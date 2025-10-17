Indoor 27 Yetişkin Kedi Kuru Maması
Kuru Kedi Maması
Evde yaşayan yetişkin kediler (1-7 yaş) için mama (tam yem)
Neden Abone Olmalıyım?
Aboneliğinizi, hesabınızdan kolayca yönetin.
Gönderim sıklığını, ya da bir sonraki gönderim tarihini değiştirin.
Ürünü, paket boyutunu ya da adedi dilediğiniz zaman değiştirin.
Dilediğiniz zaman, hiçbir ücret ödemeden, tek tıkla iptal edebilirsiniz.
Abonelik Avantajları
Her siparişte yaş mama hediye (1.5 kg ve üzeri kuru mama paketlerinde geçerli)
Her siparişte %10 indirim
Tüm siparişlerde ücretsiz kargo
Her 6 siparişin 1'i bizden
Ücretsiz beslenme danışmanlığı hizmeti
Kalite ve gıda güvenliğine adanmışlık
Yüksek kaliteli ham maddeler
Düzenli kalite kontrolleri
Tamamen izlenebilir bileşenler
ÜRÜN AYRINTILARI
İç mekanda yaşayan kediler egzersiz yapmak yerine daha çok uyumakla, yemek yemekle ve tüylerini yalamakla vakit geçirir ve bu da sindirimin daha yavaş olmasına, yumuşak, kokulu dışkılara ve kilo almaya neden olabilir. Ayrıca tüylerin daha fazla yalanması daha fazla tüy yumağı oluşmasına yol açabilir. Indoor 27, iç mekanda yaşayan 1 ila 7 yaş arası kedilerin bu sorunlarına çözüm sunar. Dışkı kokusunun azalmasına yardımcı olur.Diş sağlığını destekler.Tüy yumağı oluşumunu azaltır.
FAYDALARI
Dışkı kokusunda azalma
Egzersiz yetersizliği, daha yavaş bağırsak geçişine ve kokulu dışkıya yol açabilir. INDOOR 27 yüksek sindirilebilir protein (L.I.P.*) içermekte olup dışkıların miktar ve kokusunu azaltmaya yardımcı olur. *L.I.P.: çok yüksek sindirilebilirlik özelliğinden dolayı seçilmiş protein.
Ayarlanmış kalori miktarı
Evde yaşayan kedilerin daha düşük aktivitesine göre uyarlanmış orta derecede bir yağ içeriği.
Yutulan tüylerin doğal yollarla atılmasına yardımcı olur
ROYAL CANIN® HAIRBALL CARE Yutulan tüylerin doğal yollarla atılmasına yardımcı olmak üzere bağırsak geçişini uyarmak için formüle edilmiştir.
Üriner sistem sağlığı
Yetişkin bir kedinin üriner sistem sağlığını korumaya yardımcı olmak üzere formüle edilmiştir.
BESLENME BİLGİLERİ
|Kedinin kilosu
|İdeal kilo
|Fazla kilolu
|3 kg
|45 g (26 g + 1 poşet)
|36 g (17g + 1 poşet)
|4 kg
|56 g (36 g + 1 poşet)
|44 g (25 g + 1 poşet)
|5 kg
|65 g (46 g + 1 poşet)
|52 g (32 g + 1 poşet)
|6 kg
|74 g (55 g + 1 poşet)
|59 g (40 g + 1 poşet)