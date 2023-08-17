Online Mağaza'ya özel, seçili ürünlerde sepette %35 indirim!

Hemen Satın Al
Hair&Skin Care

Hair&Skin Care

Kuru / Kedi

Adet 1
Doğru porsiyon nedir?

Ücretsiz kargo

4B- NUTRIENT 1-FOP

VITAMINS

4C- NUTRIENT 2-FOP

OMEGA-3 & 6

4E- CLAIM 2 (PRODUCT BENEFIT)

DOES YOUR CAT HAVE AN ITCHY SKIN AND A POOR COAT CONDITION? The general condition of your cat's skin and coat is a good indicator of her overall health. A healthy coat should be shiny and smooth. Too much grooming or scratching can damage her skin, disrupting the protective skin barrier. This formula nourishes her beautiful skin and coat from the inside out.

4F- CLAIM 3

ROYAL CANIN® HAIR&SKIN CARE Formulated to care for your cat's skin and help her maintain a full, healthy and shiny coat. To help support and nourish her skin, this formula contains omega-3 and omega-6 fatty acids including GLA, EPA and DHA.

URINARY Health

Formulated with a balance of minerals to help maintain the health of an adult cat’s urinary system.

Dénomination emballageIncorporation de matière recycléeRecyclabilitéPossibilité de réemploi/réemploi de l'emballagePrésence de substances dangereusesBonus éco-organisme CITEOMalus éco-organisme CITEO
Sac 400 gCet emballage ne contient pas de matière recycléeEmballage non recyclableNon0--
Sac 2 kgCet emballage ne contient pas de matière recycléeEmballage non recyclableNon0--
Sac 4 kgCet emballage ne contient pas de matière recycléeEmballage non recyclableNon0--
Sac 10 kgCet emballage ne contient pas de matière recycléeEmballage non recyclableNon0--

ÜRÜN AYRINTILARI

ROYAL CANIN® Hair & Skin Care, kedinizin deri ve tüy sağlığını desteklemek için özel olarak tasarlanmış, besin ögesi açısından eksiksiz ve dengeli bir formüldür. Bu formül, kedinizin derisini ve tüylerini içten dışa doğru desteklemeye ve beslemeye yardımcı olmak için GLA, EPA ve DHA dahil olmak üzere omega-3 ve omega-6 yağ asitleri içerir. Bu formüldeki vitaminlerin sinerjik karışımı, kedinizin derisinin onu çevreye karşı koruyan bariyer rolünü desteklemeye yardımcı olur. ROYAL CANIN® Hair & Skin Care, kanıtlanmış sonuçlara sahiptir. Çalışmamız* kedi sahiplerinin %90'ından fazlasının, kedilerini bu mama ile besledikten sadece 3 hafta sonra iyi bir deri ve tüy kalitesi gözlemlediklerini gösterdi.ROYAL CANIN® Hair & Skin Care ayrıca 2 farklı yaş mama olarak da mevcuttur: sos ve jöle. Hem yaş mama hem de kuru mamanın karışımı, kedilerin sevdiği çeşitliliği sağlar.*Royal Canin şirket içi çalışması

görsel yanındaki ürün detayları

Evcil hayvanların sağlığını ve refahını desteklemek

Tüm ekosistemimiz için değer yaratmak

2025'e kadar sertifikalı karbon nötr olma taahhüdü

Ürünlerimiz ile ilgili sorularınız mı var?

Önce hayvansever, sonra da evcil hayvan uzmanı olarak, size yardım etmek ve sorularınızı yanıtlamak için her zaman buradayız. Uzmanlarımız, 0850 737 12 00 no’lu hattan hafta içi her gün 09:00 - 18:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.Bizimle iletişime geçin
Ürünlerimiz ile ilgili sorularınız mı var?