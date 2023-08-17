Tüy yumağı kontrolü

İhtiyaca yönelik beslenmenin en önemli faydaları nelerdir? HAIRBALL CARE tüy birikiminin doğal yollarla vücuttan atılmasına yardımcı olan dengeli besin formülüdür. Özel HAIRBALL CARE kompleksi, fsilyum (müsilaj açısından zengindir) ve bağırsak geçişini doğal olarak uyarmasına yardımcı olan özel liflerinden oluşur. Sonuç olarak, günlük olarak yutulan tüyler, midede birikerek kusmaya sebep olmak yerine, dışkı yoluyla devamlı olarak vücuttan uzaklaştırılır.