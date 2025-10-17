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Hairball Care Yetişkin Kedi Kuru Maması
Hairball Care Yetişkin Kedi Kuru Maması
Hairball Care Yetişkin Kedi Kuru Maması
Hairball Care Yetişkin Kedi Kuru Maması
Hairball Care Yetişkin Kedi Kuru Maması
Hairball Care Yetişkin Kedi Kuru Maması
Hairball Care Yetişkin Kedi Kuru Maması
Hairball Care Yetişkin Kedi Kuru Maması
Hairball Care Yetişkin Kedi Kuru Maması
Hairball Care Yetişkin Kedi Kuru Maması
Hairball Care Yetişkin Kedi Kuru Maması
Hairball Care Yetişkin Kedi Kuru Maması
Hairball Care Yetişkin Kedi Kuru Maması
Hairball Care Yetişkin Kedi Kuru Maması
Hairball Care Yetişkin Kedi Kuru Maması
Hairball Care Yetişkin Kedi Kuru Maması
Hairball Care Yetişkin Kedi Kuru Maması

Hairball Care Yetişkin Kedi Kuru Maması

Kuru Kedi Maması

Boyut: 2 kg
1.112,5 TL/kg
0 TL/kg
Doğru porsiyon nedir?

Adet

2.225 TL/ 1.112,5 TL/kg
2.002,5 TL
/ 1.001,25 TL/kg
(10% Kazan)
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Her siparişte yaş mama hediye (1.5 kg ve üzeri kuru mama paketlerinde geçerli)
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Nasıl çalışır?
3 Hafta
4 Hafta
5 Hafta
6 Hafta
7 Hafta
8 Hafta
9 Hafta
10 Hafta
11 Hafta
12 Hafta
13 Hafta
14 Hafta
15 Hafta
16 Hafta

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Her siparişte yaş mama hediye (1.5 kg ve üzeri kuru mama paketlerinde geçerli)

Her siparişte %10 indirim

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Ücretsiz beslenme danışmanlığı hizmeti

Kalite ve gıda güvenliğine adanmışlık

Yüksek kaliteli ham maddeler

Düzenli kalite kontrolleri

Tamamen izlenebilir bileşenler

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ÜRÜN AYRINTILARI

ROYAL CANIN® Hairball Care, tüy yumağı oluşumunu azaltmaya yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmış, besin ögesi açısından eksiksiz ve dengeli bir formüldür. ROYAL CANIN® Hairball Care, doğal diyetsel liflerinin (fisilyum dahil) özel bir karışımı sayesinde bağırsak geçişini doğal olarak uyarmaya yardımcı olur. Bu, kedinizin yuttuğu tüylerin midede birikip kusmak yerine dışkısıyla atılabileceği anlamına gelir. ROYAL CANIN® Hairball Care kanıtlanmış sonuçları vardır. Çalışmamız* bu mamanın katılan kedilerde tüy yumağı oluşumunu sadece 14 gün içinde azalttığını gösterdi. *Royal Canin şirket içi çalışması

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FAYDALARI

DİYETLİ FİBER KARIŞIMI

DIETARY FIBRE BLEND

PSİLYUM

PSYLLIUM

Tüy yumağı oluşumunu 14 gün içinde azaltır

Kediniz tüy yumağı oluşumuna yatkın mı? Kediler günlerinin büyük bir kısmını bakım yaparak geçirirler ve bu nedenle yüksek miktarda tüy yutabilirler. Yutulan bu tüyler, sindirim kanalında birikerek tüy yumakları oluşturabilir. Kediler bu tüy yumaklarını kusarak veya dışkı yoluyla atabilirler. Bazı kedilerde biriken tüyler rahatsızlığa ve daha ciddi sorunlara yol açar.

YARARLARI

ROYAL CANIN® HAIRBALL CARE HAIRBALL CARE tüy birikiminin doğal yollarla vücuttan atılmasına yardımcı olan dengeli besin formülüdür. Özel HAIRBALL CARE kompleksi, fsilyum ve bağırsak geçişini doğal olarak uyarmasına yardımcı olan özel liflerinden oluşur. Sonuç olarak, günlük olarak yutulan tüyler, midede birikerek kusmaya sebep olmak yerine, dışkı yoluyla devamlı olarak vücuttan uzaklaştırılır.

KANITLANMIŞ SONUÇLAR

KANITLANMIŞ SONUÇLAR 14 Günde tüy yumağı oluşumunu azaltır.

Hairball Care Programı

1. Bu ıslak formülün mükemmel tamamlayıcısı olan ROYAL CANIN® HAIRBALL CARE kuru mamasını deneyin. 2. Fazla tüyleri almak için kedinizi düzenli olarak fırçalayın. 3. Tüy yumakları yaygın olsa da, diğer sağlık sorunlarının bir işareti olabilir. Veteriner hekiminize kedinizin tüy yumakları hakkında mutlaka bilgi verin. 4. Kedinizin sağlığıyla ilgili herhangi bir sorunuz veya endişeniz varsa lütfen veteriner hekiminizle iletişime geçin.

Üriner Sistem Sağlığı

Yetişkin bir kedinin sağlıklı üriner sistemini koruyacak şekilde dengeli mineral içeriği ile formüle edilmiştir.

BESLENME BİLGİLERİ

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