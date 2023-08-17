Indoor 7+
Kuru / Kedi
Evde yaşayan yaşlı kediler (7-12 yaş) için dengeli tam yem
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Canlılık kompleksi
Kedilerin, yaşlanmanın ilk belirtilerini karşılamalarına yardımcı olmak için, INDOOR 7+ yeşil çay polifenolleri, C vitamini, EPA ve DHA gibi özel seçilmiş besin maddeleriyle zenginleştirilmiştir.
Dışkı kokusunda azalma
Yüksek sindirilebilir protein, dışkının miktar ve kokusunu azaltmaya yardımcı olur.
Böbrek sağlığı
Uyarlanmış fosfor düzeyi sayesinde böbrek sağlığını desteklemeye yardımcı olur.
Üriner sistem sağlığı
Yetişkin bir kedinin üriner sistem sağlığını korumaya yardımcı olmak üzere formüle edilmiştir.
|Kedinin kilosu
|İdeal kilo
|Fazla kilolu
|3 kg
|45 g (27 g + 1 poşet)
|36 g (18g + 1 poşet)
|4 kg
|55 g (37 g + 1 poşet)
|44 g (26 g + 1 poşet)
|5 kg
|65 g (46 g + 1 poşet)
|52 g (33 g + 1 poşet)
|6 kg
|73 g (33 g + 1 poşet)
|59 g (40 g + 1 poşet)
ÜRÜN AYRINTILARI
"7 yaşından sonra kediler yaşlanmanın etkilerini hissetmeye başlar. Böbrekler, eklemler ve bağışıklık sistemi ilk etkilenenlerdir. Dişler ve diş etleri de hassaslaşarak çiğnemeyi güçleştirebilir. Uzun ve mutlu bir yaşam sürmelerinin garantilenmesi açısından, yaşlanan kedilerin doğru şekilde beslenmesi çok önemlidir. Indoor 7+, iç mekanda yaşayan 7 ila 12 yaş arası kedilere yöneliktir. Sağlıklı yaşlanmayı destekler. Hassas dişleri ve diş etlerini korur. Dışkı kokusunu azaltır."