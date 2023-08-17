Instinctive Jelly
Yaş / Kedi
Yetişkin kediler (1-7 yaş) için tam yem (jöle içinde taneler)
Doğru porsiyon nedir?
Adet 1
Ücretsiz kargo
İçgüdüsel tercih
Instinctive, yetişkin kediler tarafından içgüdüsel olarak tercih edilen ideal besin profiline uygun olarak formüle edilmiştir.
Sağlıklı üriner sistem
Sağlıklı bir üriner sistem oluşumuna yardımcı olur.
İdeal kiloyu korur
İdeal kiloyu korumaya yardımcıdır.
KOMPOZİSYON: et ve hayvansal türevler, bitkisel protein ekstratları, bitkisel orjinli türevler, bitkisel ve hayvansal yağlar, mineraller, çeşitli şekerler
İLAVELER (her kg için): Beslenmeye dayalı ilaveler: Vitamin D3: 100 IU, E1 (Demir): 4 mg, E2 (İyot): 0,3 mg, E4 (Bakır): 2,5 mg, E5 (Manganez): 1,2 mg, E6 (Çinko): 12 mg.
ANALİTİK BİLEŞENLERİ: Protein: %11,8 - Yağ: %4,5 - Ham Kül: %1,5 - Ham lifler: %0,8 - Nem: %80.
|Kedinin kilosu
|Yaş mamayla beslenme
|Karışık beslenme: Kuru Mama + Yaş Mama
|3 kg
|2 poşet
|1 poşet + 20-23 g
|4 kg
|2+1/2 poşet
|1 poşet + 29-34 g
|5 kg
|3 poşet
|1 poşet + 37-44 g
|6 kg
|3+1/2 poşet
|1 poşet + 45-53 g
ÜRÜN AYRINTILARI
Royal Canin'in benzersiz Makro Besin Profili, istisnai lezzeti ve uzun süreli tercihi garantiler. 1 ila 7 yaş arası yetişkin kedilere yöneliktir. Yetişkin kediler tarafından içgüdüsel olarak tercih edilecek şekilde formüle edilmiştir. Sağlıklı kiloyu destekler. Makro Besin Profili (MNP) BilimiSağlıklı bir üriner sistemi destekler