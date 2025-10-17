ROYAL CANIN® Kitten Gravy, yavru kedilerin büyümelerinin “konsolidasyon evresinde” beslenme ihtiyaçlarını desteklemek için özel olarak formüle edilmiştir. Bu formül, fiziksel ve davranışsal açıdan önemli değişimler yaşayan 12 aylığa kadar olan yavru kediler için uygundur. Bu özel formülde, büyüme dönemindeki yavru kediler için ideal boyutta, kıvamda ve lezzette soslu taneler sunulur. Ayrıca, yavru kedilerin sağlıklı bağışıklık sistemi gelişimini desteklemek için Vitamin C ve E gibi besin öğeleri içerir. Bu diyetsel antioksidanların aşılardan sonra daha yüksek ve hızlı antikor artışını harekete geçirdiği kanıtlanmıştır. ROYAL CANIN® Kitten Gravy beyin gelişimini ve göz sağlığını desteklemek için Omega-3 yağ asitleriyle (DHA) takviye edilmiştir. Faydalı prebiyotiklerin (MOS) ve çok yüksek sindirilebilirliği olan proteinlerin birleşimi sayesinde, ROYAL CANIN® Kitten Gravy aynı zamanda sindirim sağlığı açısından bağırsak mikrobiyotasının (bağırsak florası) sağlıklı dengesini desteklemeye yardımcı olur. ROYAL CANIN® Kitten Gravy damak tadına düşkün tüylü dostunuzun zevkine hitap edecek şekilde hazırlandı. Bu yaş mama, yavru kedinize hoş bir duyusal deneyim yaşatır, sağlıklı su alımını destekler ve ROYAL CANIN® Kitten kuru mama diyeti karışık beslenme için mükemmeldir. Yavru kediniz 12 aylık olduğunda, yetişkin bir kedi olarak beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak uyarlanan bir diyete ihtiyaç duyar. Bu aşamada, yetişkin kediler için sunulan ROYAL CANIN® Fit 32 diyet serisine geçebilirsiniz.