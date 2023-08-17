Instinctive Gravy
Yaş / Kedi
Yetişkin kediler için tam yem (sos içinde taneler)
Doğru porsiyon nedir?
Adet 1
Ücretsiz kargo
İçgüdüsel tercih
Yetişkin kedilerin içgüdüsel olarak tercih ettiği ideal beslenme profiline uygun şekilde formüle edilmiştir.
Sağlıklı üriner sistem
Sağlıklı bir üriner sistemi desteklemeye yardımcı olur.
İdeal kiloyu korur
İdeal kiloyu korumaya yardımcı olmak üzere formüle edilmiştir.
KOMPOZİSYON: et ve hayvansal türevler, balık ve balık türevleri, bitkisel protein ekstratları, tahılllar, bitkisel orjinli türevler, mineraller, çeşitli şekerler
İLAVELER (her kg için): Beslenmeye dayalı ilaveler: Vitamin D3: 35 IU, E1 (Demir): 3 mg, E2 (İyot): 0,35 mg, E4 (Bakır): 2,8 mg, E5 (Manganez): 0,9 mg, E6 (Çinko): 9 mg
ANALİTİK BİLEŞENLERİ: Protein: %12 - Yağ: %2,8 - Ham Kül: %1,5 – Ham lifler: %0,9 - Nem: %79,5.
|Kedinin kilosu
|Yaş mamayla beslenme
|Karışık beslenme: Kuru Mama + Yaş Mama
|3 kg
|2.5 poşet
|1 poşet + 20-25 g
|4 kg
|3 poşet
|1 poşet + 35-40 g
|5 kg
|3.5 poşet
|1 poşet + 40-45 g
|6 kg
|4 poşet
|1 poşet + 45-55 g
ÜRÜN AYRINTILARI
Royal Canin'in benzersiz Makro Besin Profili, istisnai lezzeti ve uzun süreli tercihi garantiler. Adult Instinctive Gravy, 1 ila 7 yaş arası yetişkin kedilere yöneliktir. Yetişkin kediler tarafından içgüdüsel olarak tercih edilecek şekilde formüle edilmiştir. Sağlıklı kiloyu destekler. Makro Besin Profili (MNP) Bilimi. Sağlıklı bir üriner sistemi destekler.