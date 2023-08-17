Instinctive 7+ Gravy
Yaş / Kedi
7 yaş üzeri kediler için tam yem (sos içinde taneler)
Doğru porsiyon nedir?
Adet 1
Ücretsiz kargo
Canlılık kompleksi
Özel bir antioksidan kompleksiyle canlılığı desteklemeye yardımcı olur.
İçgüdüsel tercih
Yetişkin kedilerin içgüdüsel olarak tercih ettiği ideal beslenme profiline uygun şekilde formüle edilmiştir.
Böbrek sağlığı
Uyarlanmış fosfor içeriği.
KOMPOZİSYON: et ve hayvansal türevler, tahılllar, bitkisel protein ekstratları, bitkisel orjinli türevler, mineraller, çeşitli şekerler, yumuşakçalar ve kabuklu hayvanlar.
İLAVELER (her kg için): Beslenmeye dayalı ilaveler: Vitamin D3: 320 IU, E1 (Demir): 3 mg, E2 (İyot): 0,3 mg, E4 (Bakır): 2,3 mg, E5 (Manganez): 0,8 mg, E6 (Çinko): 8 mg.
ANALİTİK BİLEŞENLERİ: Protein: %10,5 - Yağ: %2,5 - Ham Kül: %1,1 - Ham lifler: %1,4 - Nem: %80,5 - Fosfor: %0,15.
|Kedinin kilosu
|Yaş mamayla beslenme
|Karışık beslenme: Kuru Mama + Yaş Mama
|3 kg
|2+1/4 poşet
|1 poşet + 26 g
|4 kg
|3 poşet
|1 poşet + 36 g
|5 kg
|3+1/4 poşet
|1 poşet + 45 g
|6 kg
|3+3/4 poşet
|1 poşet + 54 g
ÜRÜN AYRINTILARI
Kediler yaşlandıklarında görsel olarak yaşlı gözükmemeleri ve yaşlanmanın etkilerini hissettirmemeleriyle ünlüdür. Kilo almaları ve daha az oyun oynamaları, yaşlanmanın bazı erken belirtileri arasında yer alabilir. Instinctive 7+ Gravy, 7 ila 12 yaş arası kedilerde sağlıklı yaşlanmayı destekler. Sağlıklı yaşlanmayı destekler. Fosfor seviyeleri azaltılmıştır. Yumuşak dilimler dişleri ve diş etlerini zorlamaz. Yetişkin kediler tarafından içgüdüsel olarak tercih edilir.