzere, dengeli mineral miktarı ile formüle edilmiştir.
BESLENME BİLGİLERİ
Kedinin kilosu
İNAKTİF (düşük enerji ihtiyacı)
İDEAL KİLO (normal enerji ihtiyacı)
3 kg
33 g (2/8 kap)
41 g (3/8 kap)
4 kg
40 g (3/8 kap)
50 g (3/8 kap)
5 kg
47 g (3/8 kap)
59 g (4/8 kap)
6 kg
53 g (4/8 kap)
67 g (5/8 kap)