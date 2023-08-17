Instinctive 7+ Gravy

Instinctive 7+ Gravy

Yaş / Kedi

7 yaş üzeri kediler için tam yem (sos içinde taneler)

Adet 1
Doğru porsiyon nedir?

Ücretsiz kargo

Canlılık kompleksi

Özel bir antioksidan kompleksiyle canlılığı desteklemeye yardımcı olur.

İçgüdüsel tercih

Yetişkin kedilerin içgüdüsel olarak tercih ettiği ideal beslenme profiline uygun şekilde formüle edilmiştir.

Böbrek sağlığı

Uyarlanmış fosfor içeriği.

ÜRÜN AYRINTILARI

Kediler yaşlandıklarında görsel olarak yaşlı gözükmemeleri ve yaşlanmanın etkilerini hissettirmemeleriyle ünlüdür. Kilo almaları ve daha az oyun oynamaları, yaşlanmanın bazı erken belirtileri arasında yer alabilir. Instinctive 7+ Gravy, 7 ila 12 yaş arası kedilerde sağlıklı yaşlanmayı destekler. Sağlıklı yaşlanmayı destekler. Fosfor seviyeleri azaltılmıştır. Yumuşak dilimler dişleri ve diş etlerini zorlamaz. Yetişkin kediler tarafından içgüdüsel olarak tercih edilir.

görsel yanındaki ürün detayları

Evcil hayvanların sağlığını ve refahını desteklemek

Tüm ekosistemimiz için değer yaratmak

2025'e kadar sertifikalı karbon nötr olma taahhüdü

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