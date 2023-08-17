Hairball Care

Hairball Care

Kuru / Kedi

Yetişkin kediler için dengeli tam yem - Tüy yumağı oluşumunu azaltmaya yardımcı olmak için tavsiye edilir

Adet 1
Doğru porsiyon nedir?

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Tüy yumağı kontrolü

İhtiyaca yönelik beslenmenin en önemli faydaları nelerdir? HAIRBALL CARE tüy birikiminin doğal yollarla vücuttan atılmasına yardımcı olan dengeli besin formülüdür. Özel HAIRBALL CARE kompleksi, fsilyum (müsilaj açısından zengindir) ve bağırsak geçişini doğal olarak uyarmasına yardımcı olan özel liflerinden oluşur. Sonuç olarak, günlük olarak yutulan tüyler, midede birikerek kusmaya sebep olmak yerine, dışkı yoluyla devamlı olarak vücuttan uzaklaştırılır.

Kedinizde tüy yumağı oluşumu var mı?

Kediler, günün büyük bir bölümünü kendilerini yalayarak geçirirler ve bu nedenle fazla miktarda tüy yutabilirler. Kusarak veya dışkı yoluyla atılabilen bu tüyler tüy yumakları oluşturup sindirim sistemi sağlığını olumsuz etkileyebilir.

Kanıtlanmış sonuçlar: 14 günde, x2 tüy yumağı atılımı - lif karışımı -fsilyum

Hairball care 14 gün sonra etkili olur; normalden 2 katı kadar fazla oranda tüy birikiminin, doğal yollarla vücuttan atılmasına yardımcı olur. * Royal Canin şirket içi çalışma, 2013 - yetişkin kediler hairball care özel kompleksi içermeyen beslenmesine kıyasla.

ÜRÜN AYRINTILARI

Kediler vakitlerinin %30'unu yalanıp temizlenerek geçirir. Bu yalanma seansları sırasında dökülen tüylerin ⅔'e varan oranı yutulur ve sindirim kanalında tüy yumakları oluşur. Doğru beslenme tüy yumaklarını azaltabilir ve sağlıklı sindirimi destekler. İç mekanda yaşayan, tüy yumaklarına yatkın, 1 ila 10 yaş arası yetişkin kedilere yöneliktir. Tüy yumaklarının elimine edilmesine yardımcı olur. Diş sağlığını destekler. Sağlıklı sindirim sistemini destekler.

görsel yanındaki ürün detayları

Evcil hayvanların sağlığını ve refahını desteklemek

Tüm ekosistemimiz için değer yaratmak

2025'e kadar sertifikalı karbon nötr olma taahhüdü

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