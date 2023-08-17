Hair&Skin Care
Kuru / Kedi
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4B- NUTRIENT 1-FOP
VITAMINS
4C- NUTRIENT 2-FOP
OMEGA-3 & 6
4E- CLAIM 2 (PRODUCT BENEFIT)
DOES YOUR CAT HAVE AN ITCHY SKIN AND A POOR COAT CONDITION? The general condition of your cat's skin and coat is a good indicator of her overall health. A healthy coat should be shiny and smooth. Too much grooming or scratching can damage her skin, disrupting the protective skin barrier. This formula nourishes her beautiful skin and coat from the inside out.
4F- CLAIM 3
ROYAL CANIN® HAIR&SKIN CARE Formulated to care for your cat's skin and help her maintain a full, healthy and shiny coat. To help support and nourish her skin, this formula contains omega-3 and omega-6 fatty acids including GLA, EPA and DHA.
URINARY Health
Formulated with a balance of minerals to help maintain the health of an adult cat’s urinary system.
Kedinin kilosu
İNAKTİF (düşük enerji ihtiyacı)
İDEAL KİLO (normal enerji ihtiyacı)
3 kg
33 g (2/8 kap)
41 g (3/8 kap)
4 kg
40 g (3/8 kap)
50 g (3/8 kap)
5 kg
47 g (3/8 kap)
59 g (4/8 kap)
6 kg
53 g (4/8 kap)
67 g (5/8 kap)
|Dénomination emballage
|Incorporation de matière recyclée
|Recyclabilité
|Possibilité de réemploi/réemploi de l'emballage
|Présence de substances dangereuses
|Bonus éco-organisme CITEO
|Malus éco-organisme CITEO
|Sac 400 g
|Cet emballage ne contient pas de matière recyclée
|Emballage non recyclable
|Non
|0
|-
|-
|Sac 2 kg
|Cet emballage ne contient pas de matière recyclée
|Emballage non recyclable
|Non
|0
|-
|-
|Sac 4 kg
|Cet emballage ne contient pas de matière recyclée
|Emballage non recyclable
|Non
|0
|-
|-
|Sac 10 kg
|Cet emballage ne contient pas de matière recyclée
|Emballage non recyclable
|Non
|0
|-
|-
ÜRÜN AYRINTILARI
ROYAL CANIN® Hair & Skin Care, kedinizin deri ve tüy sağlığını desteklemek için özel olarak tasarlanmış, besin ögesi açısından eksiksiz ve dengeli bir formüldür. Bu formül, kedinizin derisini ve tüylerini içten dışa doğru desteklemeye ve beslemeye yardımcı olmak için GLA, EPA ve DHA dahil olmak üzere omega-3 ve omega-6 yağ asitleri içerir. Bu formüldeki vitaminlerin sinerjik karışımı, kedinizin derisinin onu çevreye karşı koruyan bariyer rolünü desteklemeye yardımcı olur. ROYAL CANIN® Hair & Skin Care, kanıtlanmış sonuçlara sahiptir. Çalışmamız* kedi sahiplerinin %90'ından fazlasının, kedilerini bu mama ile besledikten sadece 3 hafta sonra iyi bir deri ve tüy kalitesi gözlemlediklerini gösterdi.ROYAL CANIN® Hair & Skin Care ayrıca 2 farklı yaş mama olarak da mevcuttur: sos ve jöle. Hem yaş mama hem de kuru mamanın karışımı, kedilerin sevdiği çeşitliliği sağlar.*Royal Canin şirket içi çalışması