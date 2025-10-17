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Indoor 27 Yetişkin Kedi Kuru Maması
Indoor 27 Yetişkin Kedi Kuru Maması
Indoor 27 Yetişkin Kedi Kuru Maması
Indoor 27 Yetişkin Kedi Kuru Maması
Indoor 27 Yetişkin Kedi Kuru Maması
Indoor 27 Yetişkin Kedi Kuru Maması
Indoor 27 Yetişkin Kedi Kuru Maması
Indoor 27 Yetişkin Kedi Kuru Maması
Indoor 27 Yetişkin Kedi Kuru Maması
Indoor 27 Yetişkin Kedi Kuru Maması
Indoor 27 Yetişkin Kedi Kuru Maması
Indoor 27 Yetişkin Kedi Kuru Maması
Indoor 27 Yetişkin Kedi Kuru Maması
Indoor 27 Yetişkin Kedi Kuru Maması
Indoor 27 Yetişkin Kedi Kuru Maması

Indoor 27 Yetişkin Kedi Kuru Maması

Kuru Kedi Maması

Evde yaşayan yetişkin kediler (1-7 yaş) için mama (tam yem)

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Boyut: 400 g
922,5 TL/kg
822,5 TL/kg
Doğru porsiyon nedir?

Adet

369 TL/ 922,5 TL/kg
332,1 TL
/ 830,25 TL/kg
(10% Kazan)
Her siparişte %10 indirim ve her 6 siparişin 1 'i bizden ✔️Seçilen sıklıkta otomatik sipariş kolaylığı
Her siparişte yaş mama hediye (1.5 kg ve üzeri kuru mama paketlerinde geçerli)
Veteriner Hekim’den düzenli beslenme danışmanlığı (Ek ücret yok, dilediğiniz zaman iptal edin)
Nasıl çalışır?
3 Hafta
4 Hafta
5 Hafta
6 Hafta
7 Hafta
8 Hafta
9 Hafta
10 Hafta
11 Hafta
12 Hafta
13 Hafta
14 Hafta
15 Hafta
16 Hafta

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Abonelik Avantajları

Her siparişte yaş mama hediye (1.5 kg ve üzeri kuru mama paketlerinde geçerli)

Her siparişte %10 indirim

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Her 6 siparişin 1'i bizden

Ücretsiz beslenme danışmanlığı hizmeti

Kalite ve gıda güvenliğine adanmışlık

Yüksek kaliteli ham maddeler

Düzenli kalite kontrolleri

Tamamen izlenebilir bileşenler

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ÜRÜN AYRINTILARI

İç mekanda yaşayan kediler egzersiz yapmak yerine daha çok uyumakla, yemek yemekle ve tüylerini yalamakla vakit geçirir ve bu da sindirimin daha yavaş olmasına, yumuşak, kokulu dışkılara ve kilo almaya neden olabilir. Ayrıca tüylerin daha fazla yalanması daha fazla tüy yumağı oluşmasına yol açabilir. Indoor 27, iç mekanda yaşayan 1 ila 7 yaş arası kedilerin bu sorunlarına çözüm sunar. Dışkı kokusunun azalmasına yardımcı olur.Diş sağlığını destekler.Tüy yumağı oluşumunu azaltır.

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görsel yanındaki ürün detayları

FAYDALARI

Dışkı kokusunda azalma

Egzersiz yetersizliği, daha yavaş bağırsak geçişine ve kokulu dışkıya yol açabilir. INDOOR 27 yüksek sindirilebilir protein (L.I.P.*) içermekte olup dışkıların miktar ve kokusunu azaltmaya yardımcı olur. *L.I.P.: çok yüksek sindirilebilirlik özelliğinden dolayı seçilmiş protein.

Ayarlanmış kalori miktarı

Evde yaşayan kedilerin daha düşük aktivitesine göre uyarlanmış orta derecede bir yağ içeriği.

Yutulan tüylerin doğal yollarla atılmasına yardımcı olur

ROYAL CANIN® HAIRBALL CARE Yutulan tüylerin doğal yollarla atılmasına yardımcı olmak üzere bağırsak geçişini uyarmak için formüle edilmiştir.

Üriner sistem sağlığı

Yetişkin bir kedinin üriner sistem sağlığını korumaya yardımcı olmak üzere formüle edilmiştir.

BESLENME BİLGİLERİ

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