Intense Beauty Gravy
Yaş / Kedi
Yetişkin kediler için tam yem (sos içinde taneler)
Doğru porsiyon nedir?
Adet 1
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Sağlıklı deri ve tüyler
Özellikle Omega 3 ve 6 yağ asitleri sayesinde tüy güzelliğini korumaya yardımcı olur.
İdeal kiloyu korur
İdeal kiloyu korumaya yardımcı olur.
Sağlıklı üriner sistem
Üriner sistem sağlığını desteklemeye yardımcı olur.
KOMPOZİSYON: et ve hayvansal türevler, tahılllar, balık ve balık türevleri, bitkisel ve hayvansal yağlar, bitkisel orjinli türevler, bitkisel protein ekstratları, mineraller, çeşitli şekerler
İLAVELER (her kg için): Beslenmeye dayalı ilaveler: Vitamin D3: 95 IU, E1 (Demir): 10 mg, E2 (İyot): 0,34 mg, E4 (Bakır): 2,7 mg, E5 (Manganez): 3 mg, E6 (Çinko): 30 mg.
ANALİTİK BİLEŞENLERİ: Protein: %12 - Yağ: %3,7 - Ham Kül: %1,3 – Ham lifler: %1,1 - Nem: %78 - Omega 3 yağ asidi: %0,18 - Omega 6 yağ asitleri: %1
|Kedinin kilosu
|Yaş mamayla beslenme
|Karışık beslenme: Kuru Mama + Yaş Mama
|3 kg
|2 poşet
|20 g + 1 poşet
|4 kg
|2 + 1/2 poşet
|29 g + 1 poşet
|5 kg
|2 + 3/4 poşet
|38 g + 1 poşet
|6 kg
|3 + 1/4 poşet
|46 g + 1 poşet
ÜRÜN AYRINTILARI
Kedilerin deri ve tüylerinin yenilenmesi ve bakımı için çok sayıda spesifik besin öğesi gereklidir. Intense Beauty Gravy, 1 ila 7 yaş arası yetişkin kedilerde deri sağlığı ve tüylerin güzelliği için doğru besin dengesini içerir. Tüy sağlığı ve güzelliğini destekler. İdeal kilonun korunmasını sağlar. Makro Besin Profili (MNP) Bilimi. Üriner sistem sağlığını destekler.