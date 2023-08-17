Instinctive Jelly

Instinctive Jelly

Yaş / Kedi

Yetişkin kediler (1-7 yaş) için tam yem (jöle içinde taneler)

Adet 1
Doğru porsiyon nedir?

Ücretsiz kargo

İçgüdüsel tercih

Instinctive, yetişkin kediler tarafından içgüdüsel olarak tercih edilen ideal besin profiline uygun olarak formüle edilmiştir.

Sağlıklı üriner sistem

Sağlıklı bir üriner sistem oluşumuna yardımcı olur.

İdeal kiloyu korur

İdeal kiloyu korumaya yardımcıdır.

ÜRÜN AYRINTILARI

Royal Canin'in benzersiz Makro Besin Profili, istisnai lezzeti ve uzun süreli tercihi garantiler. 1 ila 7 yaş arası yetişkin kedilere yöneliktir. Yetişkin kediler tarafından içgüdüsel olarak tercih edilecek şekilde formüle edilmiştir. Sağlıklı kiloyu destekler. Makro Besin Profili (MNP) BilimiSağlıklı bir üriner sistemi destekler

görsel yanındaki ürün detayları

Evcil hayvanların sağlığını ve refahını desteklemek

Tüm ekosistemimiz için değer yaratmak

2025'e kadar sertifikalı karbon nötr olma taahhüdü

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