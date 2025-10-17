Indoor 27 Yetişkin Kedi Kuru Maması

İç mekanda yaşayan kediler egzersiz yapmak yerine daha çok uyumakla, yemek yemekle ve tüylerini yalamakla vakit geçirir ve bu da sindirimin daha yavaş olmasına, yumuşak, kokulu dışkılara ve kilo almaya neden olabilir. Ayrıca tüylerin daha fazla yalanması daha fazla tüy yumağı oluşmasına yol açabilir. Indoor 27, iç mekanda yaşayan 1 ila 7 yaş arası kedilerin bu sorunlarına çözüm sunar. Dışkı kokusunun azalmasına yardımcı olur.Diş sağlığını destekler.Tüy yumağı oluşumunu azaltır.