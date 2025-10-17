ROYAL CANIN® Hair & Skin Care, kedinizin deri ve tüy sağlığını desteklemek için özel olarak tasarlanmış, besin ögesi açısından eksiksiz ve dengeli bir formüldür. Bu formül, kedinizin derisini ve tüylerini içten dışa doğru desteklemeye ve beslemeye yardımcı olmak için GLA, EPA ve DHA dahil olmak üzere omega-3 ve omega-6 yağ asitleri içerir. Bu formüldeki vitaminlerin sinerjik karışımı, kedinizin derisinin onu çevreye karşı koruyan bariyer rolünü desteklemeye yardımcı olur. ROYAL CANIN® Hair & Skin Care, kanıtlanmış sonuçlara sahiptir. Çalışmamız* kedi sahiplerinin %90'ından fazlasının, kedilerini bu mama ile besledikten sadece 3 hafta sonra iyi bir deri ve tüy kalitesi gözlemlediklerini gösterdi.ROYAL CANIN® Hair & Skin Care ayrıca 2 farklı yaş mama olarak da mevcuttur: sos ve jöle. Hem yaş mama hem de kuru mamanın karışımı, kedilerin sevdiği çeşitliliği sağlar.*Royal Canin şirket içi çalışması