Hairball Care Yetişkin Kedi Kuru Maması
Kuru Kedi Maması
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Kalite ve gıda güvenliğine adanmışlık
Yüksek kaliteli ham maddeler
Düzenli kalite kontrolleri
Tamamen izlenebilir bileşenler
ÜRÜN AYRINTILARI
ROYAL CANIN® Hairball Care, tüy yumağı oluşumunu azaltmaya yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmış, besin ögesi açısından eksiksiz ve dengeli bir formüldür. ROYAL CANIN® Hairball Care, doğal diyetsel liflerinin (fisilyum dahil) özel bir karışımı sayesinde bağırsak geçişini doğal olarak uyarmaya yardımcı olur. Bu, kedinizin yuttuğu tüylerin midede birikip kusmak yerine dışkısıyla atılabileceği anlamına gelir. ROYAL CANIN® Hairball Care kanıtlanmış sonuçları vardır. Çalışmamız* bu mamanın katılan kedilerde tüy yumağı oluşumunu sadece 14 gün içinde azalttığını gösterdi. *Royal Canin şirket içi çalışması
FAYDALARI
DİYETLİ FİBER KARIŞIMI
DIETARY FIBRE BLEND
PSİLYUM
PSYLLIUM
Tüy yumağı oluşumunu 14 gün içinde azaltır
Kediniz tüy yumağı oluşumuna yatkın mı? Kediler günlerinin büyük bir kısmını bakım yaparak geçirirler ve bu nedenle yüksek miktarda tüy yutabilirler. Yutulan bu tüyler, sindirim kanalında birikerek tüy yumakları oluşturabilir. Kediler bu tüy yumaklarını kusarak veya dışkı yoluyla atabilirler. Bazı kedilerde biriken tüyler rahatsızlığa ve daha ciddi sorunlara yol açar.
YARARLARI
ROYAL CANIN® HAIRBALL CARE HAIRBALL CARE tüy birikiminin doğal yollarla vücuttan atılmasına yardımcı olan dengeli besin formülüdür. Özel HAIRBALL CARE kompleksi, fsilyum ve bağırsak geçişini doğal olarak uyarmasına yardımcı olan özel liflerinden oluşur. Sonuç olarak, günlük olarak yutulan tüyler, midede birikerek kusmaya sebep olmak yerine, dışkı yoluyla devamlı olarak vücuttan uzaklaştırılır.
KANITLANMIŞ SONUÇLAR
KANITLANMIŞ SONUÇLAR 14 Günde tüy yumağı oluşumunu azaltır.
Hairball Care Programı
1. Bu ıslak formülün mükemmel tamamlayıcısı olan ROYAL CANIN® HAIRBALL CARE kuru mamasını deneyin. 2. Fazla tüyleri almak için kedinizi düzenli olarak fırçalayın. 3. Tüy yumakları yaygın olsa da, diğer sağlık sorunlarının bir işareti olabilir. Veteriner hekiminize kedinizin tüy yumakları hakkında mutlaka bilgi verin. 4. Kedinizin sağlığıyla ilgili herhangi bir sorunuz veya endişeniz varsa lütfen veteriner hekiminizle iletişime geçin.
Üriner Sistem Sağlığı
Yetişkin bir kedinin sağlıklı üriner sistemini koruyacak şekilde dengeli mineral içeriği ile formüle edilmiştir.
BESLENME BİLGİLERİ
|Kedinin kilosu
|İNAKTİF (Düşük Enerji İhtiyacı)
|İDEAL KİLO (Normal Enerji İhtiyacı)
|3 kg
|36 g (3/8 kap)
|45 g (4/8 kap)
|4 kg
|44 g (4/8 kap)
|55 g (5/8 kap)
|5 kg
|52 g (4/8 kap)
|65 g (6/8 kap)
|6 kg
|59 g (5/8 kap)
|74 g (6/8 kap)