Intense Beauty Gravy

Intense Beauty Gravy

Yaş / Kedi

Yetişkin kediler için tam yem (sos içinde taneler)

Adet 1
Doğru porsiyon nedir?

Ücretsiz kargo

Sağlıklı deri ve tüyler

Özellikle Omega 3 ve 6 yağ asitleri sayesinde tüy güzelliğini korumaya yardımcı olur.

İdeal kiloyu korur

İdeal kiloyu korumaya yardımcı olur.

Sağlıklı üriner sistem

Üriner sistem sağlığını desteklemeye yardımcı olur.

ÜRÜN AYRINTILARI

Kedilerin deri ve tüylerinin yenilenmesi ve bakımı için çok sayıda spesifik besin öğesi gereklidir. Intense Beauty Gravy, 1 ila 7 yaş arası yetişkin kedilerde deri sağlığı ve tüylerin güzelliği için doğru besin dengesini içerir. Tüy sağlığı ve güzelliğini destekler. İdeal kilonun korunmasını sağlar. Makro Besin Profili (MNP) Bilimi. Üriner sistem sağlığını destekler.

Evcil hayvanların sağlığını ve refahını desteklemek

Tüm ekosistemimiz için değer yaratmak

2025'e kadar sertifikalı karbon nötr olma taahhüdü

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