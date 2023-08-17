Indoor 27 Yetişkin Kedi Kuru Maması

Indoor 27

Indoor 27

Kuru / Kedi

Evde yaşayan yetişkin kediler (1-7 yaş) için dengeli tam yem

Adet 1
Doğru porsiyon nedir?

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Dışkı kokusunda azalma

Egzersiz yetersizliği, daha yavaş bağırsak geçişine ve kokulu dışkıya yol açabilir. INDOOR 27 yüksek sindirilebilir protein (L.I.P.*) içermekte olup dışkıların miktar ve kokusunu azaltmaya yardımcı olur. *L.I.P.: çok yüksek sindirilebilirlik özelliğinden dolayı seçilmiş protein.

Ayarlanmış kalori miktarı

Evde yaşayan kedilerin daha düşük aktivitesine göre uyarlanmış orta derecede bir yağ içeriği.

Tüy yumağında azalma

Fsilyum da içeren özel lifler sayesinde yutulan tüylerin atılmasını sağlamaya yardımcı olur.

Üriner sistem sağlığı

Yetişkin bir kedinin üriner sistem sağlığını korumaya yardımcı olmak üzere formüle edilmiştir.

ÜRÜN AYRINTILARI

"İç mekanda yaşayan kediler egzersiz yapmak yerine daha çok uyumakla, yemek yemekle ve tüylerini yalamakla vakit geçirir ve bu da sindirimin daha yavaş olmasına, yumuşak, kokulu dışkılara ve kilo almaya neden olabilir. Ayrıca tüylerin daha fazla yalanması daha fazla tüy yumağı oluşmasına yol açabilir. Indoor 27, iç mekanda yaşayan 1 ila 7 yaş arası kedilerin bu sorunlarına çözüm sunar. Dışkı kokusunun azalmasına yardımcı olur.Diş sağlığını destekler.Tüy yumağı oluşumunu azaltır."

görsel yanındaki ürün detayları

Evcil hayvanların sağlığını ve refahını desteklemek

Tüm ekosistemimiz için değer yaratmak

2025'e kadar sertifikalı karbon nötr olma taahhüdü

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