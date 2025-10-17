ROYAL CANIN® Hairball Care, tüy yumağı oluşumunu azaltmaya yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmış, besin ögesi açısından eksiksiz ve dengeli bir formüldür. ROYAL CANIN® Hairball Care, doğal diyetsel liflerinin (fisilyum dahil) özel bir karışımı sayesinde bağırsak geçişini doğal olarak uyarmaya yardımcı olur. Bu, kedinizin yuttuğu tüylerin midede birikip kusmak yerine dışkısıyla atılabileceği anlamına gelir. ROYAL CANIN® Hairball Care kanıtlanmış sonuçları vardır. Çalışmamız* bu mamanın katılan kedilerde tüy yumağı oluşumunu sadece 14 gün içinde azalttığını gösterdi. *Royal Canin şirket içi çalışması